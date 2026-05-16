Murió uno de los buzos que fue a rescatar los cuerpos de los turistas que fallecieron en Maldivas

COLOMBO (AP).- Un buzo integrante de la Fuerza de Defensa Nacional de Maldivas falleció este sábado por descompresión durante las tareas de recuperación de los cuerpos de los cuatro turistas italianos ahogados en una cueva submarina del atolón Vaavu. El operativo se realizó a 50 metros de profundidad, tras el accidente del jueves.

El vocero presidencial de Maldivas, Mohammed Hussain Shareef, comunicó que la víctima murió por “descompresión submarina después de ser trasladada a un hospital en la capital”. “La muerte demuestra la dificultad de la misión”, agregó el portavoz.

El buzo militar fallecido este sábado integraba el equipo que explicó los detalles del rescate al presidente Mohamed Muizzu, cuando este visitó el centro de operaciones de los rescatistas este viernes.

El rescate de los turistas

El rescate en el que participaba buscaba al grupo de turistas que ingresó el jueves a una cueva ubicada a 50 metros bajo el agua, un área que supera el límite de 30 metros establecido para la práctica recreativa en esa región.

Las autoridades ya hallaron el cadáver del instructor Gianluca Benedetti cerca de la entrada a este sector subterráneo el mismo jueves.

Los investigadores estiman que los cuatro acompañantes sí avanzaron hacia el interior de la estructura, que cuenta con tres grandes salas unidas por pasadizos estrechos. Esta modalidad presenta peligros graves debido a la imposibilidad de emerger de forma directa y a la pérdida de visibilidad que generan las “nubes de sedimento”.

Los cinco turistas fallecidos en la expedición

El gobierno local identificó a los cuatro muertos como Monica Montefalcone, profesora de ecología; su hija Giorgia Sommacal; Federico Gualtieri, biólogo marino; y Muriel Oddenino, investigadora. Todos los académicos trabajaban en la Universidad de Génova.

Esa institución educativa detalló el viernes que Montefalcone y Oddenino viajaron al país en un plan oficial para estudiar el cambio climático, aunque aclaró que la inmersión con tanques donde ocurrió el hecho resultó una actividad recreativa particular ajena al proyecto científico. Las otras dos personas fallecidas no poseerían vinculación con la universidad.

Por el momento, las autoridades de turismo suspendieron la licencia comercial de la embarcación Duke of York, donde viajaban los turistas, a la espera de los resultados de las pericias.

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