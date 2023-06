Las personas que escapan de las inundaciones provocadas por la destrucción de una represa en Ucrania

escuchar

En el sur de Ucrania se vive una gran catástrofe tras la ruptura de una presa en la región de Jersón. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo que casi 100 pueblos y aldeas están bajo el agua y miles de personas tuvieron que ser evacuadas.

Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de volar la represa, pero una vez más son los civiles quienes afrontan las peores consecuencias.

“Esta es una gran catástrofe ecológica”, dijo el parlamentario ucraniano Oleksiy Goncharenko a la BBC. Agregó que más de 150 toneladas de aceite de motor de la presa cerca de la ciudad de Nova Kajovka están contaminando el agua. “Las consecuencias durarán décadas”, aseguró.

Goncharenko advirtió que decenas de miles de vidas están en peligro a ambos lados del río Dniéper, incluso en la región de Ucrania ocupada por Rusia al sur y en la ciudad de Jersón al norte, que Ucrania recuperó en noviembre.

“Vemos con nuestros propios ojos que el nivel del agua está aumentando”, agrega. “Y se mueve muy rápido. Destruir la represa con consecuencias tan terribles es una barbaridad”.

Los videos en las redes sociales muestran agua saliendo a borbotones a través de la brecha cerca de la presa en la ciudad de Nova Kajovka.

“Viene una inundación”, dijo Andriy Kostin, fiscal general de Ucrania. “Esperamos que el máximo (nivel de agua) se alcance dentro de varias horas”.

Dijo que 17.000 personas ya fueron evacuadas y advirtió que más de 40.000 están en peligro por la inundación.

Hanna Zarudnia, de 65 años, fue una de las evacuadas del pueblo de Antonivka. “Nuestra escuela local y el estadio del centro se inundaron. El estadio estaba completamente bajo el agua”, dijo a Reuters.

“La carretera estaba completamente inundada, el autobús estaba atascado. El autobús solo podía llegar a un punto elevado y allí fue donde nos sacaron”.

Olga, otra residente de Jersón, contó que las casas estaban inundadas y que la evacuación estaba en marcha.

Aseguró que hizo la maleta y preparó todo lo que necesitaba, pero que tiene cuatro gatos y dos perros y no sabe cómo llevárselos.

“Tengo 62 años y toda mi vida he estado aquí. Mis hijos tuvieron que irse y yo me quedé. No quiero irme de este lugar”, dijo.

Los residentes locales esperan un tren de evacuación en una estación de Jersón

En la orilla sur del río Dniéper, un funcionario de la provincia de Jersón, ocupada por Rusia, dijo que la ciudad de Oleshky quedó “completamente inundada”.

“La evacuación solo es posible con equipo especial”, dijo Andrei Alexeyenko en Telegram. También publicó videos que mostraban un automóvil flotando al nivel de la ventana y un camión que marchaba por una carretera sumergida en al menos 30 centímetros de agua.

Soldados rusos patrullaban las calles, reportaron a Reuters varios habitantes locales.

“Acercarse, y especialmente tomar una foto o un video, es mortal. Dicen que están listos para disparar sin previo aviso”, dijo Hlib, un residente del lugar.

Yevheniya, quien también vive en el área, dijo que el agua llegaba hasta las rodillas de los soldados rusos que caminaban por la calle principal con botas altas de goma.

“Si tratas de ir a un lugar que no te permiten, inmediatamente te apuntan con sus ametralladoras”, dijo. “Cada hora viene más agua, está muy sucia”, agrega.

Un político ucraniano local de la región de Mykolaiv, justo al norte de la represa de Nova Kajovka, le dijo a la BBC que espera recibir una gran cantidad de refugiados que huyen de las inundaciones en los próximos días.

“Tenemos un punto de ayuda para los refugiados, donde se les proporciona alimentos, medicinas, ropa y asistencia psicológica”, dijo Oleh Pylypenko, jefe de la Comunidad Territorial Unida de Shevchenkivka.

Añadió que los civiles serán trasladados a un alojamiento temporal en otro lugar de la región de Mykolaiv en autobús.

Al menos 24 asentamientos diferentes en la región de Jersón ya están inundados, informó el Ministerio del Interior de Ucrania.

El martes, en un discurso ante los Nueve de Bucarest, una cumbre que reúne a las naciones en la frontera este de la OTAN, Zelensky detalló los efectos inmediatos de las inundaciones.

“Al menos 100.000 personas vivían en estas áreas antes de la invasión rusa. Y decenas de miles todavía están allí. 80 ciudades y pueblos están bajo el agua”, afirmó.

Zelensky, quien dijo en octubre que Rusia estaba planeando volar la presa de Kajovka, advirtió que las evacuaciones son solo las consecuencias iniciales.

El mandatario dijo que la presa controlada por Rusia en el río Dniéper fue destruida por una explosión interna, pero Moscú insiste en que los bombardeos ucranianos destruyeron el embalse.

Puede llevar algún tiempo responder a las preguntas sobre quién voló la presa, ya que gran parte de la evidencia también está bajo el agua.

Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tiene claro que los civiles de ambos lados de la guerra tendrán que lidiar con las consecuencias de las inundaciones.

“La destrucción de la presa Kajovka hoy pone en riesgo a miles de civiles y causa graves daños al medio ambiente. Este es un acto escandaloso que demuestra una vez más la crueldad de la guerra de Rusia en Ucrania”, tuiteó.

Thomas Mackintosh