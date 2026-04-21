Este artículo fue publicado originalmente en Americas Quarterly, que hoy lanza su nuevo número “La Marea Plateada: La Transformación Demográfica de América Latina”

MONTEVIDEO.– Durante más de 25 años, el Jardín Sonrisitas enseñó las primeras letras a los niños de Villa del Cerro, un barrio portuario de clase trabajadora en la capital de Uruguay. En diciembre, el querido jardín de infantes cerró sus puertas: uno de los tres centros infantiles que dejaron de operar en el barrio en los últimos tres años.

Hoy, las persianas del edificio están bajadas y los juegos del patio están apilados a un lado. La razón es sencilla, dijo Catalina Clara, de 38 años, cuya hija de seis años fue una de las últimas cuatro alumnas: “Hay poca natalidad.”

Escuela en Uruguay AP

De hecho, el año pasado nacieron en Uruguay apenas unos 29.000 bebés, una cifra que cayó desde los 49.000 de hace una década y que alcanza mínimos no vistos desde el siglo XIX. Las muertes superan a los nacimientos desde hace seis años consecutivos. A medida que la cantidad de niños en edad escolar disminuye, se proyecta que otros 80 colegios privados del Gran Montevideo cerrarán antes de 2030. Incluso en los que aún permanecen abiertos, muchos perciben que está comenzando una nueva era. “Para nosotros los latinos, la familia grande tiene una connotación positiva”, dijo Ignacio Cassi, director del prestigioso Colegio Seminario de Montevideo, cuyo alumnado se ha reducido un 10% en cinco años. “Es difícil no leerlo con nostalgia.”

Uruguay no está solo: América Latina atraviesa los primeros días de una transformación demográfica histórica que parece destinada a reconfigurar la política, los negocios, las comunidades y nuestro estilo de vida por las próximas décadas.

Escuela en la localidad uruguaya de Olivera ESCUELA 67 DE SALTO, URUGUAY

Las estadísticas apenas comienzan a captar el impacto. Según datos de la ONU, la tasa de fecundidad en América Latina es ahora de 1,8 hijos por mujer: una caída desde los seis de 1950, y por debajo del nivel de reemplazo de 2,1. Si las tendencias actuales se mantienen, para el 2100 las poblaciones nacionales disminuirán en un tercio en Chile y Uruguay, en una cuarta parte en Brasil y en un quinto en la Argentina.

América del Norte, Europa y partes de Asia han experimentado tendencias similares desde la década de 2010. Pero en América Latina, la caída se ha acelerado más allá de las estimaciones, lo que presiona a los responsables de políticas públicas a calibrar el impacto en todo: desde los impuestos y las pensiones hasta el futuro crecimiento económico.

Selenna, izquierda, juega cartas durante un descanso con otras chicas durante una clase de baile en su centro comunitario en Santiago de Chile Esteban Felix - AP

Increíblemente, Chile tiene ahora una tasa de natalidad más baja que la de Japón. Censos recientes arrojaron poblaciones significativamente menores a las esperadas por las autoridades en Brasil (203 millones, y no 213 millones) y Chile (18,5 millones, y no 20 millones). La encuesta de Paraguay de 2022 llegó a un total de apenas 6,1 millones, y no 7,5 millones: una quinta parte menos de lo que se había asumido. “Esto obligará prácticamente a diseñar un nuevo Paraguay”, declaró desconcertado el ministro de Economía a periodistas.

Dado que la esperanza de vida también ha ido aumentando a medida que las tasas de natalidad caen, América Latina hoy envejece más rápido que cualquier otra región del mundo. En 1980, apenas el 5% de la población tenía más de 65 años. Esa cifra se ha duplicado desde entonces y llegará a 25% en 2050. “Esto traerá consecuencias enormes”, dijo Luis Rosero-Bixby, veterano demógrafo y fundador del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica. “Representa cambios profundos en varios aspectos de la sociedad.”

Alumnos de la escuela técnica EEST Nro 1 de Esteban Echeverría Gentileza EEST Nro 1

Llamémosla la Marea Plateada: un cambio político y económico de alcance e impacto incluso mayor que la llamada Marea Rosa de gobiernos de izquierda que transformó la región a comienzos del siglo. Mientras la Marea Rosa dependía de condiciones externas pasajeras —el ascenso de China, los precios de materias primas a la alza—, la pirámide poblacional cada vez más envejecida del continente refleja tendencias que parecen haber llegado para quedarse.

