Las medidas más insólitas tomadas en Europa para las que se necesitan pases sanitarios

VARSOVIA.- Los esfuerzos en Europa para alentar a la población a vacunarse, mediante la exigencia de certificados de vacunación, resultados negativos de tests o prueba de haber sufrido covid, han creado una verdadera montaña de reglamentaciones diversas y poco habituales. He aquí algunos de las más desconcertantes en vigor, en tanto los europeos afrontan una nueva temporada de vacaciones invernales con la amenaza de una pandemia planeando sobre sus cabezas:

“Fiesta de matanza de cerdos” en República Checa

Los pases sanitarios son obligatorios para muchos eventos públicos en toda Europa. En República Checa, las restricciones afectan al “sacrificio de cerdos”, una tradición en la que además los carniceros visitan los hogares de sus clientes para proveerles carne para las comidas navideñas. La reglamentación estipula que ahora es necesario contar con un pase para poder participar en estas “fiestas de matanza de cerdos”, limitando estas reuniones a 1000 personas, en tanto por lo general sólo asisten algunos familiares de los criadores de porcinos.

Un niño recibe la vacuna contra el coronavirus COVID-19 Biontech / Pfizer para niños de 5 a 11 años en el Hospital General Universitario de Praga, República Checa, el 21 de diciembre de 2021 MICHAL CIZEK - AFP

Espacio de baile en Inglaterra

En Inglaterra, estos pases son obligatorios en discotecas y en pubs con pista o “espacios de baile”. No obstante, esta medida solamente se aplica a partir de la 01h00, por lo que los jóvenes pueden llegar antes de esa hora fatídica sin ser controlados por los porteros. Los dueños de estos locales se han opuesto a intervenir en las pistas de baile para solicitar los pases a partir de esa hora.

Templos protegidos en Grecia

Poder asistir a las misas navideñas en las iglesias griegas continúa siendo un enigma. El gobierno decretó que aquellos que no estén vacunados deben presentar certificado de test negativo o comprobante de vacunación para poder entrar a los templos. La Iglesia ortodoxa griega, en la que muchos de sus clérigos continúan siendo escépticos respecto a las vacunas, afirmó que no puede realizar controles a la entrada de las iglesias.

Un trabajador municipal desinfecta la explanada frente a la Iglesia Metropolitana de Atenas AFP

Política y vacunas en Letonia

Los funcionarios electos quedan en forma temporal suspendidos en sus funciones si no cuentan con un certificado de vacunación en Letonia. Hasta ahora, 19 concejales han sido suspendidos en el país báltico. Sus escaños son asignados temporalmente a sus adversarios directos en la consulta que los llevó a obtener sus cargos. También ha sido suspendida una diputada del Parlamento nacional, Julija Stepanenko, cofundadora del Partido Letonia Primero.

Pase para recargar gasolina en Lituania

Para poder ir a la estación de servicio a recargar gasolina en Lituania es necesario contar con pase sanitario. La reglamentación previa establecía que aquellos que no tuvieran pase no podían estar en estos establecimientos más de un cuarto de hora. Pero, quien no tenga pase podrá cargar en el exterior pagando con tarjeta de crédito. Las personas sin certificado en Lituania tampoco pueden ingresar a los grandes centros comerciales, gimnasios o spas. Tampoco pueden entrar a los restaurantes, pero sí comprar comida para llevar o sentarse en las terrazas, algo muy poco probable puesto que las temperaturas en Vilna son de 10ºC bajo cero en esta época.

Agencia AFP