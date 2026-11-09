Las tres opciones de Gadi Eisenkot para formar gobierno en Israel y poner fin a la era Netanyahu

JERUSALÉN.- El exjefe del Estado Mayor israelí Gadi Eisenkot recibió el mandato para intentar formar un nuevo gobierno, pero deberá resolver un complejo rompecabezas parlamentario para desplazar del poder a Benjamin Netanyahu. Con 28 días para alcanzar un acuerdo, el líder opositor tiene tres caminos posibles: formar un gobierno minoritario con el respaldo de los partidos árabes, negociar una alianza con las fuerzas ultraortodoxas o intentar una coalición de unidad nacional que incluya a sectores del actual oficialismo.

Cada alternativa enfrenta resistencias dentro de su propio espacio y amenaza con profundizar las divisiones políticas del país.

En medio de las negociaciones, Eisenkot se reunió este lunes con Avigdor Liberman, líder del partido Yisrael Beytenu, uno de los principales aliados de su bloque opositor, pero también uno de los dirigentes que más objeciones planteó a las posibles fórmulas para alcanzar una mayoría. Según informó el partido Yashar, el encuentro fue “constructivo y productivo” y ambos expresaron su confianza en la posibilidad de formar un gobierno estable con un mandato completo de cuatro años.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, recibe al exjefe del Estado Mayor israelí y líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, en la residencia presidencial en Jerusalén, antes de encargarle la formación de un gobierno Menahem Kahana - dpa DPA

El presidente Isaac Herzog le encargó formalmente la tarea el domingo, después de que las elecciones del 27 de octubre dejaran a los dos principales bloques sin los 61 escaños necesarios para alcanzar la mayoría en la Knesset, el Parlamento israelí. Eisenkot, un exmilitar de 63 años con relativamente poca experiencia política, definió el desafío como un proceso “extraordinariamente complejo” y advirtió que Israel se encuentra en una situación de emergencia.

“Debemos formar un gobierno de emergencia nacional. Esto requerirá medidas políticas creativas y poco convencionales”, afirmó durante el encuentro con Herzog.

El dirigente dispone de 28 días para presentar una coalición, con la posibilidad de solicitar una prórroga de dos semanas. Si fracasa, Netanyahu podría recibir una nueva oportunidad y, si tampoco consigue reunir apoyos, el país podría verse obligado a convocar otras elecciones.

Estas son las tres alternativas que tiene sobre la mesa:

Un gobierno minoritario con el apoyo de los partidos árabes

La primera posibilidad consiste en formar rápidamente un gobierno con los partidos judíos de la oposición y conseguir el respaldo parlamentario de las dos principales formaciones árabes, sin necesidad de incorporarlas formalmente al gabinete.

El bloque del cambio, encabezado por Eisenkot, obtuvo 48 escaños, frente a los 53 que consiguió el conjunto de fuerzas que respaldan a Netanyahu. Sin embargo, las formaciones que representan a la minoría árabe israelí, la Lista Unificada y Raam, sumaron 19 diputados y manifestaron su disposición a facilitar un cambio de gobierno.

El líder del partido árabe israelí Raam, Mansour Abbas (derecha), firmó un acuerdo de coalición con el opositor Yair Lapid (izquierda) y el dirigente nacionalista Naftali Bennett, el 2 de junio de 2021 - - United Arab List Raam

La aritmética permitiría superar al bloque de Netanyahu si Raam, que cuenta con ocho escaños, votara junto a la oposición y los 11 diputados de la Lista Unificada se abstuvieran. De esa manera, Eisenkot podría conseguir los apoyos necesarios para desplazar al actual primer ministro sin incorporar a los partidos árabes a su gabinete.

El problema es que esta fórmula amenaza con romper la propia coalición opositora. Avigdor Liberman, líder del partido nacionalista Israel Nuestro Hogar, rechaza cualquier gobierno que dependa de los votos de esas formaciones. Argumenta que esa dependencia podría limitar la capacidad de Israel para tomar decisiones militares en Gaza o el Líbano y dejar al Ejecutivo expuesto a eventuales vetos parlamentarios.

La postura de Liberman coincide con los argumentos de Netanyahu, que cuestiona la lealtad de los partidos árabes y rechaza que tengan influencia en las decisiones del gobierno.

Una alianza con los partidos ultraortodoxos

La segunda alternativa consiste en negociar con las fuerzas ultraortodoxas Shas y Judaísmo Unido de la Torá, históricamente aliadas de Netanyahu. Entre ambas reúnen 13 escaños, suficientes en teoría para permitir que Eisenkot alcance la mayoría de 61 diputados si consigue mantener unido al resto de su bloque.

La posibilidad fue impulsada especialmente por Liberman, que considera inaceptable depender de los partidos árabes y ahora se muestra dispuesto a negociar con sectores religiosos con los que mantuvo fuertes enfrentamientos políticos.

Avigdor Liberman

Sin embargo, el acercamiento tiene un obstáculo central: el servicio militar obligatorio para los estudiantes de las instituciones religiosas, una de las principales promesas electorales de Liberman y una de las cuestiones más conflictivas de la política israelí.

Los partidos ultraortodoxos se oponen a extender el reclutamiento obligatorio a sus estudiantes y defienden las exenciones que históricamente beneficiaron a ese sector. Liberman, por su parte, hizo de la incorporación de los hombres ultraortodoxos a las Fuerzas de Defensa de Israel una de sus principales banderas.

Eisenkot también incluyó entre sus principios fundamentales la obligación del servicio nacional para todos los ciudadanos.

Un gobierno de unidad nacional

La tercera opción, considerada por varios analistas como la más difícil de concretar, sería formar un gobierno de unidad que incorpore a sectores del Likud, el partido de Netanyahu, y a otras fuerzas del actual oficialismo.

El presidente Herzog impulsa esta alternativa, que permitiría superar el bloqueo parlamentario y reunir una mayoría amplia en un contexto de profunda polarización social y política.

Netanyahu también pidió el domingo la formación de un gobierno de unidad nacional, aunque bajo su propio liderazgo y sin participación de los partidos árabes. “Esta es la voluntad del pueblo y la necesidad del momento”, afirmó.

El Likud de Netanyahu fue el partido individual más votado, con 27 diputados, mientras que Yashar, la formación de Eisenkot, consiguió 21 Debbie Hill - Pool UPI

Eisenkot, en cambio, se mostró dispuesto a incorporar a dirigentes del Likud y del Partido Sionista Religioso, del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, siempre que su voluntad de alcanzar un acuerdo sea “sincera” y que él encabece el Ejecutivo.

La posibilidad de que ambos líderes compartan el poder, incluso mediante un acuerdo de rotación en el cargo de primer ministro, parece por ahora remota. Eisenkot insiste en que no gobernará bajo las órdenes de Netanyahu, a quien considera una amenaza para el futuro del país.

El antecedente más cercano es el acuerdo alcanzado en 2020 entre Netanyahu y el centrista Benny Gantz, que permitió formar un gobierno de unidad después de tres elecciones en menos de un año. El pacto establecía una rotación en la jefatura del Ejecutivo, pero la alianza se desmoronó apenas un año después y desembocó en nuevos comicios.

Agencias AFP y Reuters