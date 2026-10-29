Las fugas inverosímiles de políticos, militares, empresarios y espías que precedieron al escape de Flavio Bolsonaro

El escape del excandidato presidencial Flavio Bolsonaro de Brasil, vía Puerto Iguazú, con las cataratas como marco espectacular de una fuga de película, ejecutada con un plan que incluyó pistas falsas y versiones contradictorias, tiene fantásticos precedentes.

Escondidos en baúles de coches, sacados en avión desde pistas semiperdidas, subidos a botes en el mar embravecido, con ayuda de embajadas o de fuerzas extranjeras, dirigentes políticos y otras personalidades protagonizaron en los últimos años varias fugas de alto impacto que conmovieron por su sorpresa, ingenio y audacia. Otros escapes fueron más bien tensas negociaciones y salvoconductos de última hora, pero siempre se necesitaron socios externos.

Desde el analista informático Edward Snowden, buscado por todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos en una correría que recordaba las mejores escenas de Jason Bourne, hasta María Corina Machado, que escapó de las entrañas del chavismo represor por cielo, mar y tierra, pasando por el también venezolano Leopoldo López o el empresario brasileño Carlos Ghosn, cada cual tenía sus razones para evadir a sus captores y buscar el pasadizo a una vida sin barreras.

Raúl Cubas Grau (Paraguay, 1999)

El expresidente paraguayo Raúl Cubas Grau es llevado a una corte en Asunción, en 2002 STR - X00700

El mandatario paraguayo Raúl Cubas Grau renunció a la presidencia el 28 de marzo de 1999, en medio de una crisis desencadenada tras el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña y las violentas protestas posteriores.

El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, fue al rescate concediéndole asilo político. El gobierno de Cardoso envió un avión de la Fuerza Aérea para trasladar a Cubas y a su familia desde Asunción a Brasil, una decisión que tuvo gran repercusión política en la región.

“No me voy por corrupto ni por ladrón. Me voy porque mi salida sirve para la pacificación nacional en este momento tan delicado”, afirmó Cubas.

Lino Oviedo (Paraguay, 1999)

El exjefe militar Lino Oviedo recibió asilo político del gobierno de Carlos Menem Archivo

Acusado por la oposición, como a Cubas Grau, de ser autor intelectual del asesinato de Argaña, el exjefe del Ejército Lino Oviedo también escapó del país. Fue un operativo secreto en dirección a otro vecino generoso, la Argentina del presidente Carlos Menem, amigo personal del militar.

Oviedo salió de Paraguay de forma clandestina a bordo de una avioneta privada que voló a su nuevo destino, el aeródromo de San Fernando, y cuando tocó tierra pidió asilo político para evitar la detención y posterior regreso en grilletes a Asunción, donde el gobierno había emitido una orden de captura y exigía que lo devolvieran. Menem justificó el asilo que le concedió a Oviedo asegurando que fue una “contribución a la democracia” del Paraguay.

Evo Morales (Bolivia, 2019)

Evo Morales escapó tras su renuncia forzada al cabo de las polémicas elecciones de 2019 Juan Karita - AP

Tras la renuncia forzada en medio de las tumultuosas elecciones de 2019, el expresidente boliviano Evo Morales declaró el 10 de noviembre que no tenía “por qué escaparse” del país, ya que “no le había robado a nadie”, y que se tomaba un avión “a la zona del trópico de Cochabamba para estar con mis compañeros”. Pues bien, la convicción fue bastante breve. Horas después, Evo se escapó.

Lo hizo en una maniobra conocida como la Operación Chimoré, que lo sacó de Bolivia en un avión del gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador, que más o menos al mismo tiempo anunciaba que le concedía asilo político. El avión aterrizó en el aeropuerto de Chimoré (en Cochabamba) para evacuar a Evo, al exvicepresidente Álvaro García Linera y a la exministra Gabriela Montaño.

El rescate estuvo marcado por tensiones con militares bolivianos en tierra, que apuntaron contra el avión mexicano, bloqueos de espacio aéreo y problemas de permisos para descender a repostar en terceros países.