Sin embargo, donde algunos ven una crisis, otros ven una oportunidad. Las empresas están invirtiendo en áreas de crecimiento futuras como el turismo accesible, las residencias de ancianos y la robótica, parte de una llamada “economía plateada” que se proyecta que más que duplique su tamaño en América Latina hasta alcanzar unos $650.000 millones en 2033. Y muchas personas ven a las familias más pequeñas no como una emergencia nacional, sino como un camino hacia una vida más plena y sostenible.

Estudiantes de octavo grado toman apuntes durante una clase de geografía en la escuela pública Nueva Asunción, en Chaco-i, Paraguay, el 20 de agosto de 2024 Jorge Saenz - AP

De hecho, si la región se prepara ahora, es posible que pueda envejecer con gracia, según Cristina Querubín, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que examina los debates en torno a la transición demográfica de América Latina.

“Hasta cierto punto es un cambio inevitable”, dijo Querubín. “El verdadero desafío es cómo respondemos a estos cambios, y cómo nuestras sociedades pueden envejecer con mayor dignidad.”

La transformación demográfica “representa cambios profundos en varios aspectos de la sociedad.”” — Luis Rosero-Bixby, veterano demógrafo y fundador del Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica

Los millones que faltan

Ya sea que se vea la tendencia como algo positivo o negativo, todos coinciden en que se trata de un cambio mayor para una región que alguna vez se enorgulleció de tener bebés, y muchos.

Cuando Gabriel García Márquez aceptó el Premio Nobel de Literatura en 1982, estimó que América Latina había vivido en los once años anteriores cinco guerras, 17 golpes de Estado, 120.000 desapariciones forzadas, 200.000 víctimas de conflictos y represión, 4 millones de exiliados y 20 millones de muertes infantiles. “Sin embargo”, le dijo el autor colombiano a la Academia Sueca, “frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida.”

Mujeres asisten a una marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el Centro Histórico de la ciudad de Quito, capital de Ecuador, el 8 de marzo de 2026 [e]RICARDO LANDETA - XinHua

De hecho, la región vivió una “explosión demográfica” en el siglo XX, dijo Rosero-Bixby, el veterano demógrafo. Entre 1900 y 2000, los habitantes del continente se multiplicaron por nueve —más del doble del promedio mundial— pasando de 60 millones a 520 millones. Muy lejos del sensual Caribe de las novelas de García Márquez, la canción folclórica uruguaya Gurusito capturó el optimismo tenaz de los padres a la sombra de la Guerra Fría: “Y aunque nazcas pobre te traigo también / Se precisan niños para amanecer.”

¿Por qué ha cambiado tanto la América Latina de hoy? Parte de la respuesta se remonta a décadas atrás. La curva descendente más pronunciada se produjo entre 1960 y 1990, cuando los latinoamericanos se trasladaron a las ciudades y empezaron a usar anticonceptivos. Las campañas de vacunación, la mejora del saneamiento y una mejor nutrición también redujeron drásticamente la mortalidad infantil y aumentaron la esperanza de vida. Un niño nacido en la región a mediados del siglo pasado difícilmente vivía más de 50 años; uno nacido hoy probablemente llegará a los 76 años.

Una mujer grita consignas durante una marcha en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en Santiago, capital de Chile, el 8 de marzo de 2026 [e]JORGE VILLEGAS - XinHua

El aumento de la asistencia de las niñas a la escuela secundaria, que ahora supera el 90% en América Latina, también ayudó a las mujeres a posponer la maternidad y a tener familias más pequeñas. Ediltrudis Noguera, una ceramista del pueblo paraguayo de Tobatí, vio cómo su madre luchaba para mantener a 15 hijos vendiendo ollas artesanales. Ella se casó más tarde y limitó su propia familia a ocho. “Fue mi decisión”, dijo Noguera, de 60 años. “Mi marido tuvo que aceptar.”

Pero es el descenso cada vez más marcado de las tasas de natalidad desde la década de 2010, y una aparente caída libre desde la pandemia de COVID-19, lo que ha alarmado a algunos responsables de políticas y dividido a los científicos sociales sobre las causas potenciales.

