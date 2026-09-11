Los rebeldes hutíes avanzan sobre una ruta clave del petróleo y Arabia Saudita le pide ayuda militar Trump

DUBÁI.– Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, llegaron el viernes a la estratégica isla de Perim, en el estrecho de Bab el-Mandeb, y ya controlan toda la costa yemení del mar Rojo, según afirmaron este viernes responsables militares del gobierno reconocido internacionalmente, en el marco de una ‌guerra en Medio ⁠Oriente que sigue abriendo nuevos frentes y que puede complicar aún más el suministro energético mundial.

Una fuente indicó a la agencia AFP que todo el territorio bajo control gubernamental en la costa occidental “cayó”, después de que los hutíes se apoderaran de la estratégica isla de Perim, y de las islas Hanish Mayor y Hanish Menor.

Los rebeldes hutíes de Yemen marchan durante una campaña de movilización en Saná, Yemen STR - AP

Anteriormente, dos fuentes del Ejecutivo yemen í -respaldado por Arabia Saudita y reconocido internacionalmente- afirmaron que sus fuerzas se habían retirado de Perim y que los hutíes también se habían apoderado de la localidad costera de Dhubab, en el mar Rojo, situada en el continente y frente a la isla.

El grupo rebelde busca reforzar su control del estrecho de Bab el–Mandeb –situado ​en el lado ⁠opuesto de la península arábiga ⁠al estrecho de Ormuz–, lo que podría proporcionar a Irán, patrocinador de los hutíes, una ventaja decisiva en su guerra con Estados Unidos, al reducir los suministros en un segundo corredor y provocar un alza de los precios ​del petróleo.

Arabia Saudita, el mayor exportador mundial de petróleo y enemigo de los hutíes, ha dependido de la ruta del mar Rojo desde que el conflicto con Irán cerró de hecho el estrecho de Ormuz, por el que ‌solía circular una quinta parte del petróleo mundial.

“La navegación es segura para todas las compañías, con la excepción de los buques sauditas, que ya tienen prohibido el acceso”, declaró Yahya Saree, portavoz militar del movimiento.

En otro hecho potencialmente significativo para Riad, imágenes de satélite mostraron el jueves humo en ​las proximidades del oleoducto Este–Oeste de Arabia Saudita, que se ha convertido en un medio vital ​para que el reino desvíe sus exportaciones de crudo desde Ormuz.

Un combatiente leal a las autoridades hutíes blande su arma durante una manifestación para reclutar nuevos combatientes, en Saná MOHAMMED HUWAIS - AFP

Arabia Saudita no ha confirmado ningún incidente en la zona. La oficina de prensa del gobierno saudita y la gigante petrolera estatal Aramco no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el humo visible en las imágenes verificadas por Reuters.

Aramco ha utilizado el oleoducto Este–Oeste para aumentar los flujos de crudo desde la costa oriental de Arabia Saudita hacia el mar Rojo, al oeste, después de que empezaran hace seis meses los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que llevó a Teherán a cerrar de hecho el estrecho de Ormuz.

El suministro de crudo saudita cayó en agosto en 2,3 millones de barriles por día (bpd), a 6 ​millones de bpd, un mínimo de más de tres décadas, según informó el viernes la Agencia Internacional de la Energía, debido en parte a los ataques en el estrecho de Bab el-Mandeb perpetrados por grupos vinculados a los hutíes de Yemen.

Combatientes leales a las autoridades hutíes corean consignas durante una manifestación para reclutar nuevos combatientes, en Saná MOHAMMED HUWAIS - AFP

Los precios mundiales del petróleo van camino de cerrar la semana por encima de los ⁠100 dólares el barril por primera vez desde mediados de mayo, aunque el viernes bajaban después de que el Financial Times informara de que los ministros de Relaciones Exteriores de Medio Oriente estaban tratando de alcanzar un acuerdo temporal para gestionar el tráfico marítimo a través del estrecho ‌de Ormuz.

El número de buques que transitaban por el estrecho de Ormuz se redujo el jueves a siete, frente a los 11 del día anterior, según datos preliminares de seguimiento de buques publicados el viernes, una cifra muy por debajo de la media de los últimos diez días, que es de 10.

Contraofensiva

Las fuerzas gubernamentales yemeníes indicaron que intentarán recuperar las zonas capturadas por los militantes hutíes en su ofensiva relámpago de esta semana a lo largo de la costa del mar Rojo.

Anunciaron que desplegarían armas y aeronaves para eliminar cualquier movimiento de las milicias “terroristas” hutíes en zonas estratégicas, incluida la ruta que conduce a la ciudad costera de Moca, que el grupo militante capturó el jueves junto con las islas de Hanish, en el mar Rojo.

El portavoz militar, el coronel Majed al–Nazili, pidió a la población civil que evite la ruta entre la ciudad de Taiz y Moca y ‌que se mantenga alejada del equipamiento perteneciente a los hutíes, combatientes de montaña que resistieron durante años los devastadores ataques aéreos saudíes durante la guerra civil de Yemen.

Imagen satelitalque muestra una columna de humo negro sobre el desierto al sudeste de Medina, a lo largo del trazado general del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita HANDOUT - 2026 Copernicus Sentinel Data

Reuters informó el jueves que el espectacular avance hutí a ⁠lo largo de la costa yemení del mar Rojo esta semana se produjo bajo la orientación directa de la Guardia Revolucionaria de Irán, que busca abrir un nuevo frente en la guerra de Teherán contra Estados ‌Unidos, según fuentes del gobierno yemení, iraníes y regionales.

Irán ordenó a los hutíes la semana pasada que intensificaran sus ataques contra Arabia Saudita, un aliado cercano de Washington, y les prometió más ⁠financiación, armas y oficiales de alto rango para ayudarles a hacerlo, según afirmaron dos fuentes iraníes.

Aunque Irán describe a los hutíes como aliados, niega públicamente darles instrucciones militares, ⁠afirmando que “no son un grupo títere”.

Trump rechaza los pedidos de Riad

Arabia Saudita ha estado bombardeando objetivos hutíes en Yemen, pero no las zonas estratégicas que el grupo ha tomado esta semana.

El príncipe heredero saudita, Mohammed ben Salman, llamó dos veces el jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le instó a lanzar ataques contra los hutíes, según informó Axios, citando a dos funcionarios estadounidenses.

Trump rechazó el pedido, y funcionarios estadounidenses afirmaron que su gobierno no tiene intención de emprender acciones militares directas contra los hutíes en este momento, según el informe.

Los rebeldes hutíes de Yemen marchan durante una campaña de movilización en Saná, Yemen STR - AP

Una fuente regional afirmó que Trump está ‌sopesando qué medidas tomar y que Estados Unidos está colaborando en la identificación de objetivos entre los hutíes.

Según ​Axios, Washington está preocupado por la rápida escalada del conflicto en Yemen y está intensificando su apoyo a Riad, al tiempo que trata de evitar una implicación militar directa.

Los ministros de Relaciones Exteriores del golfo Pérsico tienen previsto reunirse con su homólogo iraní en el marco de una iniciativa de Omán e Irán para conseguir el respaldo a un acuerdo temporal que regule el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, según informó el viernes el Financial Times.

La reunión está prevista para el lunes en la ciudad costera omaní de Salalah, según el informe, ‌que cita a dos personas al corriente del asunto.

Agencias AFP, ANSA y Reuters