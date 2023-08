escuchar

MONTEVIDEO.- Salida a un restaurante gourmet, fotos con una vedette, y luego la inevitable realidad de la gestión. Así, con una agenda cambiante, encaró el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, sus cincuenta años, que cumple este viernes pero comenzó a festejar cuando recién arrancaba la noche del jueves.

Descontracturado y lejos de las formalidades propias de su rol. Así se dejó ver cuando asistió a la inauguración del nuevo restaurante Dalí en el corazón del residencial barrio de Pocitos. De conjunto gris con chaleco, el presidente arribó al local sobre las ocho para el inicio del evento y se quedó hasta las once. Fiel a su estilo, dejó que se acerquen quienes quisieran saludarlo y no esquivó ninguna selfie, aunque poco después de entrar al local pidió que no lo registren los fotógrafos que cubrían el evento.

Ubicado en un rincón al final del local y sobre la barra, Lacalle Pou pasó la noche rodeado de varias figuras del gobierno que también participaron del evento. A lo largo de la noche, también se cruzó y dialogó con figuras de la farándula local. Se acercaron a saludarlo, por ejemplo, las conductoras Giannina Silva y Claudia Fernández, con quien mantiene una amistad desde hace años.

Lacalle Pou es amigo de la familia de Florencia Etchemendy, quien está al frente del local. La presencia de tantas autoridades gubernamentales tampoco era casual: la empresaria gastronómica está casada con el el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Satdjian.

Pasada la noche, despertó con una fiesta de cumpleaños improvisada en la puerta de la residencia presidencial. Militantes del Partido Nacional se acercaron para felicitarlo, cantarle, abrazarlo y sacarse selfies. Además, prepararon un suculento banquete y una mesa de regalos, entre ellos un cuchillo, un ramo de rosas y un rosario.

“Nosotros lo amamos”

“Nosotros lo amamos. Para nosotros es el mejor presidente de los últimos tiempos. Accesible a todo el mundo, re campechano, así como lo ves es siempre”, dijo una de sus fans, Natasha, que cumple el mismo año que Lacalle Pou y recibió un saludo muy especial.

Quien también se acercó a saludarlo fue la modelo Fernada Sosa, la participante uruguaya del próximo Bailando, el programa de Marcelo Tinelli en Buenos Aires. La modelo, que ha hecho su carrera en el exterior, se había declarado “muy fan” del mandatario, y compartió una foto del encuentro.

Sosa también posteó un video de las afueras de la residencia, musicalizado con una canción de feliz cumpleaños para su homenajeado. “Un honor visitar al presidente de mi país en este día tan mágico”, y añadió la canción “Happy birthday, Mr. President”.

Pasados los festejos, Lacalle Pou volvió a la realidad que azota a los uruguayos desde hace meses, la falta de agua potable. En ese sentido, señaló en declaraciones a la prensa que las medidas por la emergencia hídrica dan un mes y medio o dos “de agua de buena calidad”.

Según detalló el presidente, las obras de trasvase de agua dulce desde el río San José al río Santa Lucía, junto al resto de medidas previas, dan “cierta tranquilidad” si demoran las lluvias.

“Hoy con lo que tiene Paso Severino, con lo que está pasando por Aguas Corrientes y con el trasvase del río San José tenemos cierta tranquilidad, no quiero poner fecha pero (tendríamos) un mes y medio o dos, si no lloviera, de agua de buena calidad, agua bebible como la que está saliendo hoy en las canillas de Montevideo y Canelones”, dijo en rueda de prensa.

El trasvase de agua desde el río San José hasta el Santa Lucía comenzó a funcionar a pleno el jueves y permitirá verter hasta 200.000 metros cúbicos. Está previsto que el próximo directorio de Obras Sanitarias del Estado (OSE) apruebe una obra de ampliación del trasvase actual. Se prevé instalar unos ocho kilómetros de ductos brasileños y argentinos, por unos tres millones de dólares.