Una pareja empuja un carrito con comida frente a la Universidad de La Habana YAMIL LAGE - AFP

El hecho de que la matrícula universitaria casi se haya triplicado, pasando del 23 % de la población en edad universitaria en 2000 al 58 % en 2023 —a medida que países como Brasil, Perú, Argentina y Chile abrieron campus más accesibles para estudiantes de clase trabajadora— parece haber ampliado los horizontes de muchos jóvenes más allá de la crianza de los hijos. “Se podría decir que es una especie de moda, de desear ahora familias muy pequeñas, o no tener hijos”, dijo Rosero-Bixby.

Algunos analistas señalan que las tasas de natalidad cayeron en picada alrededor del mismo momento en que los teléfonos inteligentes se extendieron por la región hace más de una década. América Latina tiene algunas de las tasas más altas de uso de redes sociales del mundo; los brasileños, por ejemplo, pasan en promedio más de tres horas y media al día en plataformas como Instagram y WhatsApp. “Nuestros hijos están siendo educados por pantallas”, dijo Alfonso Tolosa, padre de dos hijos de Colonia, en el oeste de Uruguay. “Para tener una familia, hay que salir y socializar.”

Estudiantes de la UTE de Ecuador UTE - UTE

Los cambios en las políticas también influyeron. Desde 2005, Uruguay ha reducido a más de la mitad las altísimas tasas de embarazo adolescente mediante la ampliación de la educación sexual, el acceso al aborto y los servicios de planificación familiar, incluidos implantes subdérmicos gratuitos para las niñas vulnerables y las que acaban de dar a luz. “La análisis que hacemos las feministas es que es positivo que las adolescentes están descubriendo su sexualidad sin embarazos forzados”, dijo Tamara Abracinskas de MYSU, una ONG feminista. “Siempre hacemos el chiste como si fueran a extinguir los uruguayos, que no es algo que vaya a pasar.”

Rodrigo Villaverde, un profesor de literatura de 31 años, solía trabajar en el Colegio Los Vascos, un colegio de Montevideo fundado en 1867 que cerró sus puertas en enero. Quizás paradójicamente, dijo que él y su novia no tienen planes de tener hijos: en parte para perseguir sus propias ambiciones y, en parte, porque no le gustan los niños. Y el panorama global, añadió, “no llama mucho a procrear.”

¿Sin hijos por elección?

América Latina alberga versiones especialmente pronunciadas de varias otras tendencias que deprimen las tasas de natalidad en todo el mundo, desde el alto costo de vida hasta la incertidumbre del trabajo informal, pasando por las preocupaciones sobre el cambio climático y la delincuencia.

Para Fernando Cañete y Nadia Gómez, la paternidad se siente como una perspectiva imposible e incluso aterradora. La pareja, ambos de 34 años, vive en un apartamento de dos habitaciones con sus tres gatos en el centro de Asunción, la capital de Paraguay. Sus ingresos —ella trabaja en comunicaciones, él es arquitecto— cubren el alquiler, pero dejan poco margen para ahorrar. “Tenemos que básicamente ganar la lotería de onda para pensar en el compromiso de largo plazo que sería tener hijos”, dijo Gómez. “¿Será que nos vamos a jubilar?”.

Una mujer yace afuera del centro de detención Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas, Venezuela, el 14 de febrero de 2026 Ariana Cubillos - AP

Según la pareja, los niños ya no pueden andar por las calles, sino que requieren supervisión constante y actividades extracurriculares costosas. Sumado a su angustia: las temperaturas ahora superan regularmente los 40 °C en verano, provocando frecuentes apagones. “¿Podríamos pensar cómodamente en traer un niño, niña o niñe al mundo”, preguntó Gómez, “cuando nosotros mismos estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático?” Cañete admitió sentir cierto fatalismo respecto a los trastornos tecnológicos y al capitalismo en general: “A veces deseo que la humanidad se extinguiera.”

Para quienes sí desean perpetuar nuestra especie, encontrar cuidadores confiables y carreras puede resultar difícil. La migración rural-urbana ha trastocado la tradición latinoamericana de los hogares multigeneracionales, lo que significa que los abuelos a menudo están demasiado lejos para ejercer como cuidadores gratuitos. Las mujeres latinoamericanas realizan el doble de trabajo de cuidados no remunerado y doméstico que los hombres, lo que hace que la maternidad resulte menos atractiva.

