“Necesitamos vacunas en 100 días”: la advertencia del director de la OPS y el papel clave de la Argentina si hay otra pandemia

Antes o después, los expertos sanitarios del mundo coinciden en algo: habrá una nueva pandemia. Cuándo, dónde y qué agente infeccioso la originará es incierto. Pero sostienen que ocurrirá. El Covid‑19 mostró con claridad la importancia de contar con vacunas lo antes posible. La pregunta es: ¿en cuánto tiempo deberían estar disponibles para enfrentar un nuevo escenario de esa magnitud?

“ Existe una intención global de tener una vacuna pandémica lista para uso poblacional en 100 días desde la detección de un virus nuevo ”, dijo Jarbas Barbosa Jr., director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde hace tres años. Durante una visita oficial a la Argentina, en la que se reunió con representantes del Ministerio de Salud de la Nación y con empresarios de la industria farmacéutica local y extranjera, Barbosa recordó que durante la pandemia la dificultad para acceder a tecnologías sanitarias en la región fue dramática.

“No solo faltaron vacunas —dijo Barbosa—, también guantes, mascarillas, medicamentos y oxígeno. Sobre la base de esa experiencia, los países que integran la OPS propusieron que nuestra organización liderara el fortalecimiento local de la capacidad de producción de vacunas y de otras tecnologías sanitarias. Brasil y la Argentina tienen los proyectos más avanzados”. En Brasil fue elegido el Instituto de Tecnología en Inmunobiológicos de la Fundación Oswaldo Cruz (Bio‑Manguinhos/FioCruz). En la Argentina, el laboratorio Sinergium Biotech.

Parte de esos proyectos apunta a fabricar vacunas con tecnologías escalables, es decir, que permitan aumentar la producción en volúmenes importantes y en plazos breves. Una de ellas es la de ARN mensajero —utilizada en vacunas contra el Covid‑19—, que también sirve para el desarrollo de otras vacunas y de tratamientos contra el cáncer. La otra tecnología flexible y de vanguardia es la de cultivo celular .

Reunión del director de la OPS con representantes del sector la semana pasada en Buenos Aires Gentileza

Durante una visita a la sede de Sinergium Biotech, en Garín, provincia de Buenos Aires, el director de la OPS recorrió una nueva planta de 1000 metros cuadrados dedicada íntegramente a producir vacunas y otros terapéuticos con tecnología de ARN mensajero. “Hace dos años vine y estaba en construcción —dijo Barbosa Jr.—. Ahora la planta está lista. A mitad de año estará operativa y será un componente esencial de la seguridad sanitaria de las Américas. Permitirá fabricar vacunas frente a futuras epidemias y pandemias: será un paso histórico no tener que importarlas”.

Además de la tecnología de ARN mensajero, el acuerdo entre Sinergium Biotech y la australiana CSL Seqirus permitirá que el laboratorio extranjero transfiera tecnología de cultivo celular para la producción de vacunas a través de los fondos rotatorios de la OPS, “un mecanismo que funciona como acuerdo de cooperación desde hace más de 40 años y que permite acceder a vacunas y otras tecnologías sanitarias de calidad a un precio asequible”, puntualizó Barbosa. El objetivo, a dos años, es que desde la planta de Garín se pueda abastecer de vacuna antigripal con esta tecnología al mercado argentino y exportar la mitad de las dosis necesarias en América Latina, con un ingreso estimado de US$6 a US$8 millones.

“En este momento las vacunas antigripales se fabrican en huevos embrionados de pollo —dijo Barbosa—. Si el virus de una futura pandemia fuera de influenza, esta tecnología no podría dar respuesta. No se puede pasar de fabricar 10 a 50 millones de dosis de inmediato: sería imposible por la falta de disponibilidad de huevos, que no son los que se compran en el supermercado. Tanto la tecnología de ARN mensajero como la de cultivo celular son flexibles y permiten escalar rápidamente la producción. Pero en ambos casos deberán atravesar procesos regulatorios, que en una emergencia sanitaria podrían ser más breves. El desafío que el mundo se propone es identificar un virus nuevo y tener la vacuna aprobada y lista para la población en 100 días ”.

De izquierda a derecha: Eva Jané Llopis, representante de OPS en Argentina; Jarbas Barbosa, director de la OPS, y Santiago Cornejo, gerente ejecutivo de los Fondos Rotatorios Regionales de la OPS Gentileza

Vacunas en juego

Fernando Lobos, director de Innovación y Desarrollo de Negocios de Sinergium Biotech, explicó a LA NACION que este año esperan comenzar las pruebas preclínicas en animales de una vacuna pandémica H5N1 en la que trabajan desde 2021 por pedido de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Sinergium forma parte del programa de la OMS y Medicines Patent Pool (MPP) denominado mRNA Technology Transfer Hub —explicó Lobos—. En 2021 fue seleccionada en un proceso competitivo evaluado por un comité independiente, que eligió 16 empresas de países de ingresos bajos y medios para participar del programa y recibir la tecnología de ARN utilizada en el desarrollo de la vacuna pandémica”.

Por otra parte, la australiana CSL Seqirus, responsable de transferir tecnología de cultivo celular a Sinergium, cuenta con un portafolio de vacunas para protección pandémica. “Este portafolio se comercializa en distintos países mediante contratos denominados Advanced Purchase Agreements (APAs). Funcionan como mecanismos de aseguramiento por los cuales los gobiernos garantizan el acceso a un volumen determinado de dosis en caso de que aparezca una cepa con potencial pandémico”, explicó Gonzalo Pereira, gerente general de Operaciones Comerciales para América Latina de CSL Seqirus.

Sin embargo, Pereira reconoció: “Por el momento no es posible producir estas vacunas en la Argentina. La ventaja es que contienen el adyuvante MF59, que sí se utiliza en una vacuna reforzada contra la influenza producida en el país para mayores de 65 años. Se trabaja en iniciativas para establecer transferencias tecnológicas y avanzar hacia una capacidad de producción local o regional. Es un proceso complejo, que implica asegurar disponibilidad de viales, jeringas y agujas; capacidad productiva; recursos humanos especializados; contratos con agentes de carga internacional y stock de insumos necesarios para fabricar estos inmunizadores”.