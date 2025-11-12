LA NACION

Las imágenes más impactantes del devastador paso del supertifón Fung-wong por Taiwán

Más de 3000 habitantes de zonas vulnerables se vieron obligados a abandonar sus hogares y varias escuelas suspendieron las clases; por el momento, se registraron 18 muertos

La llegada del Fung-wong se enmarca luego del paso del tifón Kalmaegi, que dejó un saldo de más de 200 muertos durante la semana pasada
El supertifón Fung-wong llegó a Taiwán en forma de lluvias, inundaciones y fortísimas ráfagas de viento. Por el temporal, 18 personas perdieron la vida y más de 3000 habitantes de zonas vulnerables se vieron obligados a abandonar sus hogares. Además, las oficinas públicas se mantienen cerradas y varias escuelas suspendieron las clases.

Taiwan en alerta por el supertifon Fung Wong
En la ciudad portuaria de Suao, más de 1000 viviendas quedaron inundadas y durante el martes se registró un acumulado de lluvias de 648 mm: según las autoridades meteorológicas locales, un récord mensual.

En las últimas horas, la agencia de meteorología de Taiwán indicó que el supertifón se encuentra a unos 340 kilómetros del suroeste de cabo Eluanbi, la zona más meridional de la isla, mientras avanza hacia el noreste a una velocidad de 11 km/h.

La llegada del Fung-wong se enmarca luego del paso del tifón Kalmaegi, que dejó un saldo de más de 200 muertos durante la semana pasada. Ambas situaciones alertaron a las autoridades estatales para iniciar medidas de prevención ante la posibilidad de nuevos eventos de este tipo.

El ejército taiwanés también se mantiene movilizado, mayoritariamente en las zonas rurales, a fin de socorrer a los lugareños. Las previsiones de los expertos auguran que el temporal empezaría a perder fuerza durante las últimas horas del miércoles.