Marcha de sindicatos y simpatizantes de la oposición contra el gobierno del presidente Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el 11 de febrero de 2026 Rodrigo Abd - AP

Los políticos han intentado abordar el problema, con resultados desiguales. El expresidente chileno Gabriel Boric —que el año pasado publicó una foto sonriente con su hija de seis semanas, con la barba manchada de leche regurgitada— se ganó el reconocimiento durante su mandato 2022-26 por reducir la jornada laboral, ampliar las opciones de teletrabajo para los padres y fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados de Chile. Autodescrito como feminista, también aprobó reformas que permiten al Estado recuperar la pensión alimenticia impagada de las cuentas bancarias y pensiones de los deudores para ayudar a las madres solteras.

Su sucesor, José Antonio Kast, también ha calificado la caída de la natalidad como una prioridad “urgente” pero está a punto de adoptar un enfoque diferente. Padre católico de nueve hijos y abierto opositor al aborto, Kast ha advertido que “ya no habrá Chile” a menos que nazcan más bebés de no inmigrantes. Sus propuestas incluyen otorgar a las madres pagos únicos en efectivo de $2000.

Una mujer ondea una bandera peruana durante una protesta antigubernamental en Lima, Perú, el viernes 20 de enero de 2023 Guadalupe Pardo - AP

Los críticos dicen que esas políticas no funcionarán sin mejorar los niveles de vida. “No es que las mujeres no quieran tener hijos”, dijo Thiare Pérez, de 34 años, una organizadora comunitaria y madre de dos hijos de Lo Hermida, un extenso barrio informal de Santiago, la capital. “El propio sistema ha precarizado tanto la vida de criar con dignidad que se vuelve cada vez más difícil”, argumentó. Y le molestó cómo la sociedad ha pasado de demonizar a las madres de clase trabajadora por tener demasiados hijos a reprenderlas por tener muy pocos.

Las preocupaciones por la delincuencia también pueden influir en las decisiones de una región que representa alrededor del 30% de los homicidios mundiales, a pesar de contar con apenas el 8% de la población mundial. Casi uno de cada cinco latinoamericanos considera que la delincuencia es el problema más importante que enfrenta su país, con porcentajes más altos en Ecuador, Chile y Uruguay.

Velas y flores rodean la imagen de Debanhi Escobar en una manifestación en Ciudad de México, el 22 de abril de 2022

Matías Morales, de 28 años, que ayuda a gestionar la tienda de conveniencia de su familia en el Villa del Cerro de Montevideo, contrastó su vida sin hijos con la de sus abuelos, que llegaron como refugiados de Armenia y criaron a seis hijos. Cada uno formó su propia familia. Pero el cierre de la última planta frigorífica del barrio en 1989, seguido de crisis económicas y las secuelas del COVID-19, abrió las puertas a las bandas de narcotraficantes. Morales ha sido asaltado a punta de pistola; la pareja de su madre ha recibido un disparo.

“Ahora los valores de la sociedad son otros… La narcocultura se expandío”, dijo Morales. “Nadie piensa en tener un niño.”

“El principal desafío para América Latina es que la región envejecerá antes de enriquecerse.”” — Ernesto Revilla, economista jefe para América Latina, Citigroup

La crisis que de avecina

Sea cuales sean los factores subyacentes, no cabe duda de que el acelerado avance de América Latina hacia una edad mediana de 40 años para 2050 —frente a los 18 de 1950 y los 31 de hoy— tendrá consecuencias de largo alcance para los mercados laborales, las economías y los sistemas de atención. La proporción de la población en edad de trabajar alcanzará su punto máximo alrededor de 2040, antes de disminuir, lo que plantea espinosas preguntas sobre quién pagará la jubilación. Y a medida que aumentan las tasas de dependencia, las pensiones ya se han convertido en un campo de batalla central en la política latinoamericana.

