En medio de los ataques a Irán, Trump suma presión sobre Cuba: “Va a caer muy pronto”

WASHINGTON.- En medio de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que persisten desde el sábado, el mandatario republicano Donald Trump sumó presión sobre la isla de Cuba y aseguró que el régimen de Miguel Díaz-Canel “va a caer muy pronto”.

“Cuba va a caer muy pronto, por cierto, no tiene nada que ver, pero Cuba también va a caer. Tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo”, declaró a la CNN en una entrevista telefónica.

En paralelo, añadió: “Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a poner a [al secretario de Estado] Marco Rubio allí y veremos cómo funciona. Estamos muy concentrados en esto [Irán] ahora mismo. Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está lista, después de 50 años".

Un día antes, Trump expresó en la Casa Blanca que es sólo “cuestión de tiempo” antes de que los cubano-americanos puedan regresar a la isla y deslizó que es el próximo destino de su agenda geopolítica después de la guerra con Irán.

Rescatistas inspeccionan un edificio destruido por un ataque aéreo israelí, el jueves 5 de marzo de 2026, en la ciudad de Nabatiyeh, en el sur del Líbano. (AP Foto/Mohammed Zaatari) Mohammed Zaatari - AP

“Podríamos hacerlo todo a la vez, pero ocurren cosas malas. Si observamos a los países a lo largo de los años, vemos que si lo hacemos todo demasiado rápido, ocurren cosas malas. No vamos a permitir que nada malo le pase a este país”, insistió Trump.

Las relaciones entre Washington y el gobierno comunista de La Habana atraviesan un nuevo periodo de turbulencias en las últimas semanas. Tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a principios de enero, Estados Unidos exigió a Caracas que suspendiera los suministros de petróleo a la isla.

El bloqueo energético impuesto por Washington a Cuba, donde no ha entrado ningún petrolero desde el 9 de enero, agravó la larga crisis económica y los apagones recurrentes que afronta la población.

Amenaza además con asestar un golpe fatal al turismo, la segunda fuente de divisas de la isla después de la exportación de servicios médicos.

Soldados recorren La Habana Vieja para recolectar basura (AP/Ramon Espinosa) Ramon Espinosa� - AP�

La semana pasada, Trump afirmó que el gobierno estudia la posibilidad de una “toma de control amistosa” de Cuba. “El gobierno cubano está hablando con nosotros y tiene problemas muy serios, como ustedes saben. No tienen dinero, no tienen nada en este momento, pero están hablando con nosotros y quizá veamos una toma de control amistosa de Cuba”, declaró y describió a Cuba como un país en decadencia que necesita un cambio, y añadió que había oído hablar de los problemas del país desde que era chico.

“Puedo ver que sucederá. Marco Rubio está negociando al respecto y a un nivel muy alto”, dijo.

Si embargo, desde Cuba negaron conversaciones de alto nivel con Estados Unidos, pero no desmintieron rotundamente esas informaciones de prensa.

La tensión bilateral se intensificó tras un incidente marítimo ocurrido esta semana en aguas territoriales cubanas, que dejó cuatro muertos —entre ellos un ciudadano estadounidense— y un herido. La embarcación, registrada en Florida y reportada como robada en los Cayos, fue interceptada por la Guardia Costera cubana cuando navegaba con diez personas a bordo.

Donald Trump (AP/Alex Brandon) Alex Brandon� - AP�

El gobierno de Cuba afirmó que los ocupantes eran ciudadanos cubanos residentes en Estados Unidos que intentaban ingresar a la isla con “fines terroristas”. Según el Ministerio del Interior, durante el operativo se incautaron fusiles de asalto, pistolas, explosivos, chalecos antibalas, miras telescópicas y uniformes tácticos.

Washington puso en duda esa versión y reclamó una investigación independiente. El vicepresidente J.D. Vance aseguró que el caso es seguido “con extrema atención”, mientras que Rubio advirtió que Estados Unidos responderá “en función de los hechos que se confirmen”.

Desde la isla, el presidente Miguel Díaz-Canel sostuvo que su gobierno no busca una escalada, aunque advirtió que Cuba defenderá su soberanía “con firmeza ante cualquier agresión”.

Agencias AFP y Reuters.