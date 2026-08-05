Lula califica de “irresponsable” la decisión de EE.UU. de revocar el visado de la embajadora brasileña

BRASILIA.– ‌El ‌presidente ⁠de Brasil, Luiz Inacio Lula da ​Silva, ⁠criticó ⁠este miércoles la decisión de Estados Unidos de revocar ‌el visado ​de la ​embajadora de su país en Washington, en medio de la tensión bilateral y con el contexto de la próxima elección presidencial.

“Tomó esa actitud [de revocar el visado] que me parece una actitud irresponsable, impensada para un país que tiene 203 años de diplomacia, de relación diplomática. Así que es innecesario”, afirmó Lula.

El Departamento de Estado anunció el martes la revocación del visado de la embajadora Maria Luiza Viotti con el argumento de una supuesta demora de las autoridades brasileñas en otorgar la autorización diplomática a Daniel Pérez, que fue postulado en junio para asumir la embajada estadounidense en Brasilia.

Lula da Silva pronuncia un discurso durante la convención nacional del Partido de los Trabajadores (PT) , el 2 de agosto [e]PAULO LOPES - XinHua

Al respecto, Lula dijo que Estados Unidos no le había dado importancia a la situación de la embajada en Brasil, que lleva más de un año y medio sin representante.

“A Estados Unidos no le importa tener un embajador en Brasil. Hace un año y medio que [Trump] está en el poder y no envió a nadie aquí. ¿Y ahora pretenden enviar uno y creen que estamos obligados a hacerlo en la fecha que ellos quieren? No es justo ni posible. Queremos que nos traten con respeto”, señaló.

La declaración del mandatario brasileño tuvo lugar durante una entrevista concedida a un grupo de podcasts brasileños especializados en temas científicos.

En una nota oficial, la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia brasileña había calificado la noche del martes como “falsas” las justificaciones utilizadas para la revocación del visado de la embajadora.

El comunicado destacó además que el gesto forma parte de una serie de actitudes “motivadas por razones ideológicas incompatibles con una alianza bilateral que siempre estuvo pautada por el respeto mutuo”.

Trump y Lula durante una visita del mandatario brasileño a la Casa Blanca, el 7 de mayo @MargoMartin47 - EFE

“La medida consistió en revocar o cancelar el visado de un diplomático de alto rango destinado aquí. Eso no equivale a expulsar a la persona del país. Significa que permanece aquí sin visado, pero que este le sería restituido si se restableciera el equilibrio mediante la concesión del agrément—el visto bueno diplomático, habitualmente un mero trámite— al candidato a embajador que hemos propuesto”, había declarado un funcionario estadounidense bajo anonimato.

Brasil también le había negado la visa a dos funcionarios del Departamento de Estado que pidieron visitar el país para tomar conocimiento de las urnas electrónicas, lo que también incidió en la revocación de la visa a Viotti. “Me enteré de la noticia de que dos jóvenes vendrían para entrometerse y fiscalizar e investigar las urnas. Itamaraty (cancillería) actuó correctamente y les negó las visas”, dijo Lula.

La protesta de Bolsonaro

El veto de esos permisos de ingreso al Brasil fue criticado por el candidato presidencial opositor, Flavio Bolsonaro, del derechista Partido Liberal, quien cuestionó la “transparencia” y “confiabilidad” de esos aparatos a ser utilizados en los comicios del 4 de octubre.

Durante la entrevista de este miércoles, el presidente fue abordado sobre el eventual riesgo de una injerencia estadounidense en las elecciones, como sucedió con la intervención de Trump en comicios de otros países de América Latina, con su apoyo selectivo a gobiernos u opositores con afinidades e intereses en común.

El candidato brasileño Flavio Bolsonaro junto a su compañero de fórmula, Alfredo Gaspar EVARISTO SA - AFP

“Brasil no solo está preparado, sino que va a enfrentar a toda persona de afuera que quiera interferir en nuestro proceso electoral”, aseguró el mandatario.

Lula afirmó además que instruyó al canciller Mauro Vieira para que no reciba a embajadores de ningún país hasta la celebración de las elecciones. “Ahora, hasta las elecciones no recibiré más embajadores. Solo después de las elecciones recibiré a representantes de cualquier país del mundo”, señaló.

Al hablar sobre soberanía nacional, el presidente volvió a defender que las empresas extranjeras, especialmente las plataformas digitales, estén sujetas a las leyes brasileñas, un tema sobre el que mantiene fuertes diferencias con las intenciones de Washington. De hecho el mandatario sostuvo que el gobierno de Estados Unidos se resiste a que estas compañías rindan cuentas.

“Ellos creen que las plataformas no pueden ser sancionadas por nada. Yo no estoy en contra de las plataformas. Pero, si quieren operar en territorio nacional, deben someterse a la legislación brasileña”.

Lula conversa con el canciller Mauro Vieira durante una conferencia internacional de la FAO en Brasil, en marzo pasado Anadolu - Anadolu

Lula afirmó que el objetivo no es imponer restricciones a las empresas, sino garantizar un trato igualitario al que reciben las compañías nacionales.

“No queremos castigar. Queremos que la empresa estadounidense venga a Brasil con los mismos derechos que la empresa brasileña, la china o cualquier otra. Pero aquí hay leyes, hay un país y hay un gobierno”.

Al referirse a un eventual nuevo mandato, dijo que pretende mantener una política exterior basada en el pragmatismo y en los intereses nacionales, independientemente de la orientación ideológica de los gobiernos extranjeros. Según él, la prioridad será reconstruir la integración sudamericana y aumentar el peso de Brasil en las negociaciones internacionales.

“No tomaré en cuenta la postura ideológica de los presidentes para mantener las relaciones de Brasil con otro país. Tendré en cuenta los intereses de Brasil.

Esta semana, además del agravamiento de la crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos, el gobierno de Lula también vio aumentar la tensión con la Argentina tras los insultos de Javier Milei.

Agencias Xinhua, ANSA y Reuters y diario OGlobo/GDA