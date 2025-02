Lacalle Pou bloqueó el pedido de Orsi para invitar a Maduro a la asunción presidencial en Uruguay

MONTEVIDEO.- Las invitaciones a autoridades extranjeras son parte de una larga cadena de tareas burocráticas necesarias para la organización de la ceremonia del cambio de mando en Uruguay del próximo 1° de marzo, que no merecería mayor atención si no trajera consigo un trasfondo político que ya lleva varios años y que ha dividido las aguas entre el actual gobierno de Luis Lacalle Pou y el Frente Amplio, que volverá al poder de la mano de Yamandú Orsi.

Lo que está en el medio, y que ha ocupado varios titulares de este verano, en el marco de una transición que de ambos lados hay consenso en calificar como correcta y ordenada, es la conveniencia o no de invitar a Venezuela, Nicaragua y Cuba -países que Lacalle Pou, por entender que tienen gobiernos dictatoriales, no invitó a su ceremonia de asunción de mando cinco años atrás-.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saluda a sus seguidores durante un evento que marca el aniversario del fallido golpe de 1992 liderado por el fallecido presidente Hugo Chávez en Caracas, Venezuela, el martes 4 de febrero de 2025. (AP Foto/Cristian Hernandez) Cristian Hernandez - AP

La posición del Frente Amplio es distinta, y en varias instancias, tanto el propio presidente electo, Yamandú Orsi, como algunos de los dirigentes más importantes de la izquierda, han dejado en claro que la postura institucional que procuran defender es la de que Uruguay debe invitar a todos aquellos Estados con los que se mantiene relaciones diplomáticas, sin importar los signos políticos ni las características de los gobiernos.

Por eso en la lista de invitaciones que envió Orsi a la Torre Ejecutiva —pues es el presidente actual el que debe firmar y cursar esas invitaciones— se incluyó no solo a la Venezuela de Nicolás Maduro —no reconocido como presidente legítimo por Uruguay, para quien el ganador de las elecciones del 28 de julio fue Edmundo González Urrutia— sino también a Nicaragua, gobernada por Daniel Ortega, y a Cuba, cuya dictadura hoy es presidida por Miguel Díaz-Canel.

Pero esos países no estarán representados en la ceremonia de cambio de mando porque Lacalle Pou decidió no firmar sus invitaciones, según supo El País con base en fuentes de Presidencia. Y el gobierno de Orsi ya está al tanto porque días atrás fue informado de esta decisión, sobre la cual Lacalle Pou no quiso hacer declaraciones al ser consultado por El País.

Las razones, en cualquier caso, son públicas. El mandatario conservador cuestionó en foros internacionales a los tres gobiernos dictatoriales a lo largo de su mandato —en septiembre de 2021, en una cumbre en la Celac, tuvo un áspero intercambio con Maduro y con Díaz-Canel—, y respecto a Venezuela buscó tener incluso un vínculo de cercanía con la oposición al chavismo; tiene diálogo fluido con María Corina Machado, y el 4 de enero, en una gira que hacía González Urrutia por países de la región con miras a recoger apoyo previo a la fecha de la asunción presidencial venezolana, recibió a quien considera ganador de los comicios de julio en la residencia de Suárez y Reyes. Allí, el venezolano le entregó a Lacalle Pou, enmarcadas, las actas de la elección actualizadas, que lo muestran como ganador por una diferencia de cuatro millones de votos de sobre Maduro.

Estamos con el Presidente de Uruguay, Luis Lacalle, a quien le hicimos entrega del testimonio documental de la gesta cívica de los venezolanos el 28J: las actas que testifican el triunfo del cambio. pic.twitter.com/PZZLkNB8sa — Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2025

El uruguayo también acompañó a González Urrutia hasta la calle, desde donde dirigió un mensaje a los compatriotas que lo celebraban en la calle.

“Tuvo la idea de que viniera a compartir estos minutos con ustedes”, dijo González Urrutia, refiriéndose a Lacalle Pou, que lo escuchaba al lado. “Se ha jugado con declaraciones muy importantes, que han sido claves”, agregó.

Por esas horas, en tanto, la Cancillería de Omar Paganini había difundido un comunicado reafirmando el “derecho” de González Urrutia a asumir la presidencia en Venezuela, y cuestionando el desconocimiento por parte de la “dictadura chavista” de los resultados electorales, además de hacer votos por “una Venezuela que pronto encuentre el camino a la democracia y la libertad”.

Hoy el vínculo con Caracas es casi inexistente. En la embajada uruguaya solamente hay personal local porque Maduro dispuso la expulsión de la última funcionaria diplomática que se encontraba allí.

El presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsijunto al expresidente de Uruguay José Mujica, su mentor político - - MPP

La situación venezolana, a su vez, genera ruido en filas frenteamplistas desde hace tiempo, pero se hizo escuchar con estridencia en las últimas semanas, al quedar en evidencia diferencias internas sobre cómo posicionarse en este asunto.

A mediados de enero, el futuro ministro de Trabajo, Juan Castillo, afirmó que los venezolanos habían “elegido” a su gobierno y que González Urrutia, quien a su entender se “autoproclamó presidente”, no había mostrado las actas. Algo similar declararía después el también dirigente comunista, el intendente Marcelo Metediera —próximo presidente de Unasev—, para quien en Venezuela hubo un “proceso electoral donde se determinó que Maduro es el presidente” y que “invitaría” al líder chavista.

El senador Mario Bergara, una de las voces críticas en este tema que tiene el Frente Amplio, manifestó en esos días que no coincida con “esa visión”.

Por Joaquín Silva

Por El País

El País (Uruguay)