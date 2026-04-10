Los favoritos presidenciables cierran sus campañas en Perú con propuestas radicales contra el crimen

LIMA.– Los candidatos a la presidencia de Perú cerraron sus campañas y entraron en la cuenta regresiva a las elecciones generales de este domingo, con la promesa de derrotar la explosión de criminalidad, a menudo vinculada en sus discursos a la inmigración irregular.

Entre música, consignas y banderas, los candidatos quemaron sus últimos cartuchos en los actos de cierre y en sus últimas declaraciones para intentar convencer a los votantes cansados de la inseguridad y la crisis política que deja ocho presidentes en la última década.

Ninguno de los 35 candidatos está cerca de obtener la mitad de los votos necesarios para evitar un balotaje. Los sondeos dan como favorita a Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que cerró su campaña en un distrito popular al sur limeño.

Keiko Fujimori baila salsa en la tarima durante su cierre de campaña Guadalupe Pardo - AP

También quemaron sus últimos cartuchos Carlos Álvarez, un popular humorista, y el ultraconservador Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima que se compara con un cerdito de dibujos animados. Los dos se disputan un eventual segundo lugar en el balotaje junto al empresario Ricardo Belmont y el izquierdista Roberto Sánchez.

“Todos los días aparecen personas muertas. Queremos darle la oportunidad a una mujer para que lleve el liderazgo en este caos que estamos viviendo", dijo Silvia Arenas, una partidaria de Fujimori, durante el acto de cierre.

En un complejo deportivo, la candidata bailó música tropical y dio un discurso con frecuentes alusiones a su padre, condenado por violaciones de derechos humanos y corrupción. “Soy absolutamente consciente que a donde vamos está el recuerdo, la memoria y la gratitud del mejor presidente del Perú: Alberto Fujimori", arengó.

Cientos de fieles ondeaban banderas naranjas de su partido y coreaban como un mantra “¡Chino, Chino!”, en referencia al apodo de su difunto padre, de orígenes japoneses.

Keiko Fujimori se comprometió a controlar las fronteras ante la migración irregular y obligar a los presos a “trabajar por su comida”.

Rafael López Aliaga se da la mano con su candidato a vicepresidente, Jhon Ramos Malpica, durante el mitin de cierre LUIS ROBAYO - AFP

Cerca del centro de Lima se reunieron los simpatizantes de López Aliaga, 65 años y conocido como “Porky”. De derecha cristiana, promete expulsar a los migrantes irregulares y encerrar a delincuentes peligrosos en cárceles en la selva.

“Todo venezolano que no esté al día legal en Perú, se me larga, se va para Venezuela. Vamos a ir de cacería, uno por uno", lanzó el líder de Renovación Popular, a propósito de lo que aseguró será su primera medida.

En la tarima, los animadores prometían premios entre sus partidarios mientras de fondo sonaba música salsa. “Él traerá los cambios que el Perú necesita”, dijo Alex Huamán, de 49 años y seguidor de López Aliaga.

Un país sin criminales

En un barrio empobrecido del este de Lima, el humorista Carlos Álvarez se presentó como un “outsider”. “Queremos un país con mejor educación, con seguridad, sin criminales que nos quitan la vida”, dijo el candidato de 62 años, que irrumpió sorpresivamente en la campaña con un discurso de derecha radical y propuestas como la pena de muerte.

Carteles proselitistas de la multitud de candidatos presidenciales en las calles de Lima Martin Mejia - AP

Conocido por parodiar en televisión a los protagonistas de los escándalos políticos de las últimas décadas, no perdió la oportunidad para imitar a algunos de sus contrincantes. “El Perú está cansado de esos que se incrustan en el poder y no hacen nada por el pueblo”, dijo Mario Guerra, un abogado de 55 años presente en el mitin de cierre.

De su lado Belmont, de 80 años, cerró su campaña en Lima el martes en un acto en el que llamó a sus seguidores a “eliminar a los políticos miserables” en las urnas. Y el izquierdista Roberto Sánchez, quien promete indultar al expresidente preso Pedro Castillo (2021-2022), culminó el jueves con una caravana al norte de la capital.

“El campo electoral de este año está fragmentado: ningún candidato tiene una ventaja convincente y una porción significativa del electorado permanece indeciso", dijo a la AFP Nicolás Saldías, especialista del Economist Intelligence Unit.

También será la primera vez en más de 30 años en la que se elegirá a un Congreso bicameral de 130 diputados y 60 senadores en el que la cámara alta no podrá ser disuelta y tendrá la potestad de designar autoridades de control y destituir al mandatario.

Una protesta contra la inseguridad en Lima, en octubre pasado (Archivo) Martin Mejia - AP

Perú atraviesa una crisis política con choques entre el Legislativo y el Ejecutivo que han provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década, cuando lo normal hubiese sido tener dos mandatarios y dos Parlamentos con mandatos de cinco años cada uno.

Perú llega a los comicios con una proyección de crecimiento del PBI de 3% impulsado por los altos precios del cobre y una inflación anual controlada por el Banco Central de 2%, una de las más bajas de la región.

Pero el costo de la criminalidad consume 1,7% del PBI, unos 5000 millones de dólares anuales, lo que actúa como un impuesto que asfixia el consumo y la inversión privada, según cálculos del Ministerio de Economía.

La llegada en la última década de grupos criminales extranjeros ha introducido nuevos métodos de violencia, según los expertos. Otras economías criminales como la minería ilegal y el narcotráfico han creado zonas donde la presencia del Estado es casi imperceptible.

José Jerí duró solo cuatro meses como presidente; ahora lo investiga la Justicia JULIOREA - GDAPHOTO

El problema de la corrupción, otra de las grandes preocupaciones ciudadanas, conoció un nuevo capítulo este viernes cuando la Justicia peruana anunció el allanamiento de 23 inmuebles de personajes vinculados al expresidente José Jerí, ante “un patrón sistemático de direccionamiento de contrataciones y designaciones”.

Tras solo cuatro meses en el cargo, Jerí fue destituido en febrero pasado en el marco de reuniones irregulares con un empresario chino contratista del Estado y de las visitas en horas de la noche de mujeres al Palacio de Gobierno que luego fueron contratadas en cargos públicos.

La fiscalía anticorrupción realiza la investigación por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias, en relación a las visitas y contratación de las mujeres recibidas en la sede presidencial.

Agencias AFP, AP y diario El Comercio/GDA