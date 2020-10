15 célebres frases de José Pepe Mujica

Pepe Mujica es un elocuente orador y sus frases siempre apuntan a profundas reflexiones sobre la política y la vida en general Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2020 • 10:35

Tras más de seis décadas de carrera, el expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica dejó su banca en el Senado uruguayo y se retiró de la política. Entre los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión, como el de obtener un merecido descanso, el referente más querido del Frente Amplio espera que su partida fomente la renovación partidaria.

La vida de Mujica está marcada por una austeridad y sencillez pocas veces vistas entre los gobernantes de cualquier parte del mundo. Por eso, se ganó el afecto y el respeto de las personas en todas las regiones del planeta.

Su elocuencia y sinceridad se ha lucido en cada oportunidad que realizó declaraciones. Ayer, cuando anunció su retiro del Senado uruguayo dijo: "Sinceramente me voy porque me está echando la pandemia. Ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados, el partido no se juega en los despachos".

Pepe Mujica pronunció un discurso para oficializar su renuncia al Senado 02:21

Video

15 frases recordadas de Pepe Mujica

"Me comí 14 años en cana (.) La noche que me ponían un colchón me sentía confortable, aprendí que si no puedes ser feliz con pocas cosas no vas a ser feliz con muchas cosas. La soledad de la prisión me hizo valorar muchas cosas".

"Lo imposible cuesta un poco más, y derrotados son sólo aquellos que bajan los brazos y se entregan".

"No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivir con lo justo para que las cosas no me roben la libertad".

"No soy adicto a vivir mirando para atrás, porque la vida siempre es porvenir y todos los días amanece".

"Esa vieja es peor que el tuerto. El tuerto era más político, ésta es más terca"

"El matrimonio gay es más viejo que el mundo. Tuvimos a Julio César, Alejandro el Grande. Dicen que es moderno y es más antiguo que todos nosotros. Es una realidad objetiva. Existe. No legalizarlo sería torturar a las personas inútilmente".

"Ser libre es (.) gastar la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida en aquello que nos gusta hacer".

"El poder no cambia a las personas, sólo revela quiénes verdaderamente son".

"Pobres no son los que tienen poco. Son los que quieren mucho. Yo no vivo con pobreza, vivo con austeridad, con renunciamiento. Preciso poco para vivir".

"Continuará la guerra hasta que la naturaleza nos llame y haga inevitable nuestra civilización".

"Enfrentamos al sedentarismo con caminadores, al insomnio con pastillas y a la soledad con electrónica".

"Arrasamos las selvas, las selvas verdaderas, e implantamos selvas anónimas de cemento".

"No es bonito legalizar la marihuana, pero peor es regalar gente al narco. La única adicción saludable es la del amor".

"Pertenezco a una generación que quiso cambiar el mundo, fui aplastado, derrotado, pulverizado, pero sigo soñando que vale la pena luchar para que la gente pueda vivir un poco mejor y con un mayor sentido de la igualdad".

"Sí, yo estoy cansado, pero esto no para hasta el día que me lleven en un cajón o cuando sea un viejo lelo".

Bonus track

"En mi jardín hace décadas que no cultivo el odio. El odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad ante las cosas, el odio es ciego como el amor, pero el amor es creador, y el odio nos destruye".