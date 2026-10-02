Los países del G7 acuerdan liberar 100 millones de barriles de reservas de petróleo y diésel

WASHINGTON.- El Grupo de los Siete (G7), integrado por los países más industrializados, acordó el viernes que planea liberar 100 millones de barriles de petróleo y diésel de sus reservas en las próximas semanas, comenzando con cantidades “sustanciales” de diésel después de que el combustible alcanzara recientemente precios récord en Estados Unidos y ante las presiones del presidente Donald Trump.

“Implementaremos nuestros compromisos con una liberación coordinada a través de la AIE (Agencia Internacional de Energía) de 100 millones de barriles en un plazo de cuatro meses, que comenzará de inmediato, incluyendo una liberación inicial sustancial de diésel en los primeros 20 días de los miembros y socios del G7″, dijeron los países en un comunicado.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, habla en una conferencia de prensa previa a la cumbre del G7 en Evian Michael Kappeler - dpa DPA

“Nos reuniremos en el marco de la AIE en los próximos días para debatir la posibilidad de liberar más diésel, en caso necesario”, añadió el texto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la liberación de diésel ocurriría “de inmediato”. Trump y su Partido Republicano enfrentan presión para abordar el alza de los precios antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato, que se realizarán el 3 de noviembre.

Los índices de aprobación del presidente estadounidense sobre la economía cayeron a un nuevo mínimo, según una encuesta de AP-NORC, ya que la guerra con Irán y sus dispuestas comerciales han incrementado los precios en Estados Unidos del petróleo y otros bienes.

Trump pronuncia un discurso en las instalaciones de Peterbilt Motors en Denton, Texas KENT NISHIMURA - AFP

Los precios de la gasolina en Estados Unidos y en el extranjero se han disparado durante la guerra, que ya lleva ocho meses, un costo que Trump ha dicho repetidamente que vale la pena para asegurarse de que Irán no obtenga armas nucleares. El promedio nacional de un galón de diésel en Estados Unidos fue de 6,37 dólares el viernes, tras alcanzar un récord de 6,52 dólares el 22 de septiembre.

Francia ostenta la presidencia rotatoria del G7 e hizo el anuncio en un comunicado difundido tras conversaciones por videoconferencia que presidió el mandatario francés Emmanuel Macron. La Agencia Internacional de Energía coordinará el esfuerzo para combatir el vertiginoso aumento de los precios del combustible.

Tanques de almacenamiento de combustible en el depósito de petróleo de la CCMP en Pauillac, Francia PHILIPPE LOPEZ - AFP

Algunos republicanos en Estados Unidos habían pedido que Trump prohibiera los exportaciones estadounidenses de diésel para intentar bajar los precios internos.

“Reafirmamos nuestro compromiso de abstenernos de imponer restricciones a las exportaciones de energía y productos energéticos entre los países del G7 y exhortamos a todos los productores a abstenerse de imponer prohibiciones que podrían agravar las tensiones del mercado”, se indica en el documento oficial del bloque.

Trump sostuvo una conversación durante la noche con Macron sobre la necesidad de abordar el aumento de los precios del combustible y la disponibilidad de productos petrolíferos, según la Embajada de Francia en Estados Unidos.

Macron habla tras una videoconferencia con los líderes del G7 desde el Palacio Presidencial del Elíseo en París LUDOVIC MARIN - POOL

Además de su llamada con Macron, Trump se comunicó el viernes con la reunión de líderes del G7 para negociar la liberación de las reservas europeas de diésel, según un funcionario de la Casa Blanca que no estaba autorizado a hablar públicamente y declaró bajo condición de anonimato.

La agencia de noticias Reuters informó el jueves que el gobierno de Trump había instado a Alemania y ⁠Francia a reducir sus reservas de emergencia de diésel o se enfrentarían a una posible prohibición de las exportaciones de diésel de Estados Unidos, según tres personas cercanas ‌a las conversaciones.

Trump inició el jueves lo que, según sus declaraciones, sería un maratón de mítines de 32 días para intentar reforzar las posibilidades de su partido de mantener el control de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos en las elecciones de noviembre. El presidente se ha mostrado cada vez más frustrado por lo que considera una desconexión entre sus logros y la percepción pública de su trabajo. Esta semana se puso a sí mismo una calificación sobresaliente por su gestión de la economía, pero sostuvo que “estamos haciendo un trabajo extremadamente malo de promoción”.

Agencias Reuters, AP y AFP