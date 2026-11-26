BRASILIA.– El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da ‌Silva, se puso en contacto con el banquero Luiz Carlos Trabuco, de Bradesco, el segundo banco privado del país, para proponerle que asuma como ​ministro de ⁠Economía en su próximo mandato, según señalaron fuentes cercanas al gobierno de izquierda a medios locales y agencias internacionales. La noticia, que surge tras una reunión entre ambos al margen de la agenda oficial del mandatario, tuvo un impacto positivo en los mercados, después de días de turbulencia financiera.

El banquero, que mantiene una estrecha relación con ‌Lula desde hace muchos años, aún ​no ha respondido, pero ​se espera que tome una decisión en breve.

Luiz Trabuco

Lula espera que Trabuco tome una decisión en breve y prevé anunciar un primer grupo de ministros la semana próxima, después de regresar de la cumbre del Mercosur en Montevideo.

El banquero no es el único nombre que circuló para ocupar Hacienda. Entre los posibles candidatos también figuraron el vicepresidente Geraldo Alckmin, quien habría manifestado a sus aliados su interés por el cargo, y Rafael Fonteles, gobernador reelecto del estado de Piauí.

La reacción de los mercados

El posible nombramiento de Trabuco generó un efecto positivo en el mercado este jueves: la Bolsa subió un 3,7% y el dólar bajó un 1,5%, situándose en 5,72 reales, después de rozar los seis esta semana.

“El mercado financiero entiende que Trabuco llegaría con autonomía para buscar un mejor resultado fiscal en los próximos años. Tendría más ‘carta blanca’, a diferencia de Haddad y Durigan, quienes son muy leales al presidente Lula. Esto eleva las expectativas hacia un escenario más positivo”, dijo Gustavo Cruz, estratega jefe de Sincra Investimentos.

Geraldo Alckmin es otro de los nombres que suenan para Hacienda EVARISTO SA - AFP

Aunque la valoración es positiva, Cruz no prevé una reversión rápida de la tendencia negativa que muestran los indicadores tras las elecciones. “Supongo que muchos inversores extranjeros tardarán en considerar su regreso a Brasil”, agregó.

Desde la reelección de Lula el 25 de octubre, la desconfianza del mercado respecto a un ajuste fiscal creíble y la incertidumbre sobre la composición del equipo económico en el nuevo mandato han estado ejerciendo presión sobre el dólar, los tipos de interés y el mercado de valores.

“Trabuco es uno de los pocos banqueros que mantiene un diálogo abierto con el presidente. Si Lula lo escucha, es señal de que, de alguna manera, existe un interés por las preocupaciones del mercado financiero”, José Alfaix, economista de Rio Bravo Investimentos, para quien el factor principal en la mejora de los indicadores es el reciente debate dentro del gobierno sobre la profundización de las medidas fiscales.

¿Quién es Trabuco?

Nacido en Marília, San Pablo, la misma ciudad donde se fundó Bradesco, Trabuco tiene 75 años. Si bien está a cargo de las decisiones estratégicas del segundo banco privado más grande del país (solo superado por Itaú), del cual también fue director ejecutivo, Trabuco proviene de una familia humilde y comenzó a trabajar en su adolescencia. En una entrevista con la revista Forbes Brasil, comentó que su madre era empleada doméstica y su padre camionero.

Trabuco se unió a Bradesco en 1969, a los 17 años, como empleado en una sucursal de Marília y desarrolló toda su carrera profesional en la institución, ascendiendo progresivamente hasta alcanzar la alta dirección. Graduado en Filosofía y con estudios de posgrado en Sociopsicología, en 1984 llegó a la dirección del banco, donde lideró el área de marketing.

Luiz Carlos Trabuco Cappi

En la década de 2000, se trasladó a Río de Janeiro, donde presidió Bradesco Seguros. Durante este período, entabló una estrecha relación con el entonces gobernador de Río, Sergio Cabral, y con el presidente Lula.

En marzo de 2009, fue elegido para suceder a Márcio Cypriano como director ejecutivo de Bradesco. En ese rol, lideró la adquisición de las operaciones de HSBC en Brasil, la mayor adquisición jamás realizada por el banco. En octubre de 2017, asumió la presidencia del Consejo de Administración del banco.

Desde 2023, con el regreso de Lula al Palacio de Planalto, Trabuco ha participado en el Consejo de Desarrollo Económico y Social, el “Conselhão”, un grupo creado durante el primer mandato de Lula con la participación de empresarios, líderes sindicales y miembros de movimientos sociales, que sirve como canal de diálogo entre el presidente y el sector productivo y la sociedad.

¿Aceptará?

Entre los funcionarios del gobierno predomina cierto escepticismo sobre las posibilidades de que Trabuco abandone el Consejo de Administración de Bradesco y acepte el cargo.

Sus colaboradores recuerdan que a Lula siempre le cayó bien el ejecutivo, con quien forjó estrechos lazos durante su primer mandato. Actualmente, Trabuco lidera el Movimiento Brasil Competitivo y es miembro del Consejo de Desarrollo Económico y Social.

El miércoles, mientras participaba en un acto en la Cámara de Diputados, Trabuco evitó hablar sobre la reunión con el presidente.

Durante la campaña electoral de este año, Trabuco también habló con emisarios del candidato derrotado, Flavio Bolsonaro (PL), e incluso participó en una cena con el senador de Río de Janeiro ofrecida por Marcelo Kayath, expresidente de Credit Suisse en Brasil y uno de los candidatos al Ministerio de Hacienda en caso de victoria del hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Trabuco también había sido sondeado por Dilma Rousseff Claudia Martini - XinHua

Trabuco, junto con otros ejecutivos, también recibió al candidato del PL en la sede de Bradesco en San Pablo. Días después, junto con otros 15 líderes empresariales de diversos sectores, asisitió a una cena con Lula en el Palacio de la Alvorada.

Si el banquero rechaza la invitación de Lula para ocupar el puesto, no será la primera vez que declina un trabajo para mudarse a Brasilia. Lula ya había intentado nombrar a Trabuco como Ministro de Hacienda al comienzo del segundo mandato de la presidenta Dilma Rousseff, en 2015.

Dilma se reunió con Trabuco, quien en ese momento era el director ejecutivo del banco, y lo invitó a asumir el liderazgo del equipo económico. Pero el banquero se negó, alegando que se convertiría en presidente del consejo de administración de la institución financiera, lo cual finalmente ocurrió en 2017.

La entonces presidenta optó entonces por Joaquim Levy, quien era ejecutivo de Bradesco en ese momento. La nominación se atribuyó a Trabuco.

Levy, quien había sido secretario de Hacienda durante el primer mandato de Lula y secretario de Finanzas de Río de Janeiro durante la administración de Sergio Cabral, esbozó un plan de recortes y fue duramente criticado por el PT cuando intentó implementarlo. No duró ni un año en el cargo y fue reemplazado por Nelson Barbosa, entonces ministro de Planificación.

Agencia Reuters y diario O Globo