Trump abre la puerta a que Arabia Saudita enriquezca uranio con un acuerdo nuclear que genera temores

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó un acuerdo nuclear con Arabia Saudita que podría permitir al reino desarrollar una capacidad propia para enriquecer uranio como parte de su programa de energía atómica con fines civiles.

El anuncio formal se espera para este miércoles y representa un paso que promete reabrir el debate sobre la proliferación nuclear en Medio Oriente, en momentos en que Washington y Tel Aviv justifican su ofensiva contra Irán con el objetivo de impedir que Teherán avance hacia un arma atómica.

Según dos personas al tanto de la decisión, que hablaron bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no fue presentado oficialmente (sería presentado hoy), el pacto tendrá una vigencia de 30 años y contempla la participación de empresas estadounidenses en el desarrollo del programa nuclear saudita.

El presidente Donald Trump Mark Schiefelbein - AP

Además, abre la posibilidad de construir una instalación de enriquecimiento de uranio en Arabia Saudita, siempre que un estudio conjunto entre ambos países concluya que existe una justificación técnica para hacerlo.

El enriquecimiento de uranio constituye el punto más sensible del convenio.

Aunque ese proceso puede utilizarse para producir combustible destinado a centrales nucleares, también representa un paso clave para la fabricación de armas atómicas si un país logra dominar el resto de las etapas necesarias para desarrollar un dispositivo nuclear.

Por ese motivo, especialistas y dirigentes políticos consideran que la autorización para enriquecer uranio aumenta el riesgo de una futura carrera armamentista en la región.

Humo se eleva después de los ataques aéreos en el Aeropuerto Internacional de Saná Mohammed - XinHua

El acuerdo deberá presentarse ante el Congreso estadounidense para su revisión en los próximos días. Sin embargo, según la información difundida, no necesita la aprobación de los legisladores para entrar en vigor. Aun así, el proyecto enfrenta resistencia entre congresistas demócratas y republicanos, además de funcionarios israelíes, quienes sostienen que satisfacer el histórico interés saudita por enriquecer su propio uranio podría abrir una nueva etapa de competencia nuclear en Medio Oriente.

Otro de los aspectos que despierta preocupación es que el convenio no incluiría el Protocolo Adicional del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), de acuerdo con una de las fuentes consultadas.

Ese instrumento permite ampliar las inspecciones internacionales y fortalecer los mecanismos de monitoreo y verificación sobre los programas nucleares civiles. Su ausencia alimenta las dudas de quienes reclaman controles más estrictos para evitar un eventual desvío hacia fines militares.

El momento elegido para anunciar el acuerdo también concentra la atención. Estados Unidos e Israel mantienen una ofensiva militar contra Irán que tiene entre sus principales objetivos destruir la capacidad de Teherán para desarrollar un arma nuclear.

El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, posa junto a un retrato del presidente Trump mientras Donald Trump le muestra la galería de retratos presidenciales en la columnata de la Casa Blanca NYT - NYTNS

Irán sostiene desde hace años que su programa de enriquecimiento persigue únicamente fines pacíficos. En ese contexto, la decisión de Washington de aceptar que Arabia Saudita pueda desarrollar esa misma tecnología bajo un programa civil expone una diferencia de criterio que no pasó inadvertida.

El secretario de Estado, Marco Rubio, evitó confirmar oficialmente el acuerdo durante una visita a Filipinas, donde participó de una cumbre de cancilleres del sudeste asiático.

No obstante, rechazó los cuestionamientos sobre un eventual riesgo de proliferación. "Basta decir que Estados Unidos no va a llegar a ningún acuerdo con ningún país del mundo que implique un riesgo de proliferación“, declaró ante los periodistas al ser consultado sobre el entendimiento con Riad.

La administración Trump sostiene además que el acuerdo aportará miles de millones de dólares a la industria nuclear estadounidense, al involucrar a compañías del país en la construcción y el desarrollo del programa saudita.

La Casa Blanca y las autoridades de Arabia Saudita no realizaron comentarios inmediatos sobre la decisión, cuya existencia fue anticipada por medios estadounidenses.

Trump durante una reunión con el presidente libanés Joseph Aoun en la Casa Blanca Mark Schiefelbein - AP

Arabia Saudita defiende desde hace años su derecho a desarrollar un programa nuclear con fines civiles. Tanto la administración de Trump como la de Joe Biden buscaron avanzar en un entendimiento para compartir tecnología nuclear con el reino.

En paralelo, Washington intentó integrar esas negociaciones dentro de una estrategia diplomática más amplia que incluyera la normalización de las relaciones entre Arabia Saudita e Israel y la firma de un acuerdo de defensa entre ambos aliados.

El anuncio llega además en un momento de fuerte tensión regional. Arabia Saudita y los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, intercambiaron ataques durante la última semana por primera vez en varios años, lo que puso en riesgo la tregua vigente desde 2022. Ese escenario agrega un nuevo elemento de incertidumbre a una región donde el equilibrio estratégico gira, cada vez más, alrededor de la cuestión nuclear.

Agencias AP y AFP