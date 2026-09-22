Los líderes alemanes se preparan para negar a la extrema derecha el acceso a un plan de guerra secreto

BERLÍN.– Alarmado por la invasión rusa de Ucrania, el Ejército alemán elaboró ​​en 2024 un plan detallado de 1000 páginas para establecer cómo responder ante un eventual ataque ruso en Europa del Este. Los altos dirigentes de los 16 estados federados de Alemania figuran entre los pocos funcionarios gubernamentales autorizados a acceder a este documento clasificado, conocido informalmente como “Oplan”.

Ahora, el gobierno federal alemán, bajo el mandato del canciller Friedrich Merz, se prepara para restringir dicho acceso con el fin de impedir que un partido de extrema derecha afín a Moscú –que ganó unas elecciones recientes en el pequeño estado oriental de Sajonia-Anhalt– pueda examinar el plan.

Dicho partido, Alternativa para Alemania (AfD), intenta formar un gobierno de coalición para asumir el poder en Sajonia-Anhalt este otoño. Si la AfD lo consigue, los líderes militares temen que el partido pueda filtrar el plan a Rusia, según tres altos funcionarios conocedores de las conversaciones.

Varias personas participan en una manifestación organizada por la Alianza de Hamburgo contra la Extrema Derecha, con motivo de las elecciones estatales en Sajonia-Anhalt Marcus Golejewski - dpa DPA

Estos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos de Estado delicados, al igual que otras 14 personas que detallaron medidas adicionales para evitar que un gobierno estatal liderado por la AfD tuviera acceso a secretos de Estado o pudiera obstaculizar la cooperación gubernamental.

Al solicitarle comentarios, un vocero del Ministerio de Defensa alemán declaró que se estaba evaluando qué información relacionada con la seguridad requería protección, pero declinó ofrecer más detalles.

Un vocero de la AfD, Jork Herrmann, afirmó: “Sería totalmente antidemocrático e imposible de justificar ante los votantes negar al partido información de inteligencia basándose en acusaciones infundadas e imposibles de probar”.

Estas medidas afectarían al equilibrio del sistema federalista alemán, diseñado tras la Segunda Guerra Mundial para repartir el poder entre el gobierno central y los estados, otorgando cierto grado de autonomía a las regiones. Bajo este sistema, cada estado alemán gestiona su propia oficina de inteligencia. Dichas oficinas reciben una amplia gama de información procedente de los servicios de inteligencia federales.

Líderes del AfD de Sajonia-Anhalt cantan el himno nacional tras su victoria electoral RONNY HARTMANN - AFP

Otras propuestas incluyen:

– Impedir que Sajonia-Anhalt acceda a información de inteligencia sobre las maniobras encubiertas de Rusia en Europa, permitiéndole al mismo tiempo consultar otra información necesaria para frustrar ataques terroristas.

– Modificar las normas que rigen la cooperación entre estados –las cuales exigen unanimidad entre los 16 gobiernos estatales– para evitar que los funcionarios de la AfD en Sajonia-Anhalt paralicen programas policiales que trascienden las fronteras estatales.

– Impedir que la AfD en Sajonia-Anhalt –partido que se encuentra bajo vigilancia federal– acceda a expedientes de inteligencia relacionados con la propia formación y con investigaciones sobre extremistas de ultraderecha.

Estos planes agudizan el debate en Alemania sobre la mejor manera de proteger su sistema democrático de posguerra, diseñado tras la derrota del nazismo para dificultar que grupos extremistas volvieran a hacerse con el poder.

El canciller Friedrich Merz brinda una conferencia de prensa tras las victorias del AfD en dos elecciones regionales simultáneas JENS SCHLUETER - AFP

Funcionarios del gobierno nacional –una coalición liderada por el partido conservador Unión Demócrata Cristiana (CDU), al que pertenece Merz– buscan limitar el acceso de la AfD a información sensible, ya que consideran al partido como un grupo extremista. Esta medida también pretende tranquilizar a los aliados de Alemania, quienes han expresado a Berlín su profunda preocupación por la cercanía de la AfD con Moscú.

Estas acciones podrían provocar una impugnación judicial por parte de la AfD, que ha denunciado que los partidos tradicionales del país intentan socavar la democracia al obstaculizar la voluntad de los votantes y restringir su poder institucional.

