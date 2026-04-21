Estados Unidos interceptó un petrolero iraní sancionado por contrabando de crudo

WASHINGTON.– Horas antes de que finalice un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, fuerzas norteamericanas interceptaron un petrolero previamente sancionado por contrabandear crudo iraní en Asia, según informó el departamento de Defensa de aquel país.

El Pentágono anunció en redes sociales que fuerzas norteamericanas “llevaron a cabo una interdicción marítima de derecho de visita” y abordaron el M/T Tifani “sin incidentes”. Datos de seguimiento mostraron al petrolero en el océano Índico, entre Sri Lanka e Indonesia.

“Como hemos dejado en claro, continuaremos con los esfuerzos globales de aplicación de la ley marítima para desarticular redes ilícitas e interceptar buques sancionados que brindan apoyo material a Irán, dondequiera que operen”, escribió el departamento de Defensa en una publicación de X, acompañado de un video del abordaje.

Estados Unidos aborda un petrolero sancionado

El comunicado agrega que “las aguas internacionales no son un refugio para buques sancionados”. La embestida de Estados Unidos se produce después de haber impuesto un bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, la estratégica vía marítima por la que, en tiempos de paz, circula cerca del 20% del gas natural y del petróleo crudo del mundo. La medida busca retomar la iniciativa en la guerra contra Irán, luego de que el régimen islámico cerrara el paso, lo que desencadenó la peor crisis energética mundial en años.

Imagen del petrolero abordado por fuerzas norteamericanas publicada por el departamento de Defensa. Fuente: X

No obstante, un petrolero iraní logró volver a Irán atravesando el bloqueo norteamericano y se espera que llegue mañana a la isla de Kharg, según la agencia de noticias Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria iraní.

El petrolero había zarpado de Irán con destino al archipiélago de Riau, Indonesia, a finales de marzo, donde descargó dos millones de barriles de crudo.

La pulseada por el estrecho

El férreo control de Irán sobre el estrecho ha disparado los precios del petróleo, y el Brent, el estándar internacional, se cotizaba el martes cerca de los 95 dólares por barril, más de un 30% por encima del 28 de febrero, el día en que Israel y Estados Unidos atacaron Irán para iniciar la guerra.

Antes de que empezara el conflicto, el estrecho de Ormuz estaba completamente abierto al transporte marítimo internacional, y Trump ha exigido que los buques vuelvan a poder transitar sin impedimentos por la vía navegable.

Una imagen muestra un buque portacontenedores en el estrecho de Ormuz frente a la costa de la Isla de Qeshm, Irán, el 18 de abril de 2026 Asghar Besharati - AP

Los ministros de Transporte de la Unión Europea (UE) se reunían el martes en Bruselas para debatir cómo proteger a los consumidores después de que el jefe de la Agencia Internacional de la Energía advirtiera que a Europa le quedan “quizá seis semanas” de suministros de combustible para aviones.

Durante el fin de semana, Irán dijo que había recibido nuevas propuestas de negociación de Washington, pero también sugirió que sigue habiendo una amplia brecha entre las partes. Los temas que hicieron descarrilar la última ronda de negociaciones incluyeron el programa de enriquecimiento nuclear de Irán, sus aliados regionales y el estrecho.

Pedido de ayuda de la ONU

El jefe de la agencia marítima de la ONU solicitó el martes ayuda para los miles de marineros varados debido al cierre del estrecho de Ormuz.

Alrededor de 20.000 marineros y 2000 buques se encuentran varados tras la interrupción del transporte marítimo en el estratégico estrecho, luego de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero, que desencadenaron la guerra, según la Organización Marítima Internacional (OMI).

Un petrolero permanece anclado en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de la Isla de Qeshm, Irán, el 18 de abril de 2026 Asghar Besharati - AP

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, declaró en una conferencia de prensa en Singapur que los marineros varados sufren estrés y fatiga. “Necesitamos saber todo lo que están pasando”, afirmó el funcionario.

Domínguez instó a las compañías navieras a brindar apoyo remoto a los marineros en áreas como la salud mental. Indicó que algunos países han establecido líneas de ayuda disponibles las 24 horas para los marineros, mientras que otros les han proporcionado alimentos.

“Pero se podría hacer más a nivel personal, como contactar proactivamente con los marineros para escucharlos y que se sientan menos aislados“, explicó.

Agencias AP, AFP y ANSA