Un edificio arde en medio de protestas antigubernamentales en el centro de Lima, Perú, el jueves 19 de enero de 2023 Martin Mejia - AP

En Chile, años de manifestaciones por los pagos insuficientes de las administradoras privadas de pensiones se convirtieron en la columna vertebral del estallido social de 2019, que sacudió la política durante más de medio decenio. El año anterior en Nicaragua, las protestas contra una propuesta de recorte del 5% a las pensiones desencadenaron una violenta represión del régimen Ortega-Murillo que dejó cientos de muertos. La reforma previsional de Jair Bolsonaro en 2019 provocó una huelga general en 189 ciudades brasileñas, y es poco probable que haya resuelto el problema de manera duradera. Mientras la motosierra de Javier Milei se cierne sobre los derechos de los jubilados en Argentina —ya habiendo cercenado los medicamentos gratuitos para los retirados— las nubes de gas lacrimógeno se han convertido en un elemento habitual en las calles alrededor del Congreso en Buenos Aires.

Juguetes repartidos por toda la plaza 20 de julio en protesta por la violencia contra los niños en Bogotá, Colombia, el 22 de noviembre de 2022

Las edades de jubilación siguen siendo llamativamente bajas en algunas profesiones: 60 años para los funcionarios civiles en Barbados, 58 años para los docentes en Paraguay, y alrededor de 55 años para algunos policías en Brasil. Los trabajadores de la estatal petrolera mexicana PEMEX y los soldados de la República Dominicana pueden jubilarse a los cincuenta y pocos años, según los años cotizados. Pero los intentos de elevar los umbrales suelen resultar una criptonita política, exponiendo a los legisladores a acusaciones de querer que la gente se muera trabajando. Se está extendiendo una táctica de protesta emotiva: manifestantes que exhiben y queman ataúdes de utilería.

Para el tercio de los adultos mayores latinoamericanos que no tienen pensión ni ingresos en absoluto —y ellos para quienes sus beneficios se ven erosionados por la inflación— esas disputas pueden parecer abstractas. Claudio Maraviglio, de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha de Argentina, dijo que el poder adquisitivo de los jubilados se ha desmoronado desde 2013, en parte debido a los congelamientos impuestos por la administración de Milei. “Los jubilados estamos muy mal”, dijo Maraviglio, de 76 años, un profesor de economía jubilado. “Hay gente enferma, viviendo en la calle, y quitándose la vida.”

Manifestantes antigubernamentales en Caracas, Venezuela, el 1 de julio de 2017

Las sociedades que envejecen también reconfigurarán las industrias y los mercados laborales de América Latina. La agricultura y la salud ya enfrentan escasez de personal, y el trabajo de cuidados probablemente sea el siguiente sector afectado. Los cuidados de larga duración podrían requerir un gasto público cercano al 5% del PIB para 2035, en particular a medida que cada vez menos mujeres estén dispuestas a asumir las tareas de cuidados no remuneradas en el hogar.

Los empleadores podrían recurrir a extranjeros: en Costa Rica, los nicaragüenses ya representan el 16% de la fuerza laboral. Pero sin esfuerzos para integrar a los migrantes —como la regularización masiva en Colombia de 2 millones de venezolanos indocumentados en 2021— su contribución a las redes de seguridad social y a la renovación demográfica a largo plazo será limitada. En última instancia, argumentó Querubín, “los países van a necesitar más productividad, y políticas que dejen que la gente sea más activa por más tiempo.”

Imágenes de protestas en Colombia Andres Gonzalez - AP

Un mundo en el que uno de cada cuatro latinoamericanos sea adulto mayor tendrá consecuencias mayores para las economías. Según un informe reciente del McKinsey Global Institute, el dividendo demográfico ha sumado en promedio un 0,5% de crecimiento al PIB per cápita en América Latina y el Caribe cada año desde 1997. Pero en el próximo cuarto de siglo, esta contribución caerá a cero. El PIB real per cápita de México, por ejemplo, será $2.600 menor en 2050 que lo que habría sido si su pirámide poblacional se hubiera mantenido estable. Eso representa una enorme pérdida de prosperidad para una región cuyas economías han crecido apenas un 1,5% anual desde 2015.

“El principal desafío para América Latina es que la región envejecerá antes de enriquecerse”, dijo Ernesto Revilla, economista jefe para América Latina en Citigroup.

