Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 5 de marzo

circularon en redes sociales se vio que al menos un par de misiles consiguieron burlar el sistema de defensa conocido como el Domo de Hierro e impactaron en zonas de Tel Aviv. No obstante, no hubo confirmación oficial sobre el tener de los impactos y las consecuencias.

Por su parte, Israel atacó nuevas posiciones identificadas con Hezbollah en la ciudad de Beirut en Líbano, causando destrozos den diferentes edificas que dejaron una estela de humo visible desde varios kilómetros.