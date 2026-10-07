Los rehenes de Hamas recuerdan el calvario y cuentan cómo es la vida después del cautiverio

El ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 fue el día más mortífero en la historia de Israel. Los milicianos irrumpieron en comunidades, un festival de música y bases militares, mataron a 1200 personas y se llevaron a 251 rehenes a Gaza.

Entre ellos había civiles y soldados, hombres y mujeres, niños y ancianos, israelíes y ciudadanos extranjeros. La mayoría fueron liberados a cambio de prisioneros palestinos durante los altos el fuego entre Israel y Hamas, pero decenas no sobrevivieron.

Emily Damari, 30 años

“La libertad cambió por completo mi manera de ver la vida”, dijo Emily Damari, de 30 años, quien fue secuestrada herida de su casa en el kibutz Kfar Aza y liberada en enero de 2025.

Emily Damari junto a su madre, Amanda, tras ser liberada en Israel el 19 de enero de 2025 - - Israeli Army

Su experiencia le enseñó a no dar nada por sentado.

“Un día en cautiverio se siente como una semana. Querés rendirte a cada momento, pero yo no lo hice”, dijo Damari, quien recientemente se casó y lanzó una marca de ropa en Israel.

“Hoy abro la heladera y doy las gracias. Tomo agua fría y doy las gracias. Agradezco todo, las cosas grandes y las pequeñas. La gratitud se volvió algo central en quien soy”, afirmó.

Israelíes se abrazan en el memorial de las víctimas del ataque de Hamas de 2023 en el festival Nova, en Reim ILIA YEFIMOVICH - AFP

“Ser libre, estar en casa, rodeada de mi familia y de mi gente, es algo que nunca volveré a dar por sentado”.

Emily Hand, 11 años

“Estoy intentando seguir adelante con mi vida. No podés simplemente decir ‘pasó y se terminó, eso es todo’. Pasó, pero estoy intentando despegarme de eso”.

“Cuando surfeo, somos solo el mar y yo. No pienso en nada más, solo me concentro en surfear. Somos yo, el mar y la tabla”.

Emily hand

Emily Hand fue secuestrada en el kibutz Be’eri y liberada el 25 de noviembre de 2023.

Eli Sharabi, 54 años

Eli Sharabi, de 54 años, fue secuestrado en el kibutz Be’eri. Su esposa, Lianne, nacida en Gran Bretaña, y sus dos hijas, Noiya, de 16 años, y Yahel, de 13, fueron asesinadas por los atacantes. Su hermano Yossi también fue tomado como rehén y murió en Gaza.

Sharabi fue liberado en febrero de 2025, después de 491 días de cautiverio, visiblemente demacrado y extremadamente delgado. Según relató, durante ese período estuvo retenido en un túnel, pasó hambre, permaneció encadenado y fue golpeado.

Eli Sharabi, exrehén de Hamas en Gaza, junto a los presidentes de Israel, Isaac Herzog, y de Polonia, Andrzej Duda, frente a la entrada de Auschwitz, antes de la Marcha de los Vivos, el 24 de abril de 2025 WOJTEK RADWANSKI - AFP

“Aprendí en cautiverio cuán valioso puede ser cada momento y cada decisión, y ahora llevo conmigo esa enseñanza. Elijo mirar hacia adelante, seguir avanzando y darle un sentido a la vida que tengo”, dijo Sharabi.

Desde su liberación, ayudó a crear el Centro Familiar Shalva Sharabi en la ciudad sureña de Ashkelon, junto con la organización Shalva, dedicada a personas con discapacidad. El centro busca atender a familias que afrontan traumas y discapacidades y fue creado en memoria de los familiares que perdió.

“Elijo la vida. Elijo seguir viviendo plenamente, llevando conmigo a Lianne, Noiya, Yahel y Yossi en todo lo que hago”.

Mujeres israelíes rinden homenaje a las víctimas del ataque de Hamas de 2023 en el memorial del festival Nova, en Reim ILIA YEFIMOVICH - AFP

Sharabi contó que su esposa y sus hijas creían profundamente en el cuidado de los demás.

