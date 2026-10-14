Aumentan los ataques en el estrecho de Ormuz: se hunden dos buques y aumenta el precio del petróleo

DUBAI.– El barco portacontenedores GFS Pride sufrió daños y se incendió antes de hundirse en el estrecho de Ormuz tras un presunto ataque con proyectiles desconocidos, informó este miércoles la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA). Sus 21 tripulantes fueron evacuados a salvo. Otro buque con registro del mismo país, el GFS Giselle, sufrió daños en el casco, pero logró llegar por sus propios medios a un fondeadero seguro.

Los incidentes ocurrieron entre el martes y el miércoles, hora de Singapur, mientras las embarcaciones transitaban por el estrecho, según la MPA. La autoridad señaló que ambas habrían sido alcanzadas por proyectiles desconocidos. No se reportaron heridos en ninguno de los barcos: los 22 tripulantes del Giselle también resultaron ilesos.

Portacontenedores se hunde en Ormuz

La MPA indicó que mantiene contacto con la compañía administradora de los buques y sigue de cerca la situación. Expresó su profunda preocupación por los continuos ataques contra barcos comerciales en Ormuz.

Por su parte, la Marina de la Guardia Revolucionaria de Irán informó que un portacontenedores se hundió en el sur del estrecho después de chocar contra una mina naval e incendiarse. Ese reporte no identificó al barco. Un día antes, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido había comunicado que un portacontenedores y un petrolero fueron alcanzados por proyectiles de origen desconocido.

Otra pérdida

A esos reportes se sumó la confirmación de la pérdida del Cape Dao, un buque de carga seca a granel con bandera de Antigua y Barbuda. Según datos de la Organización Marítima Internacional (OMI), la agencia de la ONU encargada del transporte marítimo, publicados este miércoles, la embarcación se hundió cerca de Ormuz tras el impacto de un proyectil el 23 de septiembre.

La pérdida del Cape Dao se notificó menos de 24 horas después del hundimiento del GFS Pride. Se trata de incidentes independientes: el Cape Dao es una embarcación distinta de los dos portacontenedores registrados en Singapur.

Al menos diez embarcaciones han sido atacadas en el estratégico paso marítimo, o en sus proximidades, desde el domingo.

Desde inicios de octubre, se han reportado 23 ataques, casi el doble del promedio mensual de incidentes registrados desde el comienzo de la guerra.

El impacto en el petróleo

Los ataques al transporte marítimo y un nuevo golpe de los hutíes contra Saudi Aramco impulsaron este miércoles los precios del crudo. A las 17.25 GMT, el Brent subía un 0,82%, a 106,56 dólares por barril, mientras el WTI estadounidense avanzaba un 1,55%, a 95,60 dólares, y alcanzaba un máximo de tres semanas.

Giovanni Staunovo, analista de UBS, vinculó la suba con los ataques en Ormuz y los enfrentamientos entre Arabia Saudita y los hutíes. Según explicó, “los actores del mercado siguen preocupados por la disminución de las exportaciones petroleras en la región”.

Irán anunció que aplica nuevas tácticas para atacar buques con el objetivo de mantener altos los precios del petróleo. Sus autoridades se negaron a precisar en qué consisten, aunque una de ellas señaló que Teherán comenzó a emplear distintas tácticas ofensivas hace unos diez días.

Esta imagen, proporcionada por Sepahnews, el sitio web oficial de la Guardia Revolucionaria de Irán, muestra lo que la Armada de Irán y la televisión estatal describieron como un dron submarino militar estadounidense capturado en la entrada del Estrecho de Ormuz, el martes 8 de septiembre de 2026 Sepahnews

En paralelo, los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, atacaron un edificio administrativo de Aramco en Dhahran, lo que provocó un incendio de alcance limitado, según el Ministerio de Energía saudita.

El grupo lanzó misiles balísticos y drones contra Arabia Saudita durante la última semana, en represalia por el apoyo del reino a las fuerzas gubernamentales yemeníes. El aeropuerto internacional de Riad fue alcanzado cuatro veces. Uno de esos ataques, el sábado, dejó 13 muertos.

Los flujos petroleros del Golfo, sin contar a Irán, superaron en septiembre el 81% de los niveles previos a la guerra, gracias a la recuperación de las exportaciones sauditas. Las iraníes cayeron a cero por el bloqueo estadounidense.

Ole Hansen, analista de Saxo Bank, advirtió que un mayor flujo de crudo hacia los mercados internacionales no supone necesariamente un aumento de la producción. “Parte de la recuperación refleja una redistribución de los barriles disponibles, incluidos los volúmenes que, de otro modo, habrían abastecido a las refinerías regionales”, señaló.

Agencias Reuters, AFP y AP