Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 16 de mayo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Wall Street cierra en baja
Los precios del crudo se dispararon tras comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, y del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Aragcchi, que generaron dudas sobre la viabilidad de la frágil tregua entre sus países y mermaron las esperanzas de que el tráfico normal a través del crucial estrecho de Ormuz se reanudara pronto. La reunión de Trump con el presidente chino, Xi Jinping, concluyó con escasos resultados tangibles.
Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 91,62 puntos, o un 1,22%, a 7409,62 unidades; el Nasdaq Composite bajó 412,61 puntos, o un 1,53%, a 26.226,35 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones cayó 537,35 puntos, o un 1,06%, a 49.531,70 unidades. El índice de semiconductores de Filadelfia se vio afectado por las acciones de empresas que se han beneficiado del auge de la IA. Nvidia, AMD e ‹Intel cerraron la sesión con fuertes pérdidas. Mientras, Microsoft subió tras la revelación de una nueva posición en la compañía por parte del fondo de cobertura Pershing Square, de Bill Ackman.
Líbano dice que extensión de tregua con Israel abre camino a "estabilidad"
La delegación negociadora del Líbano en Washington declaró el viernes que la prolongación de la tregua con Israel y el establecimiento de un canal de seguridad allanan el camino hacia una “estabilidad duradera”, pero reclamo garantías de Estados Unidos.
“La delegación libanesa acoge con satisfacción el resultado de hoy”, señaló en un comunicado difundido por la presidencia libanesa después de que la tregua en la guerra entre Israel y Hezbollah se ampliara por otros 45 días.
Estados Unidos arrestó a un comandante de milicia apoyada por Irán que planeó ataques contra entidades judías
Las autoridades de Estados Unidos arrestaron a un hombre que supuestamente planeó ataques terroristas en Europa, Canadá y Estados Unidos, algunos de ellos contra sitios judíos, dijo el viernes el director del FBI, Kash Patel.
Mohammad Al-Saadi, identificado por medios estadounidenses como comandante de la milicia iraquí Kataib Hezbollah, respaldada por Irán, planeó al menos 20 ataques terroristas y planeaba atacar instituciones judías en Nueva York, California y Arizona, dijo Patel en un post en X. Se espera que Al-Saadi comparezca ante una corte en Nueva York el viernes. Se desconocen las circunstancias de su traslado a Estados Unidos.
🚨 Double tap - now two FTOC’s in 12 hours from this FBI in different hemispheres.— FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 15, 2026
FBI personnel just arrested and returned Mohammad Al-Saadi, another high-value target responsible for mass global terrorism – in just the latest success in the Trump administration’s historic work…
Una congresista estadounidense conmemoró el aniversario de la Nakba y exige justicia y el derecho de retorno del pueblo palestino
Rashida Tlaib, la congresista palestina-estadounidense, hizo una declaración en el Congreso conmemorando la Nakba, durante la cual las fuerzas israelíes expulsaron y llevaron a cabo una limpieza étnica de aproximadamente 750.000 palestinos durante la fundación de Israel en 1948.
“Sabemos que la Nakba no terminó en 1948”, dijo Tlaib.
The Israeli apartheid regime is still committing genocide in Gaza and violently erasing entire communities across Palestine and Lebanon. We know the Nakba never ended; we are witnessing it live. pic.twitter.com/0FZWo9Qt1w— Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) May 15, 2026
“Todos lo hemos presenciado en directo. Continúa hasta el día de hoy, ya que el gobierno israelí comete genocidio en Gaza, desplazando por la fuerza a los palestinos y expulsándolos de su tierra natal”, dijo.
Por qué la cumbre Trump-Xi Jinping podría ser la antesala de un posible conflicto entre ambos países, según un experto internacional
En medio de una histórica visita del presidente de EE.UU a China, el analista internacional Andrés Repetto profundizó, en comunicación con LN+, en los detalles del intercambio entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín e indagó en las declaraciones de ambos mandatarios.