Admiración por Putin

Las autoridades alemanas sostienen que es necesario actuar debido a la afinidad de la AfD con Rusia. Los líderes nacionales del partido han expresado abiertamente su admiración por Vladimir Putin –el líder autoritario ruso–, además de restar importancia al Holocausto y recuperar consignas nazis.

La agencia federal de inteligencia de Alemania ha clasificado al partido AfD a nivel nacional como “sospechoso de extremismo” y a su sección local en Sajonia-Anhalt como “extremista confirmada”. Ha acusado al partido de promover una visión de la nación racista e inconstitucional que, en esencia, relega a las minorías a una categoría de segunda clase. El partido niega ser extremista y afirma que la acusación tiene motivaciones políticas.

Una votante de AfD luce una camiseta del líder regional Ulrich Siegmund, ganador de las elecciones en Sajonia-Anhalt RONNY HARTMANN - AFP

La preocupación a nivel federal cobró nueva urgencia cuando la AfD obtuvo el 44% de los votos en las elecciones estatales celebradas este mes en Sajonia-Anhalt, lo que le permitió iniciar negociaciones con sus rivales para formar gobierno en dicha región.

Dado que muchos funcionarios de la AfD –incluidas algunas de sus figuras más destacadas en Sajonia-Anhalt– mantienen fuertes vínculos con Moscú, los líderes alemanes consideran casi seguro que el partido transmitiría al Kremlin información de inteligencia relacionada con las amenazas rusas y la guerra en Ucrania.

Antes de las elecciones, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, declaró al periódico Bild que no compartiría información de inteligencia militar con un gobierno liderado por la AfD. “Es imposible pasar por alto su afinidad con Putin”, afirmó Pistorius, dirigente del Partido Socialdemócrata (centroizquierda), socio de gobierno de Merz.

Las tensiones entre Moscú y Berlín van en aumento a medida que se prolonga la guerra y Alemania continúa apoyando a Ucrania, tanto militar como diplomáticamente. Los líderes alemanes han responsabilizado públicamente a Rusia de ciberataques, campañas de sabotaje y un reciente intento de atentar con explosivos contra aviones de carga en el aeropuerto de Leipzig. Rusia niega tales acusaciones.

Los líderes de AfD en Sajonia-Anhalt celebran con sus seguidores la victoria del 6 de septiembre RONNY HARTMANN - AFP

Los principales aliados militares de Alemania, incluidos Polonia y algunos países escandinavos, han expresado su preocupación a las autoridades alemanas sobre la continuidad del intercambio de información relacionada con Rusia si esta pudiera ser transmitida a Moscú por un gobierno estatal controlado por AfD, según señalaron cinco funcionarios.

Dichos funcionarios indicaron que Alemania ha asegurado a sus aliados que está preparando medidas para denegar a los funcionarios de Sajonia-Anhalt el acceso a cierta información de inteligencia sensible en caso de que AfD llegue al poder en ese estado. Aunque no han especificado exactamente qué tipo de información dejarían de compartir con el estado si AfD asumiera el gobierno, los funcionarios afirmaron que las garantías ofrecidas por Alemania resultaron convincentes.

El gobierno federal no contempla una prohibición general del intercambio de inteligencia con Sajonia-Anhalt, medida que podría obstaculizar la capacidad del gobierno estatal para prevenir ataques terroristas u otras catástrofes, según seis funcionarios.

En su lugar, se planea restringir el acceso estatal a ciertos tipos de inteligencia –como información relativa a grupos de extrema derecha o a Rusia–, ya ​​sea específicamente para Sajonia-Anhalt o, para cumplir con la Constitución alemana, para todos los estados federados.

Las autoridades alemanas también han debatido la posibilidad de denegar a un gobierno liderado por AfD el acceso a información sobre el propio partido.

La sección de AfD en Sajonia-Anhalt está bajo vigilancia de los servicios de inteligencia federales, incluida la actividad de agentes encubiertos, debido a su clasificación como grupo “extremista confirmado”. Según las autoridades alemanas, AfD podría aprovechar el intercambio rutinario de inteligencia para identificar a dichos agentes y obstaculizar las labores de vigilancia a las que está sometido el partido.