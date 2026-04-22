Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, miércoles 22 de abril
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
El último video del Comando Central de Estados Unidos en Medio Oriente
U.S. Central Command forces remain ready... pic.twitter.com/ddkfNDQ6k7— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 21, 2026
Pakistán agradece a Trump la extensión de alto el fuego con Irán y pide seguir conversaciones
El primer ministro de Pakistán agradeció el miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la extensión del cese el fuego con Irán que iba a expirar en breve y urgió a ambas partes a seguir las conversaciones.
“Sinceramente espero que ambas partes continúen respetando el cese el fuego y puedan concluir un ‘Acuerdo de Paz’ integral en una segunda ronda de diálogos programada en Islamabad para un fin permanente del conflicto”, dijo Shehbaz Sharif en X.
Más munición gruesa por parte de Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó las redes sociales y reavivó el fuego en el conflicto en Medio Oriente.
“¡Irán se está derrumbando económicamente! Exigen la apertura inmediata del estrecho de Ormuz. ¡Están desesperados por dinero! Pierden 500 millones de dólares al día. Militares y policías se quejan de que no les pagan. ¡S.O.S!“, escribió el mandatario.
El embajador de EE.UU. en Israel participará en las conversaciones Israel-Líbano
El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, formará parte de la delegación estadounidense para las próximas conversaciones directas entre Israel y el Líbano, informó CNN.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volverá a participar en las conversaciones, junto con el embajador de ese país en el Líbano, Michel Issa, y el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham.
Israel y el Líbano volverán a estar representados por sus embajadores en EE.UU., Yechiel Leiter y Nada Hamadeh Moawad, respectivamente.
Trump extenderá la exención de tarifas de envío de EE.UU. para suministros de petróleo
El portal de noticias estadounidense Axios informó que el presidente Donald Trump tiene la intención de mantener la exención de una controvertida ley marítima.
El informe señala que Trump está presionando para que se mantengan exentos los requisitos de la Ley Jones para los envíos de energía.
Los críticos afirman que la ley de la década de 1920 suele inflar los costes del transporte marítimo nacional al exigir que los suministros de petróleo que se trasladen entre puertos estadounidenses se transporten en buques con bandera estadounidense, cuya disponibilidad es mucho menor que la de la flota mundial.
Irán afirma haber reparado más de la mitad de las 1.300 escuelas dañadas durante la guerra
Según la agencia de noticias iraní IRNA, el ministro de Educación de Irán, Alireza Kazemi, declaró que 775 de las 1.300 escuelas dañadas durante los ataques estadounidenses-israelíes ya han sido reparadas.
Según Kazemi, unas 20 escuelas quedaron destruidas, y los mayores daños se produjeron en las provincias de Teherán, Kermanshah, Isfahán y Hormozgan.
Se prevé que las reparaciones de las escuelas más dañadas estén terminadas en octubre, remató.
Londres acoge conversaciones sobre misión para proteger la navegación en Ormuz
Informó la agencia AFP que el Reino Unido acogerá desde este miércoles a militares de unos 30 países para debatir durante dos días la formación de una misión liderada junto a Francia con el fin de proteger la navegación en el estrecho de Ormuz.
Esa vía, por donde transitaba una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos, fue bloqueada de facto por Irán desde que ataques en su contra lanzados por Estados Unidos e Israel desataron una guerra regional el 28 de febrero.
Esta conferencia permitirá “progresar en la planificación detallada” de la reapertura del estrecho tan pronto como las condiciones lo permitan, tras los “avances” logrados en las conversaciones de París la semana pasada, precisó el Ministerio de Defensa británico.
Revisión de la Marina pone en duda el futuro de los portaaviones más avanzados de EE.UU.
La Armada de Estados Unidos lleva a cabo una revisión del diseño y costos de uno de sus buques de guerra más avanzados y caros -el portaaviones de la clase Ford-, mientras que el máximo jefe de la institución no descartó la posibilidad de cancelar futuras versiones de este diseño, indicó la agencia de noticias AFP.
El secretario de Marina, John Phelan, dijo el martes a los periodistas que la revisión, que debería concluir el próximo mes, fue una medida “prudente y práctica” con el objetivo de examinar “los costos de los diseños y los sistemas para asegurarnos de que tengan sentido y de que cuenten con todos los sistemas y requisitos que queremos de aquí en adelante”.
La revisión se produce después de varios años de críticas por parte del presidente Donald Trump, quien ha cuestionado parte de la tecnología de este tipo de portaaviones, incluidas sus catapultas magnéticas, que, según afirmó, “no funcionaban”.
- 1
Alerta de tsunami en Japón: reportan una suba del mar y empiezan las evacuaciones
- 2
Alerta de tsunami en Japón tras un terremoto de magnitud 7,5
- 3
Trump volvió a dar marcha atrás con Irán: todo lo que hay que saber sobre qué puede pasar ahora con la guerra
- 4
Reid Wiseman, piloto de Artemis II: “Queríamos salir e intentar hacer algo que uniera al mundo”