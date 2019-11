Según comunicado de la Policía Federal de Brasil, el juez Marcelo Bretas incluirá en la alerta roja de Interpol el nombre de Cartes para que sea detenido Fuente: Archivo

RÍO DE JANEIRO.- Un juez de Brasil pidió hoy la detención del magnate y expresidente de Paraguay Horacio Cartes, quien estuvo al frente del gobierno entre 2013 y 2018, por supuesto lavado de dinero en una causa vinculada a la operación anticorrupción Lava Jato en la ciudad de Río de Janeiro.

Según un comunicado de la Policía Federal de Brasil, el juez Marcelo Bretas incluirá en la alerta roja de Interpol el nombre de Cartes para que sea detenido y responda por su vinculación con un grupo de contrabandistas de divisas que lavaba dinero en Brasil, Paraguay y otros 14 países.

La medida se enmarca en la operación "Patrón", una nueva fase de investigaciones en Río de Janeiro que se enfoca en los cambistas involucrados en el esquema de corrupción y sobornos del exgobernador Sergio Cabral, quien está detenido desde el 2017 y fue condenado a un total de más de 200 años de prisión. El nombre "Patrón" fue elegido porque, según la Policía, así se refería al expresidente Cartes el llamado jefe de los "doleiros" brasileños Darío Messer, el mayor contrabandista de divisas de Brasil. Según la cadena Globo, Cartes es amigo de la familia Messer.

La acusación es que Messer y su red de cambio ilegal lavaron y fugaron dinero en 52 países por 1600 millones de dólares. En este escenario, varias personas fueron detenidas en Brasil en los operativos, que cumplen allanamientos y pedidos de detención en Río de Janeiro, San Pablo y Ponta Porá, en el estado de Mato Grosso do Sul, frontera con Paraguay.

El expresidente paraguayo comanda un emporio empresarial llamado Grupo Cartes, un conglomerado empresarial de alimentos, bebidas, ropas y centros médicos, y se afilió al Partido Colorado en 2009 para poder participar de la política.

Repercusiones

En Paraguay, el comisario Wilberto Sánchez, jefe de Interpol, advirtió que hasta el momento no tienen información oficial al respecto. " No estamos teniendo ningún requerimiento contra él (Cartes). Si es que el juez habría solicitado, aún no están alzando al sistema de la Interpol".

Asimismo, indicó que una vez que se cuenta con el código rojo, se solicita a un juez que emita una orden de captura con fines de extradición, de acuerdo con lo publicado por el diario ABC.

En la misma línea se manifestó el fiscal Manuel Doldán, de Asuntos Internacionales: " No recibí ninguna información de la Justicia brasileña. Brasil muy pocas veces usa la Interpol para detenciones con fines de extradición; usa con más frecuencia la vía diplomática".

La operación Lava Jato, que comenzó en marzo de 2014 como una investigación de rutina sobre un cambista ilegal de dinero que actuaba dentro de una estación de servicios de Brasilia, terminó por revelar la mayor trama de corrupción de la historia de Brasil, con graves implicancias político-económicas en varios países de América Latina.

Entre los implicados en la trama se encuentran los exmandatarios de Brasil Lula Da Silva, Michel Temer; de Perú Alejandro Toledo; de Ecuador Jorge Glas (condenado a seis años de prisión); de Venezuela Nicolás Maduro; de Bolivia Evo Morales; de Chile Michelle Bachelet; de México Enrique Peña Nieto; de Colombia Juan Manuel Santos; y de Panamá Ricardo Martinelli.

Agencias Reuters y Télam