Leopoldo López (Venezuela, 2020)

El líder opositor Leopoldo López durante una conferencia de prensa en 2025. El abogado escapó de Venezuela en 2020. JAVIER SORIANO - AFP

El líder opositor venezolano Leopoldo López abandonó la residencia del embajador de España en Caracas, donde se encontraba refugiado del chavismo desde 2019, y salió de Venezuela de forma clandestina. A través de una ruta no revelada, se dirigió a Colombia y desde allí viajó a España, donde se reunió con su familia.

Aunque el gobierno español confirmó la salida de la embajada, no se aclararon de inmediato las circunstancias de cómo burló los controles de seguridad chavistas para salir del país. Un libro de 2023 señaló que fue Sara de la Lastra Bécker, la esposa del embajador español, quien lo ayudó a salir escondido en el baúl de su coche.La salida de López causó un incidente diplomático entre Venezuela y España. El gobierno de Nicolás Maduro acusó a España de complicidad en la “fuga ilegal de un delincuente”.

María Corina Machado (Venezuela, 2025)

La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ondea una bandera venezolana mientras saluda a sus seguidores a su llegada a Caracas el 25 de octubre de 2026. FEDERICO PARRA - AFP

Cinco años después del escape de Leopoldo López, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, logró salir en secreto de Venezuela en una embarcación rumbo a Curazao, en una operación cuidadosamente planificada con varios profesionales involucrados. Funcionarios de Estados Unidos dijeron más tarde que “mucha gente arriesgó su vida” para que pudiera concretarse.

La “Operación Dinamita Dorada”, a cargo de una firma especializada estadounidense, comenzó con la salida de Machado de Caracas, lookeada con una peluca, hacia una playa del norte de Venezuela. La operación milimétricamente planeada implicó disfraces, saltarse puestos policiales, botes en un mar enfurecido, especialistas en extracción, aviones de combate y un jet privado.

Carlos Ghosn (Japón, 2019)

El empresario automotriz Carlos Ghosn escapó durante su arresto domiciliario en Japón GETTY IMAGES

Fuera de América Latina también abundan las fugas espectaculares. Como la del empresario Carlos Ghosn, un gerente de grandes empresas automotrices que terminó salvado gracias a la música, por así decirlo. Nacido en Brasil y con ciudadanía brasileña, libanesa y francesa, Ghosn fue detenido en Tokio en 2018 acusado de irregularidades financieras, subdeclaración de ingresos y malversación de fondos de la empresa Nissan.

Mientras esperaba su juicio bajo arresto domiciliario, salió de su departamento en Tokio en la tarde del 29 de diciembre de 2019 y se reunió con dos hombres en un hotel cercano. Tomaron un tren hasta Osaka y llegaron a un hotel próximo al Aeropuerto de Kansai. Horas más tarde, dos hombres salieron del hotel portando grandes contenedores; entre ellos, una caja para equipos de audio donde estaba oculto Ghosn. Destino final: el Líbano.

Edward Snowden (Hong Kong, 2013)

El exespía estadounidense Edward Snowden encontró refugio en la Rusia de Vladimir Putin Archivo

En mayo de 2013, el analista de inteligencia Edward Snowden abandonó Hawái con destino a Hong Kong para filtrar miles de documentos clasificados sobre el programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El excontratista de la CIA, convertido el fugitivo más buscado por su gobierno, se mezcló durante 12 días en los hogares de refugiados empobrecidos de Hong Kong, como un desposeído más, a la espera de un resquicio para escapar.

Lo encontró al embarcar en un vuelo de Aeroflot con destino a Moscú, y gracias a que las autoridades de Hong Kong permitieron su salida alegando que la documentación estadounidense para su extradición presentaba defectos técnicos. Una vez en el aeropuerto de Sheremetyevo, de Moscú, sin embargo, Snowden quedó atrapado en la zona de tránsito después de que el gobierno de Estados Unidos revocara su pasaporte. Finalmente, Rusia lo sacó del limbo concediéndole sucesivamente asilo, residencia permanente y luego la ciudadanía rusa.