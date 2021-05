Los uruguayos en la Argentina piden poder viajar para vacunarse en su país

MONTEVIDEO.- El ritmo lento que tiene la campaña de vacunación contra el Covid-19 en la Argentina, la habilitación restringida para los mayores de 60 años, así como las cuarentenas obligatorias y los costos que implican trasladarse, lleva a que varios de los uruguayos residentes en la Argentina estén dispuestos a viajar a Uruguay para inmunizarse contra el virus. Ante esa demanda, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou evalúa facilitarles esa posibilidad.

“La vacunación acá es utópica, no hay vacunas. No están llegando las dosis como dijeron en un primer momento, que iban a venir de a millones”, contó al diario uruguayo El País Alejandro Sosa, de 39 años, un uruguayo que desde hace tres años reside en la Argentina.

Su caso no es muy distinto al de Ramiro Lacava, de su misma edad, que hace días evalúa qué hacer. “Acá no me voy a vacunar nunca, hay mucha gente. No hay vacunas, si sale la posibilidad de irme a Uruguay, yo encantado de la vida”, reconoció.

Planteos como estos llegan todos los días al Consulado de Uruguay en Buenos Aires y a la propia Embajada. Si bien hoy es posible que extranjeros que residan en la provincia de Buenos Aires (y tengan su DNI al día) puedan reservar un cupo, son decenas los casos de uruguayos que no quedan comprendidos en las franjas etarias o grupos habilitados para recibir la vacuna. Por ejemplo, aquellas personas menores de 60 años sin comorbilidades.

En la Argentina solo el 17% de la población cuenta con una primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. Pero más allá del ritmo de la campaña de inmunización, hay otros temas que condicionan a los más de 200.000 uruguayos que residen en la Argentina.

En la mayoría de los casos, las familias no pueden afrontar el costo de los pasajes y de la estadía, para así poder trasladarse hasta Uruguay. A eso se suma el tiempo de espera que exigen ambos países producto de las cuarentenas obligatorias en los ingresos. “Siete días allá y después cuarentena acá y a los 20 días tenés que repetirlo, es imposible para los que trabajamos”, advirtió Sosa.

Puente que une Gualeguachu con Fray Bentos, en Uruguay. Considerando los costos que implica el traslado desde la Argentina, el gobierno uruguayo estudia la posibilidad de instalar vacunatorios en los puentes que conectan a los dos países

Nicolás Cáceres, un periodista uruguayo que trabaja en la Argentina, opinó que las medida que analiza el gobierno de Lacalle Pou para facilitar la vacunación de los uruguayos residentes en la Argentina “sería muy efectiva”, más que nada para quienes “no pueden pagarse el pasaje” (dos viajes, uno por dosis) o “tomarse los días de cuarentena” por motivos laborales.

La preocupación de los uruguayos que viven en la Argentina por no poder acceder a la vacuna contra el Covid-19 es compartida por el embajador uruguayo en Buenos Aires, Carlos Enciso, que en las próximas horas planteará el tema a Presidencia y Cancillería.

Enciso dijo ayer a El País que se trata de “una idea que en su momento estaba sobre la mesa a nivel de la misión diplomática y que, tal vez, ahora pueda tomar más cuerpo, en función del ingreso y del stock importante de vacunas”. El exintendente de la ciudad de Florida en Uruguay señaló que “si bien [la propuesta] es plausible y una duda lógica para muchos uruguayos, evidentemente también hay temas operativos, logísticos, y de instrumentación que no son sencillos” de solucionar.

Uruguay estudia el planteo

El secretario de la Presidencia uruguaya, Álvaro Delgado, se refirió ayer al tema en una conferencia de prensa en el Parlamento, en la que señaló que Uruguay tenía compradas de aquí a dos meses 6,5 millones de vacunas y que “se está evaluando el planteamiento”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que uruguayos en la Argentina viajen para recibir la vacuna, señaló que podrán hacerlo “en la medida que estén inscriptos en el padrón nacional de Identificación Civil”. Y añadió al respecto: “El tema es dónde se asigna la vacunación, van a tener que venir y cumplir con los protocolos de ingreso”.

La semana pasada, el diputado del partido Cabildo Abierto Álvaro Perrone, que desde hace días estudia el tema de los uruguayos residentes en la Argentina junto a su colega oriundo de Colonia, el diputado Mario Colman (Partido Nacional), presentó un posible plan para hacer más fácil estas inmunizaciones. Vacunar en los buques o en los puentes.

Perrone dijo a El País que su iniciativa surge porque el plan de vacunación en la Argentina “viene atrasado”. Y agregó: “Son uruguayos, que vengan”.

La iniciativa de los diputados de la coalición propone, por ejemplo, que los uruguayos en la Argentina puedan vacunarse en una terminal portuaria en Uruguay o en vacunatorios, que bien puedan ser ubicados en territorio nacional “muy cerca” de los puentes internacionales. O, incluso, arriba de los buques.

Perrone señaló a El País que “se puede hacer un esfuerzo de llevar los vacunatorios hasta el otro lado del puente. Si el uruguayo sale de la Argentina, cruza el puente, se vacuna y puede volver”. De esta manera, detalló que la persona puede “ahorrarse la cuarentena” y que “no tenga que buscar dónde alojarse”. El legislador del partido Cabildo Abierto, explicó que la propuesta fue pensada para los uruguayos que están en la Argentina y no en Estados Unidos o España. Perrone indicó que “el mayor problema de los uruguayos en el exterior está hoy en la Argentina” y no en otros países.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Uruguayos en Argentina, Emeric Morosini dijo a El País que en función del “panorama por la falta de vacunas” en la Argentina, “sería de gran ayuda que el gobierno de Uruguay pudiera asistir a los ciudadanos que desean vacunarse”, y espera que se habiliten los medios para ese fin.

El vocero de la asociación señaló que esta “es una preocupación de muchos uruguayos que viven hoy en la Argentina” y opinó que sería muy bien visto por la comunidad”. Entiende que esto puede ser posible dado que “Uruguay pudo negociar la cantidad de vacunas para cumplir con toda su población”.

Diario El País/GDA

El País (Uruguay)