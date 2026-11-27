BRASILIA.– La primera vez que Luiz Inácio Lula da Silva pensó en Luiz Carlos Trabuco para el Ministerio de Hacienda, el banquero prefirió quedarse en Bradesco. Era 2014, la presidenta era Dilma Rousseff y Trabuco llevaba casi toda su vida adulta en el banco. Declinó la oferta, pero le sugirió a Rousseff el nombre de un colega, Joaquim Levy, que terminó en el cargo. Doce años después, Lula volvió a buscarlo. Esta vez, tras consultar con su familia y con empresarios que lo alentaron a aceptar, Trabuco le dijo que sí.

Incluso antes de que Lula hiciera el anuncio el jueves por la noche, la perspectiva de que uno de los banqueros más respetados de Brasil se hiciera cargo de la política económica ayudó a que la Bolsa de San Pablo subiera cerca de un 6% y el real se apreciara más de un 1% frente al dólar. Los inversores apostaban a que Trabuco pondría un freno al gasto público. Quienes lo habían escuchado en sus reuniones con el presidente también lo conocían por otra convicción, que él mismo resumió en 2023: “La prioridad es el crecimiento y la inclusión social”.

Quero parabenizar Luiz Trabuco pela importante missão dada a ele pelo presidente Lula. O Brasil precisa seguir com um ministério da Fazenda forte e que, com responsabilidade, mire o programa eleito pelas ruas na eleição mais vibrante de nossa história.



Nós já sabemos que o… — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) November 27, 2026

Una carrera en el mismo banco

Trabuco y Bradesco nacieron en la misma ciudad del interior de San Pablo. Cuando él nació, el 6 de octubre de 1951, hacía ocho años que Amador Aguiar había fundado el banco en Marília. En 1969, a los 17, Trabuco entró como empleado administrativo. Pasarían cuatro décadas antes de que llegara a presidente ejecutivo.

En el camino estudió Filosofía e hizo un posgrado en Sociopsicología, una formación poco habitual entre los ejecutivos con los que compartía mesa. Pasó por el área de marketing y en 2003 asumió la presidencia de Bradesco Seguros, la división que bajo su conducción se consolidó como una de las principales fuentes de ganancias del grupo.

Luiz Carlos Trabuco

En 2009 quedó al frente de Bradesco, el segundo banco privado de Brasil. Seis años después encabezó la mayor compra en la historia de la entidad, que pagó 5180 millones de dólares por las operaciones brasileñas de HSBC. En 2017 sucedió a Lázaro Brandão en la presidencia del directorio y hasta 2018 conservó también la conducción ejecutiva.

Quienes compartieron con él reuniones del Consejo de Desarrollo Económico y Social lo describen como un hombre sereno, de trato amable y firme cuando algo lo inquieta. Fuera del banco, le gusta escribir, corrió maratones y suele ir al teatro en San Pablo con su pareja, la empresaria Lucilia Diniz.

Un banquero de confianza

El vínculo con Lula se remonta al primer mandato del presidente. En las reuniones con empresarios, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) solía elogiar en público la claridad con la que Trabuco explicaba la economía. En mayo de 2023, cuando Lula volvió a convocar al consejo que reúne a empresarios, sindicalistas y representantes de movimientos sociales, el banquero aprovechó la primera reunión para cuestionar el costo del crédito.

Sede del banco brasileño Bradesco

La tasa de interés de referencia estaba entonces en el 13,75% anual, el mismo nivel que hoy. Trabuco advirtió que, a ese precio, financiarse resultaba prohibitivo tanto para una industria como para un consumidor. Y les pidió paciencia a quienes reclamaban resultados fiscales al gobierno. “No podemos ser prisioneros de los dogmas”, dijo.

Desde entonces, la deuda pública bruta aumentó hasta alcanzar el 82,9% del PBI, más de 11 puntos porcentuales por encima del nivel que tenía al comienzo del actual mandato. Lula prometió responsabilidad fiscal tras su reelección, aunque también advirtió que el mercado financiero no le dictaría cómo gobernar. Para un empresario que trabajó con Trabuco, el dato más revelador fue que, a los 75 años, el banquero estuviera dispuesto a dejar Bradesco. “Si aceptó, es porque obtuvo garantías de que tendría margen para llevar a cabo su agenda económica”, dijo a Reuters, bajo reserva de identidad.

Lula da Silva durante una reunión sobre la industrialización de minerales críticos y estratégicos en el Palacio del Planalto, en Brasilia EVARISTO SA - AFP

Dentro del PT, ese margen ya está en discusión. “Para mí, personalmente, puede que no sea la mejor opción”, dijo Pedro Uczai, jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, cuando el nombramiento todavía era una posibilidad. Trabuco conoce de cerca el antecedente. En 2015, el ajuste que impulsó Levy encontró tal resistencia en el partido de Rousseff y Lula que el ministro dejó el cargo antes de cumplir un año. A partir de enero, el banquero que entonces recomendó a Levy tendrá que negociar con esos mismos aliados hasta dónde puede llegar el ajuste que esperan los inversores.

Con información de Reuters y O Globo