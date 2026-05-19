Un sismo de más de 6 grados sacudió la costa sur y central de Perú

LIMA.- Un sismo de magnitud 6,1 se registró este martes frente a la costa sur y central de Perú, en la región de Ica, sin que hasta el momento se reportaran víctimas, según informaron las autoridades locales.

El movimiento telúrico ocurrió a las 12.57 (hora local) y tuvo su epicentro a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, a una profundidad de 81 kilómetros, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El temblor se sintió con moderada intensidad en Lima y otras zonas del país.

Un sismo de más de 6 grados sacudió la costa sur y central de de Perú

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) ubicó el epicentro a 25 kilómetros al este-sureste de Pampa de Tate, también en la región de Ica, y calculó una profundidad de 62,7 kilómetros.

“Sentí fuerte el temblor, salí con mi esposa a la calle”, relató un habitante de Ica a la radio RPP. Según medios locales, varias personas evacuaron edificios, centros comerciales y viviendas tras el sismo.

Un sismo de más de 6 grados sacudió la costa sur y central de de Perú

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP, explicó a RPP que el movimiento se percibió tanto en zonas costeras del Pacífico como en sectores de la cordillera de los Andes y hasta en la región sureña de Arequipa.

En la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) de Ica, como reportó el portal La República, estudiantes fueron testigos del colapso del techo de una de las aulas, lo que provocó la caída de baldosas al interior del ambiente.

Un sismo de más de 6 grados sacudió la costa sur y central de de Perú

Mientras tanto, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga anunció a través de un posteo en la red social X la suspensión de sus actividades académicas y administrativas tras el movimiento telúrico.

“La Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con Defensa Civil, realizará la evaluación correspondiente en todos los locales universitarios, con el fin de salvaguardar a la comunidad”, precisaron.

El movimiento sísmico se sintió con moderada intensidad en Lima; tuvo una profundidad de 81 kilómetros y su epicentro se localizó a 41 km al sur de la ciudad de Ica

Por su parte, el Ministerio de Ambiente (MINAM) emitió el siguiente aviso para la población: “Invocamos a la ciudadanía a mantener la calma, pues, en su calidad de institución responsable de la vigilancia de la actividad sísmica en Perú, el Instituto Geofísico del Perú avisará sobre cualquier otro evento sísmico”.

Perú, un país de 34 millones de habitantes, se encuentra sobre el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad sísmica del planeta, que se extiende a lo largo de la costa occidental de América y el este de Asia. Cada año se registran en el país cientos de sismos perceptibles para la población.

Uno de los antecedentes más graves ocurrió en 2007, cuando un terremoto de magnitud 7,9 sacudió la ciudad de Pisco, también en la región de Ica, y dejó cerca de 600 muertos.

Con información de AFP y Associated Press