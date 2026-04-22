Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, miércoles 22 de abril

El primer ministro de Pakistán agradeció el miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la extensión del cese el fuego con Irán que iba a expirar en breve y urgió a ambas partes a seguir las conversaciones.

“Sinceramente espero que ambas partes continúen respetando el cese el fuego y puedan concluir un ‘Acuerdo de Paz’ integral en una segunda ronda de diálogos programada en Islamabad para un fin permanente del conflicto”, dijo Shehbaz Sharif en X.