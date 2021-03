Los líderes palestinos, envueltos en un escándalo de vacunas vip

RAMALLAH, Cisjordania.- Los líderes de la Autoridad Palestina en Cisjordania fueron acusados de desviar algunas de las pocas dosis asignadas a los palestinos y distribuirlas entre los altos cargos del partido gobernante, aliados en los medios de comunicación e incluso entre familiares de altos dignatarios.

En declaraciones públicas, el Ministerio de Salud no admitió haber cometido ningún delito. Reconoció haber recibido 12.000 vacunas: 10.000 de Rusia y 2000 de Israel. De ellos, sostuvo que 2000 fueron enviadas a la Franja de Gaza, que está bajo la autoridad de facto de Hamas, el grupo militante, y 200 a la corte real en Jordania, donde viven algunos líderes palestinos. De las 9800 restantes, el 90% se entregó a trabajadores de salud de primera línea, dijo el ministerio en un comunicado anteayer.

La gente espera recibir la vacuna Sputnik en la clínica de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) en el campamento de Rafah para refugiados palestinos en el sur de la Franja de Gaza, el 3 de marzo de 2021 AP

El ministerio dijo que el resto se entregó a funcionarios de la presidencia y el primer ministerio, funcionarios electorales, algunas embajadas internacionales y miembros del equipo nacional de fútbol, así como aproximadamente 100 estudiantes que necesitaban la vacuna para viajar.

La declaración del ministerio siguió a las críticas de varios grupos palestinos de derechos humanos y de la sociedad civil, quienes instaron a una investigación sobre el programa de vacunación, diciendo que no era transparente.

“La información y los testimonios recibidos apuntan a casos en curso en los que varias partes obtienen las vacunas, sin tener en cuenta el principio de prioridad en la distribución”, dijeron los grupos en un comunicado conjunto el lunes.

De acuerdo con The New York Times, la autoridad ha desviado algunas de las miles de vacunas que ha recibido a algunos altos miembros del partido gobernante en Cisjordania que no tienen un papel formal en el gobierno, según dos altos funcionarios palestinos y un alto funcionario del partido, Al-Fatah, quienes hablaron bajo condición de anonimato.

También se han administrado en secreto vacunas a las principales figuras en los principales medios de comunicación dirigidos por la autoridad, según uno de los altos funcionarios palestinos y dos empleados de esos medios. Los familiares de ciertos funcionarios del gobierno y líderes de Al-Fatah también recibieron las vacunas, dijo el alto funcionario y un exfuncionario del gobierno.

La explicación del ministerio parece haber convencido a pocas personas. Las declaraciones del ministerio también contenían inconsistencias: una mencionó las vacunas enviadas a Jordania, mientras que una posterior omitió ese detalle sin explicar por qué.

Jehad Harb, investigador principal de AMAN, una organización palestina anticorrupción, arremetió contra el gobierno en una columna, diciendo que su distribución de dosis a grupos cuestionables se suma a otros lapsos en la lucha del gobierno contra el coronavirus.

“Este gobierno necesita dejar la sede del gobierno y el primer ministerio, porque ha llenado de fracasos al país”, escribió.

La sociedad exige una lista de nombres

El lunes, varios grupos de la sociedad civil palestina exigieron que el gobierno establezca un comité de investigación para investigar el asunto y que publique los nombres y lugares de trabajo de quienes recibieron las vacunas.

Una empleada de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) prepara una inyección de la vacuna Sputnik V en la clínica de UNRWA en el campamento de Rafah para refugiados palestinos en el sur de la Franja de Gaza, el 3 de marzo de 2021 AP

Incluso si la autoridad distribuyera las vacunas de acuerdo con criterios estrictos, la abrumadora mayoría de los palestinos aún se verían obligados a esperar.

Los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud dijeron que esperan que los palestinos reciban 37.440 dosis de Pfizer-BioNTech y 168.000 dosis de AstraZeneca suministradas a través de la iniciativa de intercambio global COVAX durante los próximos tres meses. Funcionarios palestinos en Cisjordania dijeron que un pedido mayor de 2 millones de vacunas AstraZeneca se había retrasado debido a la competencia global y las complicaciones logísticas, pero dijeron que esperan recibir el primer envío de ellas en las próximas semanas.

Los funcionarios de salud en Gaza dijeron que habían recibido 20.000 dosis de los Emiratos Árabes Unidos y 2.000 dosis de la Autoridad Palestina.

Agencia Reuters y con información de The New York Times

