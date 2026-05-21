Un alcalde peruano probó una pistola Taser con su asesor y desató un escándalo político

LIMA.– Un video viral desató una fuerte polémica en el ámbito político peruano al mostrar al alcalde de Surco, Carlos Bruce, utilizando una pistola eléctrica sobre su asesor, Arturo Bobbio, en lo que aparenta ser una oficina municipal.

En las imágenes, que se difundieron rápidamente en redes sociales, se observa al jefe comunal disparando el dispositivo contra la espalda del asesor mientras este es sostenido por otra persona. Tras la descarga, el funcionario cae al suelo con visibles gestos de dolor, en una escena que generó indignación y abrió un debate sobre el uso de armas no letales en manos de autoridades.

Un alcalde de Perú aparece en un video utilizando una pistola eléctrica contra su asesor

El episodio ocurre en un momento particularmente sensible, apenas días después de que la Municipalidad de Santiago de Surco presentara un lote de 150 dispositivos de electrochoque modelo Taser 10 junto con cámaras corporales para su personal de serenazgo. La iniciativa, impulsada como parte de una estrategia para reforzar la seguridad ciudadana, había sido destacada por el propio Bruce como un avance en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, la difusión del video tensionó ese discurso y trasladó la discusión hacia los límites del uso responsable de este tipo de herramientas.

Ante la controversia, el alcalde —quien además confirmó su intención de postular a la alcaldía de Lima— salió a dar explicaciones y aseguró que el material corresponde a un “extracto editado y fuera de contexto”. Según su versión, se trató de una dinámica privada realizada en un ambiente de confianza, en la que se llevaron a cabo simulaciones voluntarias sin que existiera un riesgo real para los participantes. “En ningún momento existió una situación de peligro ni consecuencias mayores”, sostuvo en sus redes sociales, donde insistió en que las imágenes no reflejan la totalidad de lo ocurrido.

Las imágenes difundidas corresponden a un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza.



Mientras se observaban los dispositivos, se realizaron simulaciones que no fueron reales y cuya participación de los presentes fue… — Carlos Bruce - Techito (@Carlos_Bruce) May 20, 2026

Por su parte, el asesor, también respaldó públicamente a su jefe y afirmó que el video forma parte de un ensayo para un “en vivo periodístico” que se realizaría al día siguiente. En ese sentido, denunció la existencia de “personajes oscuros” que, según dijo, buscan perjudicarlo mediante la manipulación del material audiovisual e incluso el uso de inteligencia artificial. En un mensaje difundido en su cuenta de LinkedIn, el asesor sostuvo que se han generado al menos tres videos alterados con fines difamatorios.

Lejos de tomar distancia, Bobbio redobló su defensa del uso de armas no letales en tareas de seguridad urbana. Aseguró que estaría dispuesto a volver a pasar por esa situación. “Recibiría mil disparos eléctricos”, indicó, con tal de demostrar -según sus propios dichos- que estos dispositivos son seguros y necesarios para proteger a los agentes frente a la delincuencia. En esa línea, insistió en que la polémica responde a intentos de frenar las políticas de seguridad implementadas en el distrito.

El tipo electrocutado por Carlos Bruce alega que se trata de una simulación y pide que le disparen así mil veces. Se nace idiota. https://t.co/TnYIykwXO9 pic.twitter.com/G9pJ5rqJiE — Jesús Verde (@jesusverdeL) May 21, 2026

El caso, sin embargo, reavivó cuestionamientos sobre los protocolos, la capacitación y los criterios de uso de las pistolas de electrochoque en el ámbito municipal. Especialistas en seguridad y derechos humanos han advertido en reiteradas ocasiones sobre los riesgos asociados a estos dispositivos, especialmente cuando no se emplean bajo estrictos estándares de control y supervisión. La escena registrada en el video —más allá de las explicaciones oficiales— puso en evidencia la necesidad de establecer límites claros sobre su manipulación, incluso en contextos informales.

Mientras tanto, desde la Municipalidad de Surco sostienen que continuarán con la implementación de su plan de seguridad, que incluye el equipamiento de los serenos con tecnología de última generación. El propio Bobbio afirmó que seguirán “firmes, fuertes y seguros” en su objetivo de convertir al distrito y eventualmente a Lima en una ciudad más segura.