Después de diez días de protestas contra el presidente de Haití, el país más pobre de América Latina intenta salir adelante, pero sus desafíos son cada vez mayores Reuters

La innovación tecnológica —incluida la inteligencia artificial— podría impulsar la productividad, permitir a los adultos mayores trabajar a tiempo parcial desde casa y compensar parte de estos vientos en contra. Otras medidas de bienestar y calidad de vida podrían, entretanto, mejorar: quienes tienen más de 60 años tienden a reportar niveles de felicidad más altos. Pero en términos crudos de PIB, el impacto negativo difícilmente puede edulcorarse. “La combinación de bajo crecimiento y mayores presiones fiscales”, añadió Revilla, “definitivamente no es buena para América Latina.”

Jubilados radicales, criminales que envejecen

El panorama es más difuso en cuanto a lo que el envejecimiento de América Latina significa para su famosa política pendular. La experiencia de Europa, Asia y América del Norte sugiere que las personas se vuelven más conservadoras con la edad. Si esto se cumple, el reciente giro a la derecha de la región podría afianzarse.

A medida que los recursos fiscales se reducen y dado que la participación electoral suele ser mayor entre los votantes de mayor edad, incluso podría imaginarse el surgimiento de populistas de la tercera edad: cerrando escuelas y gravando a los trabajadores jóvenes ya agobiados para financiar pensiones de lujo y patrullas vecinales contra el ruido. “Podemos esperar que la política se vuelva más populista”, dijo Revilla. El creciente bloque de votantes de mayor edad “exigirá una mayor proporción de recursos destinados a sus preocupaciones, como trasladar recursos de la educación a las pensiones, del futuro al presente.”

En solo unos años, Ecuador ha pasado de ser un país de tránsito de la droga al centro de distribución, almacenamiento y procesamiento Getty Images

Sin embargo, otros esperan menos cambios. Habiendo marchado en primera línea de los levantamientos de protesta en Bogotá, Quito y Santiago, los millennials y la Generación Z de hoy es una generación “bastante progresista”, argumentó Irma Arriagada, socióloga chilena. “Creo que algunos [de estos] valores se van a mantener.”

Podrían surgir coaliciones intergeneracionales sorprendentes. Las manifestaciones chilenas de 2019 vieron marchar juntos a estudiantes, activistas indígenas y jubilados. Cuando la policía reprimió a los pensionistas que protestaban contra las medidas de austeridad de Milei el año pasado, barras bravas de Boca Juniors y River Plate se sumaron a la refriega portando carteles con una cita de Diego Maradona: “Hay que ser muy cagón [cobarde] para no defender a los jubilados.”

Soldados ecuatorianos vigilan a los reclusos en la Penitenciaría del Litoral, la prisión más grande del país, ubicada en Guayaquil Getty Images

La federación de jubilados de Uruguay, llamada ONAJPU, marcha regularmente para exigir aumentos a la pensión básica estatal de 20.500 pesos ($510) al mes, vivienda social para personas mayores sin hogar y precios más bajos de los medicamentos. “Nuestro eje es la pelea por la jubilación digna”, explicó la secretaria general Estela Ovelar, una señora de 70 años de cabello plateado. Aunque Uruguay tiene uno de los estados de bienestar más generosos de América Latina, dijo que “falta más.”

“Nuestro eje es la pelea por la jubilación digna.”” — Estela Ovelar, secretaria general de ONAJPU, la federación uruguaya de jubilados

El envejecimiento también podría reconfigurar los debates de política pública en direcciones inusuales. Pedro Bordaberry, senador conservador de Uruguay, ha llamado a un “shock inmigratorio” para compensar la caída de la natalidad. “Uruguay es un país de inmigrantes: somos hijos de los barcos”, dijo. Hoy, cree que su nación, famosamente estable, tiene otra “gran posibilidad” para atraer a jóvenes profesionales de otros países.

La transformación del crimen organizado aumenta la complejidad para enfrentar a las organizaciones delictivas por parte de las policías Getty Images

Otra incógnita es lo que la Marea Plateada significa para el crimen organizado endémico en América Latina. Si bien la sabiduría convencional sostiene que la delincuencia disminuye a medida que las sociedades envejecen, Uruguay y Chile, dos de los países con las tasas de natalidad más bajas, han visto aumentar sus tasas de homicidio en los últimos años. La experiencia sugiere que otros tipos de delitos podrían simplemente trasladarse a internet —y la violencia, puertas adentro.