“Su bondad y su preocupación por otros van a continuar. Las familias atravesarán estas puertas y recibirán ayuda, cuidados y esperanza en un lugar que lleva sus nombres. Eso me da fuerza y me llena de orgullo”.

Doron Steinbrecher, 33 años

“Lo que hoy me da fuerza son mis amigos, mi familia e incluso mi perro. La gente que luchó para que yo estuviera acá y que quiere verme recuperarme, ser feliz y realizarme”.

Doron Steinbrecher celebra junto a su familia en el Centro Médico Sheba, en Ramat Gan, tras ser liberada del cautiverio de Hamas en Gaza Ma'ayan Toaf - GPO

“Cada día me recuerda que nada puede darse por sentado y que recibí mi vida como un regalo. Por eso tengo que aprovecharla al máximo y hacer todo lo que me haga sentir bien”.

Doron Steinbrecher, de 33 años, fue secuestrada en Kfar Aza y liberada en enero de 2025.

Hagar Brodutch, 43 años

Hagar Brodutch fue secuestrada en Kfar Aza junto con sus tres hijos y la hija de unos vecinos, que había huido a su casa después de que sus padres fueran asesinados. Todos fueron liberados durante una breve tregua en noviembre de 2023.

Una mujer israelí rinde homenaje a las víctimas del ataque de Hamas de 2023 en el memorial del festival Nova, en Reim ILIA YEFIMOVICH - AFP

La vida después del cautiverio, dijo, puede ser mucho más compleja de lo que a veces se muestra.

“La lucha cotidiana es inmensa, especialmente para los chicos. Creo que van a hacer falta muchos años antes de que el cautiverio se convierta simplemente en una sombra que camina a nuestro lado, en lugar de ser algo que define quiénes somos”, afirmó Brodutch.

Recientemente, Brodutch, de 43 años, comenzó a tomar clases de pastelería, una actividad que desde hace tiempo la apasionaba.

“Esto es mucho más que aprender a hornear. Se trata de encontrar un nuevo camino, crear algo con mis propias manos y construir de a poco un futuro”, dijo.

Levana Hadad observa testimonios de sobrevivientes del ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 Oded Balilty - AP

“Durante el tiempo que estuve cautiva de Hamas, empecé a entender que, si me liberaban, quizás ya no sería posible regresar a mi vida anterior y volver a trabajar en gestión”, relató.

“Elegí la pastelería como una forma de terapia, pero también como una manera de crear algo nuevo para mí, con la esperanza de que algún día pueda convertirse en mi profesión”.

Agam Berger, 22 años

“Lo que me da fuerza es mi familia, el pueblo de Israel, involucrarme en actividades que tengan un sentido y transmitirles a los demás la fuerza de la esperanza”.

La rehén israelí Agam Berger saluda mientras milicianos de Hamas la escoltan antes de entregarla a la Cruz Roja en Jabalia OMAR AL-QATTAA - AFP

Agam Berger, de 22 años, fue secuestrada en la base militar de Nahal Oz, cerca de la frontera con Gaza, donde prestaba servicio como soldado de vigilancia. Permaneció 482 días como rehén en Gaza antes de ser liberada en enero de 2025.

Aviva y Keith Siegel, 65 y 67 años

Kfar Aza fue una de las comunidades más golpeadas por el ataque de Hamas. Aviva Siegel, de 65 años, fue secuestrada junto con su esposo Keith, de 67. Ella fue liberada en noviembre de 2023, pero él permaneció cautivo hasta febrero de 2025.

Aviva se sumó al movimiento que reclamaba la liberación de los rehenes mientras su marido seguía retenido. Dice que el reencuentro con Keith, sus hijos y nietos, e incluso las personas desconocidas con las que se cruza, le dan fuerza todos los días.

El rehén israelí liberado Keith Siegel abraza a su familia en el Hospital Ichilov de Tel Aviv Ronen Harish - GPO

“Siento que no estoy sola y que hay tanto amor en este mundo que tenemos que aferrarnos a él con las dos manos”, dijo.

“Me siento muy, muy afortunada de estar viva”.