DOHA.– En el skyline de Doha apenas se divisa alguna grúa, pero sí es posible encontrar varios rascacielos fantasmas, unos esqueletos de hormigón cuya construcción quedó a medias. Lejos quedan los tiempos de fiebre constructora previos al Mundial de fútbol de 2022 en este pequeño emirato de Medio Oriente.

La principal razón es la tenaz persistencia de la guerra de Irán que lanzó Donald Trump hace casi nueve meses.

Recientemente, el emir de Qatar reconoció que los ingresos del Estado habían caído este año un 42%, y en su último informe de octubre, el FMI pronostica que la única región del mundo que experimentará una recesión este año es el Norte de África y Medio Oriente.

Ahora bien, el impacto de la guerra no es uniforme en las petromonarquías del Golfo. Bahréin, Kuwait y Qatar son las que se han llevado la peor parte, y el FMI prevé que sus economías se contraerán entre el 11% y el 17% en 2026, una cifra parecida a la de Irak.

El primer ministro y canciller de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, durante una conferencia de prensa KARIM JAAFAR - AFP

Los ingresos de todos estos países dependen casi exclusivamente de la estabilidad en el estrecho de Ormuz para hacer llegar los navíos con sus hidrocarburos, petróleo y gas natural, a los mercados mundiales.

Las principales economías de la región, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, han capeado mejor el temporal gracias al hecho de que disponen de vías alternativas a Ormuz para exportar al menos una parte de sus valiosos recursos minerales.

En concreto, Abu Dhabi se enfrenta a una caída del PBI del 3,9%, mientras que en Riad será un poco menor, del 3,3%. Omán representa una notable excepción a este sombrío panorama, pues crecerá un 4%, pues sus infraestructuras petroleras se sitúan al sur de Ormuz, y además se ha visto beneficiado por el aumento del precio internacional del crudo.

Una recesión de dos dígitos se experimenta de forma muy diferente en esta región -que cuenta con algunos de los países más ricos del mundo- que en el resto del planeta. En los centros comerciales de Qatar y sus restaurantes de lujo, no faltan clientes entre los acaudalados autóctonos y una élite global, pues el gobierno dispone de una amplia capacidad de endeudamiento para cubrir el presupuesto.

Misiles iraníes impactan en una base militar estadounidense ubicada en Bahréin, en julio pasado

Tampoco la cercanía de la guerra, ahora de baja intensidad, parece perturbar en exceso la vida social.

“Al principio de la guerra, todo estaba vacío. Parecía el tiempo de la pandemia. Pero ahora la vida ha recuperado el pulso, aunque no se ha recuperado del todo el ritmo de los negocios”, comenta Dinish, un conductor cuya compañía sirve a varias multinacionales.

Pero esta sensación de calma no convence a todo el mundo. La semana pasada, Estados Unidos anunció su retirada del Mundial de fútbol sub-17 que se celebrará en Qatar a partir del 19 de noviembre. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reaccionó enviando un mensaje de confianza.

“Cada selección sabe mejor qué quiere hacer, ellos deciden. Pero lo que puedo decir a todo el mundo es que son bienvenidos en Doha. Estarán seguros”, declaró Infantino, en una visita en Qatar a las instalaciones de la competición acompañado por Jasim al-Jasim, máximo responsable del comité organizador.

Al-Jasim insistió en destacar la situación de “normalidad” que vive el país, y recordó que en las últimas semanas Doha ha acogido una carrera de MotoGP y una conferencia de la ONU sobre tecnología.

Misiles de los hutíes impactan en el Aeropuerto Rey Khalid, en Riad, la capital de Arabia Saudita AP

En cambio, Arabia Saudita no ha recuperado ni tan siquiera un semblante de normalidad a causa del recrudecimiento de su conflicto con la milicia de los hutíes que controla la franja central de Yemen. De hecho, los recientes ataques en el aeropuerto internacional Rey Khalid, en la capital, Riad, han obligado a desviar buena parte de su tráfico aéreo a otras instalaciones del país.

Ante este panorama, Qatar, que mantiene canales abiertos con el régimen iraní, ha multiplicado sus esfuerzos de mediación para poner fin a la guerra. A principios de este mes, una delegación iraní visitó Doha para participar en unas conversaciones que se alargaron tres días, pero, una vez más, terminaron sin un acuerdo.

Recuperación

El FMI ha pronosticado para el año próximo una recuperación vigorosa del crecimiento en la región, sobre todo en aquellos países más afectados, que podrían registrar unas tasas de crecimiento superiores al 10%.

El pronóstico se basa en la premisa de un final próximo de la guerra y una total reapertura del estrecho de Ormuz, lo que no está nada claro que suceda. Teherán es consciente de la debilidad de Donald Trump tras su debacle en las elecciones de medio mandato, lo que podría llevarlo a mantener una postura todavía más inflexible.

Una brigada de bomberos de Bahréin trabaja en un edificio impactado por la caída de restos de drones iraníes Bahrain's Interior Ministry - XinHua

Un escenario probable es que no se retomen las hostilidades, pero tampoco se firme un acuerdo de paz, lo que significaría que Ormuz no recuperaría la normalidad previa a la guerra.

Además, independientemente de cuál sea el final del conflicto, algunos analistas consideran que ya tendrá un impacto a largo plazo en las economías del Golfo, que habían apostado por una diversificación sectorial que pusiera fin a su dependencia del petróleo.

Por ejemplo, el año pasado, Qatar, Emiratos y Arabia Saudita firmaron acuerdos de inversión con compañías de inteligencia artificial estadounidenses por valor de 120.000 millones de dólares para convertirse en un hub mundial de centros de datos.

No obstante, este tipo de infraestructuras, sobre todo en Emiratos y Bahréin, fueron blanco de los ataques iraníes al principio de la guerra, lo que puede haber minado la confianza de futuros inversores.