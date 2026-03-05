Primero Venezuela, ahora Irán: ¿por qué China no defiende a sus aliados?

Para entender a los chinos a veces pueden ayudar algunos de sus dichos milenarios. A Deng Xiaoping (1904-1997), el líder clave de la modernización económica china le gustaba repetir: “Siéntate en la montaña y mira a los tigres pelear”.

Y en los últimos dos meses China pareció mirar desde su “montaña”, casi con desinterés, dos conflictos que golpearon duramente a aliados suyos. En una rápida sucesión de eventos, el presidente norteamericano Donald Trump sacó del medio al presidente venezolano Nicolás Maduro que fue capturado y llevado a Estados Unidos y, un mes y medio más tarde, en alianza con Israel fue decapitada la cúpula del poder iraní, incluido el líder supremo, Alí Khamenei.

Y aunque China es el principal socio comercial y comprador del petróleo venezolano y también del iraní, y tiene uno de los ejércitos más poderosos del planeta, su reacción en ambos casos se limitó a una “enérgica condena”, y una exhortación para el retorno de las negociaciones diplomáticas. Si Maduro o Khamenei esperaban algo más de Pekín fue porque no conocían bien la historia de este particular aliado.

Xi Jinping y Nicolás Maduro en una imagen de 2014. Getty Images

“China es una súper potencia nuclear y militar, pero no intervino en ninguna guerra fuera de sus fronteras en los últimos 4000 años, salvo en 1979, cuando los jemeres rojos de Camboya invadieron Vietnam y, en ese caso, solo fue porque los percibió como una amenaza interna. China cuenta con su poderío militar para defenderse a sí misma, no para salir en defensa de otros o conquistar otros países”, comentó a LA NACION Patricio Giusto, director del Observatorio Sino-Argentino, y magíster en Estudios sobre China por la Universidad de Zhejiang.

“Cuando uno comenta estas cosas alguien podría decir: ‘Eso es propaganda comunista’. Pero es cuestión de mirar la historia y los hechos más recientes para entender cuáles son las prioridades militares y los intereses profundos del régimen chino“, agregó Giusto.

Diego Guelar, exembajador argentino en China (2015-2019), coincidió en que el gigante asiático no altera el rumbo de su programa de gobierno ya prefijado por el Partido Comunista, por las urgencias de otros países o, en este caso, por las decisiones intempestivas del presidente norteamericano Donald Trump.

Drones y otras formaciones armamentísticas pasan durante el desfile militar para conmemorar el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, celebrado frente a la Puerta de Tiananmén en Pekín, el miércoles 3 de septiembre de 2025 Liu Xu� - Xinhua�

“En el congreso partidario de 2017, los chinos se fijaron el objetivo de ser la mayor potencia económica para 2049. Y ya están en condiciones de adelantar el logro de esa meta para mediados de la próxima década. Hoy ya son el principal socio comercial de 140 países sobre un total de 190 naciones. Entonces, a ellos los tienen sin cuidado las bravuconadas militares de Trump", afirmó Guelar.

Un segundo dicho que gustaba repetir Deng, y que resulta útil para comprender la concepción china del tiempo y del manejo del poder, dice: “Oculta tus capacidades y espera el momento oportuno; nunca reivindiques liderazgo”.

Potencia económica

Si se mira su situación económica, cuando Mao Zedong llegó al poder en 1949, China era un país marginal, sumido en la pobreza y devastado por la guerra. Ahora se estima que se convertirá en la primera potencia económica mundial hacia 2037, superando a Estados Unidos en su PBI nominal, y representando el 35% de la producción manufacturera mundial, duplicando la de Estados Unidos.

Una línea de producción automática de SAIC GM Wuling Automobile, en Liuzhou, en la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, en el sur de China. Huang Xiaobang - XinHua

“Pekín no acostumbra salirse de sus objetivos económicos. Por culpa de las sanciones arancelarias de Trump, los chinos perdieron el 29 % de sus exportaciones. Y con ‘paciencia china’ volvieron a tejer alianzas y en un año recuperaron el mismo nivel de exportaciones. En Venezuela, le prestaron 65.000 millones de dólares al régimen chavista. Y, tras la caída de Maduro, ese préstamo directamente lo pasaron a ‘pérdida’, sin salirse nunca de su ruta y sus metas. Estos días, luego que Irán cerró el estrecho de Ormuz, China logró que se levante ese bloqueo para sus barcos“, explicó Guelar.

A la pregunta de si entonces se podría definir a China como un país “intervencionista” en lo económico que busca dominar la economía de otros países, Giusto respondió: “Todos los países de la región, menos la Argentina, tienen superávit comercial con China y han recibido importantes inversiones”.

Brasil tiene un superávit comercial de 30.000 millones de dólares con China Pool - Getty Images AsiaPac

Luego agregó: “En el caso de Brasil, tiene un superávit de 30.000 millones de dólares. Es mucho más lo que los brasileños venden a los chinos que lo que les compran. Si uno le hablara a un brasileño del ‘intervencionismo’ económico chino se le reiría en la cara. Nos gustará o no como socio, pero su enorme mercado interno, es un aliado económico irremplazable, y la mayoría de los países lo ve de esa forma. Y China, además, no elige sus socios comerciales por ideología, religión, dictadura o democracias. Su prioridad es su desarrollo económico”.

Poderío militar

En cuanto a poderío militar, el ejército chino es el más grande del mundo con aproximadamente dos millones de efectivos activos. La pregunta podría ser entonces por qué no forma alianzas militares con otras potencias, como hace la OTAN, o en su momento el Pacto de Varsovia, para asegurarse la defensa mutua con sus aliados ideológicos.

Con dos millones de efectivos activos, China tiene las fuerzas armadas más grandes del mundo Ng Han Guan - AP

“Todas esas alianzas implican, eventualmente, el compromiso de salir en defensa de un socio si es atacado por un tercer país. Y eso es algo que jamás haría China. Su poderío es para defender su propio territorio que, según la concepción China, incluye a la ‘provincia’ rebelde de Taiwán. China tiene algunos pactos militares con Corea del Norte o Pakistán solo porque son potencias nucleares pegadas a sus fronteras" respondió Giusto.

El gigante asiático dedica además alrededor del 1,7 % de su PBI a la defensa, por debajo del promedio mundial de 2,4 %.

“Para entender cómo perciben los chinos su política de defensa, hay que mirar los llamados ‘cinco principios de la coexistencia pacífica’ que rigen su política exterior desde 1954, y de los cuales no se ha movido en siete décadas″, afirmó Giusto. Esos principios son: el respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, no agresión mutua, no injerencia en asuntos internos, igualdad y beneficio recíproco, y convivencia pacífica.

Por supuesto que es imposible asegurar que China no modificará su política en el futuro cuando se convierta en la primera potencia económica mundial. Baste recordar aquella frase que repetía Deng de forma amenazante: “Esconde tu fuerza, espera el momento oportuno”.