HONG KONG.– En medio de una creciente tensión comercial y geopolítica, China se prepara para recibir desde este miércoles a los líderes de 21 economías de Asia y el Pacífico en una cumbre que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos diplomáticos del año. La ciudad tecnológica de Shenzhen será la sede del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá como principal atractivo un encuentro inédito entre los presidentes Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin.

La reunión trilateral, confirmada por Washington, Pekín y Moscú para el jueves, pondrá frente a frente a los líderes de tres de las principales potencias nucleares del planeta, en un momento marcado por la guerra en Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, las disputas comerciales y la carrera por la inteligencia artificial.

Bailarines participan en la ceremonia de bienvenida al presidente surcoreano Lee Jae-myung y su esposa, Kim Hea-kyung, en el aeropuerto de Shenzhen Anupam Nath - Pool AP

China calificó el encuentro como de una importancia “trascendental” para la paz y la estabilidad mundial, aunque la agenda todavía no fue detallada. Más allá de esa cita, la cumbre de la APEC buscará impulsar la cooperación económica y el libre comercio en una región que concentra cerca del 60% del PBI mundial y casi la mitad de los intercambios internacionales.

Pero las diferencias entre las grandes potencias amenazan con eclipsar ese objetivo y convertir el foro económico en un escenario de negociaciones sobre algunos de los conflictos más delicados del mundo.

¿Qué es la APEC y por qué importa?

Creado en 1989, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico reúne a 21 economías que representan aproximadamente el 62% del PBI mundial y casi la mitad del comercio internacional. Su objetivo es promover el intercambio comercial, las inversiones y la integración económica regional. A diferencia de otros organismos, sus decisiones se adoptan por consenso y sus compromisos no son vinculantes.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente vietnamita, To Lam, llega a Shenzhen Mao Siqian - XinHua

Entre sus integrantes figuran Estados Unidos, China, Rusia, Japón, Canadá y tres países latinoamericanos: México, Chile y Perú. También participan Hong Kong y Taiwán, bajo la denominación de economías miembros.

Este año, China vuelve a ser anfitriona después de 12 años y eligió Shenzhen, uno de sus principales polos tecnológicos, como escenario de la reunión. Bajo el lema “Construir juntos una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar”, Pekín buscará impulsar acuerdos sobre comercio digital, innovación e inteligencia artificial.

Entre los resultados esperados figuran una declaración conjunta, avances hacia una futura área de libre comercio regional y una hoja de ruta para la economía digital. Sin embargo, las tensiones arancelarias y las rivalidades estratégicas podrían dificultar los consensos.

¿Qué está en juego en el encuentro entre Trump, Xi y Putin?

La reunión del jueves será la primera cita trilateral entre los mandatarios de Estados Unidos, China y Rusia. Aunque Pekín aseguró que discutirán cómo preservar la paz mundial y la estabilidad estratégica, los tres llegan con prioridades diferentes.

Washington busca abordar el control de armas nucleares y la guerra con Irán, mientras Moscú pretende avanzar en las conversaciones sobre Ucrania. China, en cambio, ha manifestado reservas sobre una negociación nuclear tripartita y prefiere preservar el carácter económico de la cumbre.

Muñecas rusas tradicionales con los rostros de Xi, Putin y Trump se exhiben en una tienda de souvenirs de San Petersburgo OLGA MALTSEVA - AFP

Para Lizzi Lee, investigadora del Asia Society Policy Institute, Putin podría ser uno de los principales beneficiados del encuentro. “El simple hecho de sentarse a la mesa con Trump y Xi elevaría el prestigio de Rusia y podría orientar la conversación hacia un acuerdo más amplio entre las grandes potencias sobre la seguridad europea”, señaló.

¿Podrán Estados Unidos y China evitar otra guerra comercial?

La política arancelaria de Trump será otro de los grandes temas. Washington y Pekín mantienen una frágil tregua comercial, extendida recientemente hasta enero de 2027, mientras persisten sus diferencias sobre exportaciones tecnológicas, compras agrícolas y restricciones comerciales.

“El objetivo clave y primordial es evitar otra ronda de aranceles agresivos y desestabilizadores”, explicó Dylan Loh, de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur.

Xi Jinping se reúne con el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien se encuentra en Shenzhen para asistir a la 33° Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico Liu Bin - XinHua

Además del encuentro trilateral, Trump y Xi tienen prevista una reunión bilateral el jueves, en la que buscarán preservar los acuerdos existentes y abordar sus disputas económicas.

¿Qué papel tendrá América Latina?

México, Chile y Perú llegan a la cumbre interesados en ampliar sus mercados y diversificar sus vínculos económicos, especialmente frente a la incertidumbre generada por la política comercial estadounidense.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, tiene prevista una reunión con Xi Jinping para explorar nuevas oportunidades comerciales.

Xi Jinping se reúne con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien se encuentra en Shenzhen para asistir a la 33° Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico Shen Hong - XinHua

“Queremos que muchos productos mexicanos puedan llegar a China”, afirmó, al destacar el interés de su gobierno en profundizar la cooperación bilateral.

¿Qué puede pasar con la guerra en Ucrania?

Aunque la invasión rusa no forma parte de la agenda económica formal de la APEC, la presencia de Putin y Trump convirtió el conflicto en uno de los principales asuntos diplomáticos de la cita.

El Kremlin manifestó su intención de retomar las conversaciones sobre una salida negociada. Sin embargo, funcionarios estadounidenses señalaron que no esperan que Trump plantee Ucrania durante la reunión trilateral, mientras China también busca mantener la cuestión fuera de las discusiones.

Los cuerpos de las víctimas de un ataque aéreo ruso, cubiertos con bolsas mortuorias, en Kiev HANDOUT - STATE EMERGENSY SERVICE OF UKRAI

Kiev observa el encuentro con preocupación. El canciller ucraniano, Andrii Sibiga, advirtió que una reunión entre los tres líderes podría alentar a Moscú a prolongar la guerra.

¿Habrá avances en armas nucleares e inteligencia artificial?

Estados Unidos pretende impulsar conversaciones sobre control nuclear ante el crecimiento del arsenal chino, pero Pekín considera que todavía no existen condiciones para sumarse a un acuerdo tripartito con Washington y Moscú, cuyos arsenales son considerablemente mayores.

La inteligencia artificial también ocupará un lugar destacado, tanto por su impacto económico como por sus posibles aplicaciones militares. China quiere promover una hoja de ruta regional sobre innovación y economía digital, aunque las diferencias con Estados Unidos sobre regulación tecnológica dificultan un consenso más amplio.

Un robot entrega un helado en el centro de medios de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), en Shenzhen Xing Guangli - XinHua

También crecieron las especulaciones sobre una eventual reunión de Trump con el líder norcoreano Kim Jong-un, quien todavía no confirmó un viaje a Shenzhen.

¿Qué otros conflictos estarán bajo la lupa?

Las tensiones entre China y Japón por Taiwán y las disputas territoriales entre Pekín y Filipinas en el mar de China Meridional figuran entre los asuntos que podrían aparecer en las conversaciones paralelas.

Entre los participantes también se encuentran el primer ministro canadiense, Mark Carney, y el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., mientras Taiwán estará representado por el fundador de Acer, Stan Shih.

Agencias Reuters y AFP