Ovelar advierte sobre un aumento de las estafas dirigidas a adultos mayores, que van desde ataques de phishing hasta “deepfakes” generados por inteligencia artificial de políticos. “La tecnología avanza a pasos agigantados, y gran parte de nuestra sociedad es vulnerable frente a los ciberdelincuentes”, dijo Nicolás Centurión, investigador de crimen organizado radicado en Uruguay. Los defensores reclaman unidades especializadas para investigar los delitos contra adultos mayores, especialmente en hogares de cuidados.

El lado positivo

Querubín, la consultora del BID, rechazó el “lenguaje de crisis” que a menudo se utiliza al hablar del proceso de envejecimiento en América Latina. Pocos podrían objetar razonablemente que las personas vivan más tiempo, o que los jóvenes —especialmente las mujeres y las niñas— gocen de mayor control sobre sus vidas.

De hecho, gracias a mejores dietas, condiciones laborales, tratamientos médicos y ejercicio físico, muchos de los jubilados latinoamericanos de 2050 también seguirán siendo activos y en forma bien entrados en los 70. La discusión, argumenta la consultora, debería centrarse en cómo empoderar a este creciente número de adultos mayores, muchos de los cuales quieren seguir trabajando, pero no encuentran empleos adecuados o se ven frenados por leyes y actitudes sociales. “Esto podría generar enormes oportunidades”, añadió Querubín.

Abuelos latinoamericanos felices cenando con su nieto en el patio de su casa Sabrina Bracher,Shutterstock - Shutterstock

Las ciudades también están experimentando con formas de conectar a los residentes mayores. En una tarde reciente en Montevideo, casi 200 adultos se reunieron en el Parque de la Amistad para una celebración cultural organizada por la Secretaría de Personas Mayores. Los participantes representaron escenas de una obra de Federico García Lorca, cantaron milongas tradicionales y bailaron o charlaron con amigos. “Tenemos una población vieja, pero tienen mucha vida por delante”, dijo Nicolás Monzón, coordinador ejecutivo de la secretaría municipal.

Las empresas, las ONG y los gobiernos también trabajan para apoyar que los ciudadanos permanezcan más tiempo en la fuerza laboral activa. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores de México organiza ferias de empleo y programas de capacitación para ayudar a personas mayores de 65 años a mantenerse en el trabajo y hacer la transición a nuevos sectores. Pro Mujer, una ONG, ofrece en Bolivia servicios financieros y capacitación a mujeres de 60 a 70 años que desean iniciar microempresas.

Una clase en la Universidad de Sao Paulo Shutterstock

La firma Maturi, con sede en São Paulo, busca conectar a unos 200.000 usuarios registrados mayores de 50 años con empleadores, gestionando la alineación de perfiles, la preselección, las entrevistas y las ofertas de empleo. Un grupo de fundadores de más de 60 años en toda la región —en campos que van desde destilerías de tequila integradas solo por mujeres hasta programas de descuentos por fidelidad impulsados por fintech— demuestra que la edad no es un obstáculo para el emprendimiento.

En América Latina, se prevé que el mercado de la economía plateada —que abarca salud, productos financieros, vivienda asistida y turismo accesible— crezca de 280.000 millones de dólares en 2024 a 650.000 millones en 2033. La ONU estima que el cuidado de adultos mayores por sí solo, una industria difícil de automatizar, podría generar 31 millones de empleos en toda la región para la década de 2030.

Un hombre mayor con mascarilla camina por una calle de La Habana, el 6 de abril de 2021 YAMIL LAGE - AFP

El AgeTech, que abarca áreas como la robótica asistencial (piense en prótesis biónicas) y la biotecnología para prolongar la longevidad, es un área de crecimiento especialmente llamativa. En México, la plataforma Koltin, respaldada por capital de riesgo, usa la tecnología para ofrecer seguros de salud digitales personalizados y actividades sociales para mayores de 50 años, contribuyendo a cerrar la brecha de protección social. WideLabs, en Brasil, combina la inteligencia artificial con la salud cognitiva para ayudar a pacientes con alzhéimer a recuperar recuerdos y reconstruir su propia historia de vida. Háblalo, una aplicación gratuita sin conexión creada por el fundador argentino Mateo Salvatto, ayuda a adultos mayores con dificultades para hablar o escuchar a comunicarse: actualmente cuenta con medio millón de usuarios en 50 idiomas.

