LA NACION
en vivo

Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, jueves 5 de marzo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

Una columna de humo se eleva en Beirut tras un ataque de Israel
Una columna de humo se eleva en Beirut tras un ataque de IsraelHassan Ammar - AP

Irán lanza nuevas oleadas de misiles contra Israel

Las Fuerzas de Defensa de Israel identificaron nuevos lanzamientos de misiles desde Irán hacia Israel en las primeras horas del jueves (hora local) y pidieron a la población mantenerse a resguardo.

En diferentes videos que

Universidades de EEE.UU. con campus en Doha cierran sus actividades presenciales

Según reportó CNN, las universidades de EE.UU. con sedes en Doha, la Ciudad Educativa de Qatar (un centro de investigación ubicado a unos 40 kilómetros de la Base Aérea Al Udeid) , así como otras escuelas estadounidenses con campus en Emiratos Árabes Unidos, optaron por cambiar su enseñanza en modalidad a distancia hasta nuevo aviso. Algunas de ellas son: Universidad Texas A&M, Universidad de Georgetown y Universidad de Nueva York.

Líbano confirma nuevas muertes tras ataques de Israel

Las autoridades libanesas anunciaron tres nuevas muertes en ataques israelíes que tuvieron como objetivo dos automóviles en la autopista que conduce al aeropuerto de Beirut. Anteriormente, habían informado de 72 muertos y más de 83.000 desplazados desde el inicio de los ataques el lunes.

El ejército israelí había pedido a los habitantes que abandonaran el barrio, al advertirles de que se disponía a atacar objetivos que, dijo, estaban relacionados con Hezbollah.

Repunta el valor del petróleo tras la caída por el conflicto en Medio Oriente

Las bolsas de Seúl y Tokio repuntaron con fuerza este jueves tras las caídas pronunciadas de los días anteriores por el impacto de la guerra en Oriente Medio, mientras que el petróleo siguió subiendo todavía pendiente del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

En la Bolsa de Seúl, el índice Kospi trepó un 11,44 % hasta los 5.676 puntos, una espectacular recuperación tras un desplome histórico del 12% en un mercado presa del pánico por las repercusiones del conflicto y la subida de los precios de la energía.

Irán atacó un centro de datos de Amazon Wb Services

Según reportó CNN, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó un ataque con drones contra un centro de datos de Amazon en Bahréin. Desde la agencia TARS informaron que el ataque se llevó a cabo tras identificar que estos centros “apoyaban las actividades militares y de inteligencia de los adversarios de Teherán”.

Amazon Web Services, la división de computación en la nube de la compañía, dijo el lunes que un dron impactó cerca de una de sus instalaciones en Bahréin, causando “impactos físicos en nuestra infraestructura”.

Un petrolero fue alcanzado en el mar cerca de Kuwait

Según reportó AFP, un buque petrolero fue alcanzado por una “gran explosión” en aguas de Kuwait, lo que provocó un derrame de petróleo. Así lo informó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

“Hay petróleo en el agua procedente de un tanque de carga, lo que podría tener cierto impacto medioambiental”, señala el comunicado.

Israel atacó un edificio de radiodifusión de Irán

A través de diferentes reportes, Israel habría alcanzado a impactar con un misil un edificio de las compañías de radiodifusión estatal de Irán en la ciudad de Sanandaj, al oeste del país.

Nuevo ataque aéreo en el sur de Beirut

El sur de Beirut, bastión de Hezbollah, fue blanco de un nuevo ataque aéreo el jueves por la mañana (hora local), después de un llamamiento a evacuar por parte del ejército israelí.

Tras pedir a los residentes que abandonaran la zona, el ejército israelí afirmó en Telegram haber “comenzado a atacar la infraestructura de Hezbollah en Beirut”, mientras el humo se alzaba sobre el sur de la capital libanesa, según reportó AFP.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de El Mundo
  1. El mapa que muestra todos los muertos y ataques tras cuatro días de guerra en Medio Oriente
    1

    Mapa de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán: los muertos que dejaron los últimos ataques en Medio Oriente

  2. El drama de los cerca de 200 argentinos varados en Israel por los ataques con Irán
    2

    Estiman que hay cerca de 200 argentinos varados en Israel por los ataques: “Me anoté en un tour y estalló la guerra”

  3. Israel asegura que derribó un caza iraní en el primer combate aéreo en décadas
    3

    Hay combates aéreos en Teherán: Israel asegura que derribó un avión caza iraní por “primera vez en la historia”

  4. Así es el portaaviones Charles de Gaulle que Macron envió al Mediterráneo por la guerra en Irán
    4

    Así es el portaaviones Charles de Gaulle que Francia envió al Mediterráneo por la guerra en Irán