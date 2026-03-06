Gran Hermano: denuncian al reality show por supuestas “torturas” y “tratos inhumanos”

Este jueves, la Fiscalía de Brasil anunció la apertura de una investigación por posibles “torturas” y “tratos inhumanos” sobre varios participantes del reality show Gran Hermano, uno de los programas televisivos más populares del país.

Denuncian a Gran Hermano

La investigación del Ministerio Público Federal (MPF) parte de “relatos de episodios convulsivos” protagonizados por un participante “durante una prueba de resistencia” de la temporada actual del programa, detalló el organismo en un comunicado.

“Posibles prácticas de tortura y tratos inhumanos o degradantes”, es la carátula con la que identificaron al proceso judicial.

La investigación lleva la carátula de "posibles prácticas de tortura y tratos inhumanos o degradantes"

Qué es el “cuarto blanco”

Otra de las aristas tratadas por el MPF fue el castigo denominado “cuarto blanco”, un espacio con un “pedestal de diámetro ínfimo” en el que los participantes permanecen confinados durante largos períodos de tiempo.

Los participantes de Gran Hermano Brasil en el medio de un desafío de resistencia

En una carta dirigida al MPF, la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, manifestó que esta práctica “guarda semejanza” con los métodos de torturas implementadas durante la última dictadura militar de Brasil, que se extendió desde 1964 hasta 1985.

Además, la comisión estatal que investiga los crímenes cometidos durante la dictadura denunció que, a principios de año, una participante de Gran Hermano se desmayó luego de pasar más de 100 horas recluida en una habitación.

Consultado sobre el caso, Julio Araujo, el procurador a cargo del caso, aseguró que “las condiciones impuestas por la producción exponen la salud de los involucrados a riesgos innecesarios”.

Qué dijo la producción de Gran Hermano

En un documento enviado al MPF, la emisora afirmó que las grabaciones cuentan con “acompañamiento psicológico y psiquiátrico permanente” y que el participante denunciante que sufrió episodios convulsivos fue llevado a un centro médico en dos oportunidades.

Pese a esta aclaración, el MPF resaltó que “la normalización del sufrimiento ajeno como forma de espectáculo es incompatible con los objetivos fundamentales de la República”.