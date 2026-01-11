Un cantante colombiano murió tras estrellarse su avioneta: había soñado que sufría un accidente aéreo

El cantante colombiano Yeison Jiménez murió este sábado como consecuencia de un choque que sufrió la avioneta privada en la que viajaba en una zona del departamento de Boyacá, Colombia. En el accidente también fallecieron el piloto y cuatro acompañantes. La aeronave se dirigía a Medellín cuando se produjo el siniestro. En entrevistas realizadas previamente, el artista contó que había soñado que moría en un accidente aéreo.

El hecho ocurrió minutos después de que la avioneta partiera del aeropuerto de Paipa, según informaron en el medio colombiano El Tiempo. El artista había llegado a Paipa tras una presentación en Málaga, España, y planeaba continuar su gira con un show previsto para esta misma noche en Marinilla.

Informamos a la opinión pública sobre un accidente aéreo ocurrido en el día de hoy. Se ha confirmado el siniestro de una aeronave con matrícula N325FA en el sector comprendido entre Paipa y Duitama. pic.twitter.com/N1V2zaPkcS — Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (@DIACC_COL) January 10, 2026

De acuerdo con la información oficial difundida por la Aeronáutica Civil, la aeronave —matrícula N325FA— activó la señal de localización de emergencia (ELT) y el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate inició las tareas junto con la Policía Nacional y organismos locales. La autoridad informó además que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activó el protocolo para determinar las causas del siniestro.

En el accidente fallecieron el capitán Hernando Torres y los tripulantes: Yeisson Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, según informó El Tiempo. Además del piloto, el copiloto y el famoso cantante, fallecieron su fotógrafo y su manager.

Al momento del despegue, en un video se escucha que alguien grita: "se le acabó la pista"

A partir de esa situación, la gobernación de Boyacá declaró luto en el departamento, mientras equipos de emergencia de Paipa y Duitama desplegaron ambulancias, dotaciones de bomberos y apoyo logístico para asegurar el área y asistir en las tareas posteriores.

En las horas posteriores al accidente comenzaron a circular en redes sociales diferentes videos de una entrevista concedida dos semanas antes por el artista, en la que relataba sueños recurrentes vinculados a un accidente aéreo. “Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión. En uno de los sueños, soñé que nos habíamos matado y salíamos por las noticias”, decía en el registro que volvió a difundirse tras el siniestro.

El avión en el que murió el cantante terminó en el psio y prendido fuego

El presidente colombiano, Gustavo Petro, compartió en X el comunicado de la autoridad aeronáutica y señaló que, de manera preliminar, el avión “al parecer se incendió en vuelo” en las cercanías de Paipa. Por su parte, la ministra de Transporte, Fernanda Rojas, señaló en la red social X que autoridades competentes iniciaron las investigaciones para establecer las causas del siniestro.

En tanto, más videos que circulan en las redes sociales permiten ver a la avioneta al despegar mientras se escuchan gritos de que “se le acabó la pista”. En otras imágenes se ven restos de la aeronave en llamas tras el accidente.

Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendio en vuelo, en las ceecanías de Paipa pic.twitter.com/iFDCxzIu9M — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 10, 2026