Los países que ofrecieron ayuda humanitaria a Colombia y la polémica por un anuncio de Delcy Rodríguez

El trágico sismo de 7,4 de magnitud que azotó ayer una amplia región de Colombia desató una ola de reacciones de la comunidad internacional. Varios países expresaron su solidaridad con las víctimas y ofrecieron recursos y ayuda humanitaria para asistir a las zonas más afectadas. Sin embargo, la postura de Venezuela no pasó inadvertida. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, puso a disposición el envío de brigadistas y abrió una nueva polémica en las redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron su anuncio.

“El gobierno venezolano a través de los mecanismos de cooperación bilateral y de los organismos de protección civil, pone a disposición el envío de grupo de rescatistas y de ayuda humanitaria necesaria”, señaló la Cancillería de Venezuela en un comunicado divulgado hoy.

“Reafirmamos nuestro compromiso con los lazos de hermandad, cooperación y unidad latinoamericana que nos unen como pueblos vecinos”, expresó el ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.

El comunicado oficial difundido ayer por la administración de Delcy Rodríguez manifiesta además la solidaridad de Venezuela con las familias de las víctimas del terremoto y con todos aquellos que han sufrido daños o pérdidas materiales.

En una línea similar se expresó luego la mandataria interina quien afirmó que puso a disposición del gobierno colombiano el envío de “nuevo brigadistas para el rescate de personas”.

“Estamos a la espera de que Colombia diga para ir a brindar el apoyo solidario de nuestro pueblo”, aclaró la presidenta encargada de Venezuela, según consignó El Tiempo. Sus declaraciones rápidamente se hicieron eco en las redes sociales donde algunos usuarios criticaron su ofrecimiento mientras todavía persisten en la zona de La Guaira las tareas de reconstrucción, después del feroces sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron más de 6.000 fallecidos y 190 edificios colapsados.

Junto al Estado Mayor de Campamentos Transitorios y Vivienda, revisamos los proyectos en marcha. En La Guaira avanzamos en la construcción de nuevas viviendas, previa verificación de los estudios de suelo, con la meta de entregar al menos 4.000 viviendas antes de finalizar el año pic.twitter.com/NyJFgV8w9W — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) August 11, 2026

En medio de los cuestionamientos, Rodríguez anunció ayer el abordaje de un plan de recuperación de infraestructura, construcción y limpieza de escombros en el estado de La Guaira.

“En La Guaira, avanzamos en la construcción de nuevas viviendas, tras la verificación de los estudios de suelo, con el objetivo de entregar al menos 4.000 viviendas antes de fin de año”, precisó al respecto.

El respaldo de la UE y el envío de fondos

Venezuela, no fue el único país en manifestar su solidariad al pueblo colombiano. La Unión Europea confirmó que está proporcionando financiación ‌y ⁠colaborando en las operaciones de rescate.

“La UE ha movilizado ​a Copernicus, nuestro servicio de satélites, ⁠para apoyar las operaciones de ‌rescate y ayuda humanitaria. Estamos proporcionando fondos para respaldar la respuesta, entre otros medios a través de la Cruz Roja”, ‌precisó la responsable de política exterior de la UE, Kaja Kallas en X este martes.

“También hemos activado ‌el mecanismo de ⁠asistencia consular en situaciones ⁠de crisis de la UE para ayudar a los ciudadanos de la UE afectados ‌por la ​catástrofe”, agregó Kallas.

Por su parte, Estados Unidos, aliado del nuevo gobierno, ofreció una ayuda de 15,5 millones de dólares para atender la emergencia.

China, en tanto, se mostró dispuesta a ofrecer ayuda humanitaria en la medida de su capacidad para apoyar las labores de auxilio, según afirmó hoy martes Tang Ying, portavoz de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo Internacional de China (CIDCA, por sus siglas en inglés).

Tang remarcó que China está siguiendo de cerca el desastre, y agregó que proporcionará apoyo de forma apropiada a partir de las necesidades de Colombia.

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados.



Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas,… — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 10, 2026

Israel, México, Chile, El Salvador también se sumaron al ofrecimiento de ayuda. En el caso de la Argentina, el Gobierno de Javier Milei, a través del canciller Pablo Quirno, expresó su solidaridad y se puso a disposición de las autoridades del país.

“Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”, detalló Quirno en un posteo de X.

Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana.



Colombia, Ecuador está con ustedes. Ponemos a su disposición nuestro equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días.



Estamos… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 10, 2026

Ecuador fue uno de los primeros países en explicitar una oferta general de asistencia. El presidente Daniel Noboa puso a disposición de Colombia un equipo USAR de 47 rescatistas, acompañado por perros especializados y equipamiento con autonomía para operar durante siete días.

“Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana. Colombia, Ecuador está con ustedes”, expresó Noboa, quien indicó que los equipos están preparados para movilizarse cuando las autoridades colombianas lo soliciten.

El único líder de la región queno mostró mensajes de solidaridad con su propio pueblofueGustavo Petro. A tres días de haberse retirado del Palacio de Nariño, el expresidente colombiano se refirió al terremoto con un breve mensaje en sus redes sociales:“La tierra grita y ¿quién escucha sus mensajes?”.