“Las declaraciones que ha hecho el presidente Xi, que son las más relevantes, creo, a este minuto, es si estamos en la antesala de algún posible conflicto entre China y los Estados Unidos”, relató Repetto, y remarcó: “La verdad que hay pequeñas cosas que son importantes a la hora de la relación entre los dos presidentes”.
Donald Trump exaltó el vínculo con la potencia asiática, mientras el presidente Xi Jinping le advirtió que una gestión inadecuada de la cuestión de Taiwán podría empujar a ambos países a “un conflicto”.
Estados Unidos permitió la salida de tres petroleros chinos del estrecho de Ormuz antes del viaje de Trump
Estados Unidos permitió la salida de tres petroleros chinos cargados con petróleo iraní del Estrecho de Ormuz a principios de esta semana, declaró hoy el presidente Donald Trump y reportó CNN. Se permitió el tránsito de los petroleros por la vía marítima “porque lo autorizamos”, dijo el presidente en una entrevista con Fox News.
Trump acaba de regresar a Estados Unidos tras su visita a China y sus reuniones con el líder del país, Xi Jinping. Los buques fueron autorizados a salir del estrecho antes del viaje, afirmó Trump. Irán ha cerrado de facto el estrecho al tránsito comercial normal, exigiendo el pago de una tasa de tránsito a los buques. Estados Unidos, a su vez, ha bloqueado los puertos iraníes.
El Líbano: "La tregua conduce a una estabilidad duradera"
La delegación negociadora libanesa en Washington declaró que la prórroga del alto el fuego con Israel y el establecimiento de una vía de seguridad facilitada por Estados Unidos allanan el camino hacia una “estabilidad duradera”.
“La delegación libanesa celebra el resultado de hoy”, aseguró un comunicado emitido por la presidencia libanesa. “La prórroga del alto el fuego y el establecimiento de una vía de seguridad facilitada por Estados Unidos brindan un respiro crucial a nuestros ciudadanos, fortalecen las instituciones estatales y promueven una vía política hacia una estabilidad duradera”.
FBI ofrece recompensa por una exespecialista de la Fuerza Aérea buscada por espionaje para Irán
El FBI ofreció una recompensa de US$200.000 por información que conduzca a la captura y juicio de Monica Elfriede Witt, una exespecialista de 47 años en contrainteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que desertó a Irán en 2013 y que posteriormente fue acusada de revelar información confidencial al gobierno de Teherán, reportó la agencia AP. Witt fue indiciada por un jurado investigador federal en febrero de 2019 por cargos de espionaje, incluida la transmisión de información de defensa nacional al gobierno de la república islámica.
Witt sirvió en la Fuerza Aérea entre 1997 y 2008, donde recibió formación en el idioma farsi y fue desplegada al extranjero en misiones clasificadas de contrainteligencia, incluidas en Oriente Medio. Más tarde encontró trabajo como contratista del Departamento de Defensa. Desertó a Irán en 2013 después de recibir invitación con todos los gastos pagados a dos conferencias en ese país que, según el Departamento de Justicia, promovían propaganda antioccidental y condenaban los estándares morales de Estados Unidos.
Antes de eso, el FBI había advertido a Witt sobre sus actividades, pero ella les aseguró a los agentes que no daría a conocer información sensible sobre su trabajo en caso de que llegara a regresar a Irán, señalaron los fiscales.
El Cuerpo de Marines estadounidenses en Medio Oriente
Aviones F-35B del Cuerpo de Marines de Estados Unidos despegan del USS Tripoli (LHA 7) mientras el buque atraviesa el mar Arábigo. La variante F-35B tiene capacidades de despegue corto y aterrizaje vertical que permiten que el caza furtivo opere desde los mayores buques anfibios de la Marina de los Estados Unidos.
U.S. Marine Corps F-35B aircraft take off from USS Tripoli (LHA 7) as the ship transits the Arabian Sea. The F-35B variant has short takeoff and vertical landing capabilities that enable the stealth fighter to operate from the U.S. Navy’s largest amphibious ships. pic.twitter.com/f51maPQ7m1— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 15, 2026
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