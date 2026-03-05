Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 5 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Irán lanza nuevas oleadas de misiles contra Israel
Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron nuevos lanzamientos de misiles desde Irán hacia Israel en las primeras horas del jueves (hora local) y pidieron a la población mantenerse a resguardo.
En diferentes videos que
circularon en redes sociales se vio que al menos un par de misiles consiguieron burlar el sistema de defensa conocido como el Domo de Hierro e impactaron en zonas de Tel Aviv. No obstante, no hubo confirmación oficial sobre el tener de los impactos y las consecuencias.
Por su parte, Israel atacó nuevas posiciones identificadas con Hezbollah en la ciudad de Beirut en Líbano, causando destrozos den diferentes edificas que dejaron una estela de humo visible desde varios kilómetros.
צה״ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל.— Israeli Air Force (@IAFsite) March 5, 2026
מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.
הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים.
יש להיכנס למרחבים…
Universidades de EEE.UU. con campus en Doha cierran sus actividades presenciales
Según reportó CNN, las universidades de EE.UU. con sedes en Doha, la Ciudad Educativa de Qatar (un centro de investigación ubicado a unos 40 kilómetros de la Base Aérea Al Udeid) , así como otras escuelas estadounidenses con campus en Emiratos Árabes Unidos, optaron por cambiar su enseñanza en modalidad a distancia hasta nuevo aviso. Algunas de ellas son: Universidad Texas A&M, Universidad de Georgetown y Universidad de Nueva York.
Líbano confirma nuevas muertes tras ataques de Israel
Las autoridades libanesas anunciaron tres nuevas muertes en ataques israelíes que tuvieron como objetivo dos automóviles en la autopista que conduce al aeropuerto de Beirut. Anteriormente, habían informado de 72 muertos y más de 83.000 desplazados desde el inicio de los ataques el lunes.
El ejército israelí había pedido a los habitantes que abandonaran el barrio, al advertirles de que se disponía a atacar objetivos que, dijo, estaban relacionados con Hezbollah.
Repunta el valor del petróleo tras la caída por el conflicto en Medio Oriente
Las bolsas de Seúl y Tokio repuntaron con fuerza este jueves tras las caídas pronunciadas de los días anteriores por el impacto de la guerra en Oriente Medio, mientras que el petróleo siguió subiendo todavía pendiente del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.
En la Bolsa de Seúl, el índice Kospi trepó un 11,44 % hasta los 5.676 puntos, una espectacular recuperación tras un desplome histórico del 12% en un mercado presa del pánico por las repercusiones del conflicto y la subida de los precios de la energía.
El indicador japonés Nikkei también avanzó, un 4,16% hasta las 56.505 unidades, tras ceder un 3,61% la víspera. El parqué de Sídney ascendió además un 0,32% a la apertura.
Los mercados asiáticos se tranquilizaron tras la subida de Wall Street en Nueva York el miércoles, que dejó de lado los temores inflacionistas relacionados con el conflicto en Oriente Medio y acogió con satisfacción los datos económicos mejores de lo esperado en Estados Unidos.
Con información de AFP.
Irán atacó un centro de datos de Amazon Wb Services
Según reportó CNN, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó un ataque con drones contra un centro de datos de Amazon en Bahréin. Desde la agencia TARS informaron que el ataque se llevó a cabo tras identificar que estos centros “apoyaban las actividades militares y de inteligencia de los adversarios de Teherán”.
Amazon Web Services, la división de computación en la nube de la compañía, dijo el lunes que un dron impactó cerca de una de sus instalaciones en Bahréin, causando “impactos físicos en nuestra infraestructura”.
Un petrolero fue alcanzado en el mar cerca de Kuwait
Según reportó AFP, un buque petrolero fue alcanzado por una “gran explosión” en aguas de Kuwait, lo que provocó un derrame de petróleo. Así lo informó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.
“Hay petróleo en el agua procedente de un tanque de carga, lo que podría tener cierto impacto medioambiental”, señala el comunicado.
Israel atacó un edificio de radiodifusión de Irán
A través de diferentes reportes, Israel habría alcanzado a impactar con un misil un edificio de las compañías de radiodifusión estatal de Irán en la ciudad de Sanandaj, al oeste del país.
תיעוד איראני של תקיפת מטה תאגיד השידור בעיר סננדג׳ שבמערב המדינה@LiranHaroni pic.twitter.com/CgRSlvDEsi— כאן חדשות (@kann_news) March 5, 2026
Nuevo ataque aéreo en el sur de Beirut
El sur de Beirut, bastión de Hezbollah, fue blanco de un nuevo ataque aéreo el jueves por la mañana (hora local), después de un llamamiento a evacuar por parte del ejército israelí.
Tras pedir a los residentes que abandonaran la zona, el ejército israelí afirmó en Telegram haber “comenzado a atacar la infraestructura de Hezbollah en Beirut”, mientras el humo se alzaba sobre el sur de la capital libanesa, según reportó AFP.
