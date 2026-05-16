Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 16 de mayo

Los precios del crudo se dispararon tras comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, y del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Aragcchi, que generaron dudas sobre la viabilidad de la frágil tregua entre sus países y mermaron las esperanzas de que el tráfico normal a través del crucial estrecho de Ormuz se reanudara pronto. La reunión de Trump con el presidente chino, Xi Jinping, concluyó con escasos resultados tangibles.

Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 91,62 puntos, o un 1,22%, a 7409,62 unidades; el Nasdaq Composite bajó 412,61 puntos, o un 1,53%, a 26.226,35 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones cayó 537,35 puntos, o un 1,06%, a 49.531,70 unidades. El índice de semiconductores de Filadelfia se vio afectado por las acciones de empresas que se han beneficiado del auge de la IA. Nvidia, AMD e ‹Intel cerraron la sesión con fuertes pérdidas. Mientras, Microsoft subió tras la revelación de una nueva posición en la compañía por parte del fondo de cobertura Pershing Square, de Bill Ackman.