Una periodista mostró este jueves una valiente reacción mientras ocurría el sismo de magnitud 6,7 en Perú. Katyusca Torres Aybar, de la radio local Exitosa, se encontraba transmitiendo desde el sexto piso de un edificio cuando ocurrió el terremoto.

A pesar de que las cámaras empezaron a temblar, Torres Aybar se mantuvo en su lugar y le habló a la ciudadanía. “Le pedimos a la población que mantenga la calma. Sabemos que esto ya ha ocurrido durante la semana”, señaló.

Luego, acercó una mochila que tenía a mano para mostrar el protocolo que deben seguir los residentes cuando inicia el temblor. “Hay que tener ya preparada la mochila de emergencia, lo conversamos a diario aquí en Exitosa. Le pedimos a la población que ejecute lo que ya ha preparado”, explicó.

La valiente reacción de una periodista en medio del terremoto en Perú

Mientras tanto, dos invitados que se encontraban en el estudio pasaron por delante de la cámara para salir de las inmediaciones. Uno de ellos incluso filmó lo que ocurría. El movimiento persistió durante varios segundos. Pero Torres Aybar no se movió de su lugar.

“Comprendemos que los invitados se retiran para salvaguardar su integridad. Está durando todavía, sentimos este movimiento. La experiencia nos tiene que demostrar que tenemos que estar tranquilos”, sumó.

Katyusca Torres Aybar Instagram

Desde la radio compartieron el video de lo ocurrido en redes sociales. “Un fuerte sismo ha sido registrado en Ayacucho con epicentro a 35 km al norte de Coracora la tarde de este jueves 20 de agosto, según el reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Así se vivió el movimiento telúrico desde los estudios de Exitosa junto a Katyusca Torres Aybar”, reseñó la emisora.

Terremoto en Perú

Un sismo de magnitud 6.7 sacudió este jueves el centro de Perú, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico se registró cerca de las 13 (hora local) y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de la ciudad de Coracora, en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP), en tanto, reportó una magnitud de 7,2. Según el organismo, el temblor tuvo una profundidad de 108 kilómetros y alcanzó una intensidad máxima de III-IV en Coracora.

Las coordenadas del epicentro fueron establecidas en una latitud de -14,70 y una longitud de -73,78.

El sismo fue percibido en distintas regiones del sur del país, entre ellas Ica y Arequipa.

Un sismo de magnitud 6.7 sacudió varias regiones de Perú

El IGP consignó que es el único organismo del Estado peruano encargado de emitir información sísmica oficial a través de su red de estaciones, por lo que pidió a la población no prestar atención a versiones falsas que circulen en redes sociales. Además, reiteró que los sismos no pueden predecirse mediante ningún método científico disponible.

En declaraciones reflotadas por El Comercio de Perú, el jefe del IGP, Hernando Tavera, sostuvo que la percepción del terremoto fue “bastante grande”.

“Por la información que hemos recolectado hasta el momento, la población ha salido bastante asustada a las calles, pero no ha pasado algo más crítico, esperemos que sea así”, precisó.