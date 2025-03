Los planes de Uruguay para reducir la cantidad de personas que viven en la calle

Son días en que el gobierno uruguayo de Yamandú Orsi todavía no termina de instalarse —las primeras venias para las empresas públicas recién comenzaron a votarse este martes—, en parte porque los principales jerarcas están todavía en un indefinido período de recopilación de información para luego definir las acciones que conformarán los ejes de gestión del cuarto gobierno del Frente Amplio.

Aunque en esta etapa también se encuentra el Ministerio de Desarrollo Social eso no es obstáculo para ya ir definiendo prioridades políticas para el período —alineadas a las bases programáticas del Frente Amplio—, más allá de que la postura política es no adelantar “anuncios” que no puedan respaldarse en los hechos, como subrayó en diálogo con El País el titular de esta Secretaría de Estado, Gonzalo Civila.

Pero hay líneas que se pueden dar a conocer. Una “prioridad total” en la que ya se trabaja, por ejemplo, es en el problema de las personas que viven en la calle, una población que en Montevideo aumentó un 24% entre 2021 y 2023, de acuerdo al último censo que hizo al respecto el Ministerio —y por lo que fue duramente cuestionado el gobierno anterior por la oposición que hoy está en el Poder Ejecutivo.

“Es una prioridad en la que vamos a poner esfuerzo y recursos —agregó Civila—. Es un tema en el que vamos laburar con dedicación y rigor”. Sin embargo, advirtió, no es posible aún “decir ahora cuál va a ser la respuesta”, precisamente porque la cartera está en proceso de evaluación “de los programas que se llevaron adelante” en la gestión anterior —lo que también implica el reconocimiento de los caminos que siguieron los últimos ministros, Martín Lema y Alejandro Sciarra. Por ejemplo, la “diversificación” de los planes para atender a esta población, decisión que el actual jerarca definió como “buena idea”, ya que de esa forma se atienden, por separado, las “problemáticas diferentes” que llevaron a la calle a las personas.

Los planes de Uruguay para reducir la cantidad de personas que viven en la calle AFP

Pero lo cierto es que este tema es una de las apuestas del gobierno de Orsi para este período, señalaron a El País fuentes de la Torre Ejecutiva. Y eso es algo que reconoció este martes en rueda de prensa el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez, luego de un desayuno que la Asociación de Dirigentes de Marketing, y en donde surgió una propuesta para atender el problema de parte del sector empresarial.

“Es uno de los grandes temas”, dijo al respecto Sánchez, que celebró que surjan “alternativas” desde la sociedad; concretamente, la “posibilidad de que entre el sector privado y las políticas públicas” se puedan construir “alternativas para recuperar” a quienes viven en la calle.

Caminos e iniciativas a impulsar

Como con casi todos los temas, un aspecto clave para comenzar a combatir el problema es la prevención. En este caso eso es adelantarse a la caída del individuo, algo que para el titular del Ministerio de Desarrollo Social es necesaria la implicación de “la comunidad porque la alerta ante las acciones que pueden derivar en la calle en el corto plazo es clave”.

Por esto es que para Civila es importante “mejorar la interrelación con la ciudadanía en general y con otros actores institucionales” para facilitar los canales de comunicación que puedan dar el aviso en forma temprana. En este sentido, una preocupación actual es la evaluación de “los reportes” que hoy se hacen a través de WhatsApp sobre situaciones de emergencia en la vía pública, como cuando se aplica la ley de internación compulsiva impulsada y aprobada por la administración de Luis Lacalle Pou.

Al mismo tiempo, la cartera de Civila tiene la determinación de iniciar un “proceso de diálogo con todas las organizaciones, instituciones y personas que están vinculadas al tema para avanzar en la creación de propuestas nuevas”.

Ahora bien, este es un problema que está en la agenda de los últimos tres gobiernos, con lo cual, concluyó Civila, se hace imprescindible aplicar en forma contundente “creatividad y esfuerzos”. “Vamos a trabajar para dar una respuesta que logre los mejores resultados en los plazos más cortos posibles” , prometió el ministro.

Por Joaquín Silva

Por El País (Uruguay)

El País (Uruguay)