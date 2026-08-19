Las impactantes imágenes del temporal en el norte de chile que dejó un muerto y más de 1000 evacuados

SANTIAGO, Chile.– El presidente de Chile, José Antonio Kast, se trasladó este miércoles al norte del país para supervisar la emergencia provocada por intensas lluvias que desencadenaron aluviones, derrumbes y deslizamientos de tierra en varias localidades, con un saldo de al menos un muerto, tres heridos y más de 1000 evacuados, además de cientos de damnificados. En la localidad de Tocopilla, el mandatario decretó estado de catástrofe.

El balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mostraba un fuerte aumento de las personas evacuadas que pasaron de poco más de 300 la noche del martes a 1166. A su vez, una veintena de personas permanecían aisladas y más de 580 habían sido afectadas, mientras que más de un millas de viviendas presentaban algún tipo de daño.

Aluvión en Chile

La emergencia afecta principalmente a las regiones de Arica y Parinacoa, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, donde las autoridades mantienen operativos de evacuación y rescate. En la madrugada, equipos de Carabineros, con apoyo de la Armada, lograron rescatar con vida a dos personas que habían quedado atrapadas en Iquique, entre ellas un hombre de unos 80 años.

“Fue un rescate complejo, había mucha remoción de tierra para llegar donde se encontraban y poder extraerlos hacia una zona segura”, explicó el general Adrián Andrades, jefe de Zona de Carabineros de Tarapacá. Ambas personas fueron evaluadas por personal médico y se encontraban en buenas condiciones.

Tocopilla, bajo estado de catástrofe

Uno de los puntos más afectados es Tocopilla, una localidad de unos 30.000 habitantes ubicada en la región de Antofagasta y rodeada por quebradas. Un aluvión de barro provocó daños en la estructura del hospital, inundaciones de viviendas y cortes de rutas, dejando a la comuna completamente aislada desde el martes.

Kast decretó el estado de excepción constitucional de catástrofe para la comuna de Tocopilla y dispuso el despliegue de recursos humanos y materiales para enfrentar la emergencia.

“Tenemos que ir sacando lecciones de cómo enfrentar la planificación urbana”, afirmó el mandatario después de encabezar una reunión de emergencia en Antofagasta, en referencia a las numerosas familias que viven en campamentos instalados en zonas expuestas a riesgos naturales.

Para Kast, la prioridad inmediata es atender a las personas expuestas. “Hay que ayudar primero a las personas que están en situación de riesgo”, afirmó el mandatario durante su recorrido por las zonas afectadas.

Aluvión en Chile

La alcaldesa de Tocopilla, Ljubica Kurtovic, describió la situación como “una tragedia” y advirtió que la geografía de la zona dificulta las tareas de emergencia. “Estamos en medio de un momento dramático, de bastante miedo, donde están las quebradas activadas y Tocopilla es un cordón de quebradas”, señaló.

Entre el lunes y el martes cayeron unos 30 milímetros de agua en la localidad, una cantidad especialmente significativa para una zona desértica. Las precipitaciones continuaban este miércoles y las autoridades temen nuevas bajadas de agua, barro y piedras desde los cerros.

Riesgo de nuevos aluviones

La Dirección Meteorológica de Chile advirtió que el norte del país continuará expuesto hasta al menos el viernes a lluvias intensas, nieve, fuertes vientos y posibles tormentas eléctricas. El fenómeno está asociado a una “baja segregada” o núcleo frío en altura, una masa de aire frío que se separa de la circulación atmosférica general y genera condiciones de inestabilidad.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) calificó como “muy alta” la posibilidad de aluviones y derrumbes en el litoral de Tocopilla y Taltal y en sectores de la cordillera de la Costa. En el litoral de Antofagasta, en tanto, el riesgo fue considerado alto.

Senapred mantiene la Alerta Roja Regional por evento meteorológico, vigente desde el ,artes, mientras continúan las evacuaciones preventivas en distintos sectores.

La emergencia también obligó a suspender las clases en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. El Ministerio de Salud informó además que cinco establecimientos sanitarios permanecían fuera de servicio y que sus pacientes fueron derivados a otros centros.

#Aluvión bajando por sector tres marias en #Tocopilla. Hay aviso de evacuación SAE en el sector. pic.twitter.com/6neaoXHH2c — Red de Emergencia ONG (@reddeemergencia) August 18, 2026

Chile es considerado uno de los países más vulnerables al cambio climático por su geografía, la diversidad de sus ecosistemas y su exposición a terremotos, sequías, actividad volcánica, inundaciones y al derretimiento de glaciares.

La emergencia ocurre además mientras las autoridades refuerzan los sistemas de monitoreo y prevención ante la llegada prevista de un “Súper Niño”, un fenómeno climático de intensidad extrema cuyo mayor impacto sobre Chile se espera entre octubre y diciembre, aunque sus efectos podrían prolongarse hasta marzo de 2027.

Agencias AP, AFP y diario Emol/GDA