Perú espera romper el domingo el ciclo de inestabilidad política, corrupción y delincuencia

LIMA. – En medio de una crisis política que ha visto desfilar a ocho presidentes durante la última década, Perú celebrará elecciones generales el próximo domingo que reconfigurarán su sistema político.

Además de elegir a presidente, los peruanos votarán a los miembros de un Congreso que volvió a ser bicameral luego de más de 30 años que contempla un poderoso Senado que tiene garantizados amplios poderes durante su mandato.

Los sondeos coinciden en una dispersión del voto entre los candidatos presidenciales que se ubican en los primeros lugares, de los que nadie llega al 15% de intención de voto, lo cual según los expertos una señal casi inequívoca de que habrá una segunda vuelta el 7 de junio.

Los últimos sondeos confirman la ventaja de la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori para pasar a la segunda vuelta y revela un cuádruple empate técnico en la segunda posición entre cuatro candidatos: Ricardo Belmont, Carlos Álvarez, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, situados en distinto orden según las consultoras.

El candidato ultraconservador Rafael López Aliaga se dirige a sus partidarios en un mitin en Lima CONNIE FRANCE - AFP

Las encuestas realizadas en los últimos meses han mostrado altos niveles de preocupación entre los peruanos por la delincuencia y la corrupción, lo que centró el discurso de los candidatos en la campaña. Según los expertos y la policía, la llegada en los últimos diez años de organizaciones criminales extranjeras ha introducido al país nuevos métodos de violencia.

En un último esfuerzo por sumar adhesiones, la mayoría de los candidatos a la presidencia cerraba este jueves su campaña en distritos estratégicos y plazas simbólicas de Lima, en la antesala de la veda electoral, luego de recorrer distintas regiones del país.

Keiko Fujimori eligió cerrar con un mitin en Villa El Salvador, uno de los distritos más populosos de Lima sur. Se trata del mismo lugar donde concluyó su campaña de segunda vuelta en el 2021, en la que fue derrotada por el izquierdista Pedro Castillo.

Rafael López Aliaga, uno de sus seguidores inmediatos, designó en cambio la Avenida de la Peruanidad, en el Campo de Marte, un predio a cuyo alrededor están ubicadas las sedes de algunas de las más importantes instituciones públicas. En los días previos intensificó sus actividades en distintos puntos de la capital y en el norte del país.

El comediante y candidato presidencial Carlos Álvarez, baila con una seguidora en el mercado de Ventanilla, en las afueras de Lima ERNESTO BENAVIDES - AFP

Además del voto presidencial, también están en juego las bancas del influyente Congreso peruano, cuyo poder ha superado con creces al del jefe de Estado de turno. Perú arrastra una grave crisis política con una sucesión de ocho presidentes desde 2016. El Parlamento destituyó a cuatro y empujó a la renuncia a otros dos.

Según el Tribunal Electoral, más de 6000 candidatos se postulan para diputados y otros 3000 para senadores. La boleta de votación es la más grande que ha tenido Perú y mide 42 cm de ancho por 21 de largo.

Con las nuevas reglas el Senado no puede ser disuelto, pero sí puede remover a un presidente. Destituir al mandatario será todavía más fácil: antes se requerían 87 votos de 130 parlamentarios del Congreso unicameral y ahora el Senado necesitará 40 votos del total de 60 senadores.

Observadores internacionales

Ante lo cerrado que se anticipa el voto, y en virtud de eventuales denuncias de fraude, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) agradeció la presencia de observadores internacionales, entre ellos de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), y dijo que en estos comicios el país marcará “su nuevo destino”.

“Este domingo 12 de abril no solo es el día de las elecciones sino el día en que el Perú marca su nuevo destino”, dijo el presidente del JNE, Roberto Burneo, y aseguró en rueda de prensa que los organismos electorales peruanos “garantizan la autenticidad, la transparencia y la legitimidad del proceso”.

La OEA informó, por su parte, que su misión de observación electoral (MOE) está encabezada por el boliviano Víctor Rico Frontaura y que comenzó su despliegue final en Perú, con un equipo técnico integrado por más de 90 observadores y especialistas provenientes de 22 países.

El candidato presidencial Jorge Nieto brinda un discurso durante un acto de campaña en Lima Gerardo Marin - AP

Según el último sondeo de la firma Datum, todavía hay un 10% de indecisos entre los votantes de los comicios del domingo que no se identifican con ninguna ideología ni bandera política, entre ellos numerosos jóvenes.

Decisivos pero desencantados, los jóvenes serán claves en las elecciones, pero sin opciones que los entusiasmen. Los menores de 30 años forman el grupo de votantes más numeroso del país, con un 26% del padrón electoral, y son una fuerza con el peso suficiente para inclinar la balanza de unos comicios en los que no se prevén victorias arrolladoras.

“Ninguno convence”, dijo Ainhoa Hurtado, una estudiante de 21 años. Dará su voto a uno de los primeros candidatos en las encuestas, al que considera el “mal menor” entre ellos. “Si no, mi voto no valdrá nada”, añadió.

Lucía Nuevo, experta en marketing político, dijo que los jóvenes peruanos configuran un electorado “poco informado” debido a la excesiva fragmentación de las candidaturas (hay 35 candidatos a la presidencia) y a la desconfianza en una clase política que “no permite que se generen simpatías”.

Manifestantes cargan féretros de cartón en representación de las víctimas de la violencia política durante una protesta (Archivo) Martin Mejia - AP

El desapego de los jóvenes peruanos con las élites en el poder no implica un desinterés por lo que ocurre en el país. En octubre pasado, la generación Z, conformada por peruanos de entre 18 y 29 años, protagonizó fuertes protestas contra la clase política que desencadenaron la destitución de la presidenta Dina Boluarte, pero también contra su sucesor, José Jerí.

Por otra parte, a nivel de desempeño económico, el Banco Mundial ajustó esta semana al alza su proyección para Perú, pero la mantiene por debajo del Ministerio de Economía y del Banco Central, en medio del encarecimiento de los combustibles y la presión sobre los alimentos.

El Banco Mundial elevó su proyección de crecimiento económico para Perú en 2026 de 2,5% en enero a 2,7% en abril, según el Panorama Económico de América Latina y el Caribe. En 2025 la economía peruana creció 3,4%.

Pese al ajuste al alza, la previsión se mantiene por debajo de las estimaciones oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central de Reserva del Perú, que apuntan a una expansión optimista de 3,2%.

Agencias AFP, AP y ANSA