Otra empresa con sede en Uruguay es Pills and Care, lanzada en 2017, cuando el ingeniero Rodrigo Arias tenía dificultades para que su abuela tomara sus pastillas para la presión arterial. Los estudios muestran que aproximadamente la mitad de las personas no toma su medicación según lo prescrito, lo que aumenta el riesgo de complicaciones. Su solución: un dispensador de pastillas con forma de Roomba que puede monitorearse y controlarse a través de una aplicación. La tecnología, subrayó Arias, apoya y no reemplaza a los seres queridos y a los cuidadores. La tendencia regional y mundial hacia los hogares unipersonales será “difícil de revertir”, dijo. “Necesitamos ayudar a las personas que son cada vez mayores, y que viven más tiempo y solas, a vivir de manera más independiente.”

El sol se pone sobre Tegucigalpa, Honduras, el martes 2 de diciembre de 2025 Moises Castillo - AP

Otra ventaja, dijo el demógrafo Rosero-Bixby, es el segundo dividendo demográfico: el potencial impulso económico que puede desbloquearse invirtiendo sabiamente los ahorros de los adultos mayores. Los fondos de pensiones privados de Chile han destinado más de $14.000 millones desde 2000 a carreteras, hospitales, puertos, energías renovables y redes de transmisión. Las administradoras de fondos de retiro de México, o AFORES, acumulan unos $438.000 millones en aportes previsionales: equivalente al 22% del PIB. Estos fondos se movilizan cada vez más para financiar gasoductos, vivienda social, instalaciones turísticas y parques industriales de nearshoring.

Las tasas de natalidad también podrían repuntar ligeramente a corto plazo, a medida que quienes posponen la paternidad decidan dar el paso. Gómez y Cañete, la pareja paraguaya, no han descartado tener hijos. Ver a estudiantes de secundaria marchar contra la corrupción los lleva a preguntarse “que increíble sería criar a un humano bajo esa consigna, con libertades y conocimiento que capaz mis padres y los padres de Fer no podían dar a nosotros.” De vez en cuando, él también lo ve así: “cada tanto, uno siente una chispita.”

Cambiando con los tiempos

Algunos en Uruguay se están adaptando a los cambios y abriéndose a una era más gris. En Rosario —un pueblo agrícola muy unido a 130 kilómetros al oeste de la capital—, el Colegio Sagrado Corazón anunció su cierre a fines de 2024 tras 135 años, con titulares que culpaban la falta de alumnos que pudieran pagar. “Salimos todos bastante angustiados”, dijo Luciana Berger, cuyos suegros, marido e hijos, al igual que ella, han pasado por las puertas de la escuela primaria. “No fue el único caso en del departamento.”

Pero la comunidad se movilizó. Una asociación de padres tomó las riendas y contrató de nuevo a los 20 empleados de la escuela. Mezclaron cemento, arreglaron el cableado y recaudaron fondos para el jardín de infantes. Antonio Vizintín, sobreviviente del célebre accidente aéreo de 1972 en los Andes, aceptó ser padrino de los 56 alumnos. Carlos Mesa, un exdocente que da clases en un colegio agropecuario cercano, regresó para ejercer como director. Ante la pregunta de si cobra un salario, se ríe: “Todavía no lo hemos hablado. No es una prioridad.”

Niños juegan durante una actividad escolar en un parque de La Habana, Cuba, el 10 de marzo de 2026 Ramon Espinosa - AP

“Los números tienen que cerrar”, dijo Alejandro Dellature, gerente comercial de una empresa local productora de quesos que forma parte de una junta directiva de tres padres. Planean organizar campamentos de verano en los antiguos aposentos de las monjas, y cursos nocturnos para adultos sobre inteligencia artificial, tecnología agropecuaria e inglés. Trabajadores sanitarios locales han desviado una contribución a la seguridad social de sus nóminas para financiar 15 becas. A quienes no pueden pagar, se les exonera de las cuotas.

Esto ofrece una visión de cómo podrían ser las comunidades latinoamericanas en el futuro: más pequeñas, participativas e intencionales, con personas de todas las edades sumando espacios, ideas y recursos. La mezcla de emprendimiento y servicio voluntario necesaria para mantener viva la escuela para la próxima generación “es un gran desafío”, admitió Dellature, “pero alimenta el alma.”