Lula calificó a Maduro de "democrático" y dijo que Guaidó "debería estar preso"

El expresidente brasileño, Luiz Lula da Silva Crédito: DPA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de marzo de 2020 • 15:23

SAN PABLO.- El expresidente de Brasil Luiz Lula da Silva defendió al presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , y atacó al líder opositor Juan Guaidó , de quien dijo que "debería estar preso", según una entrevista con UOL y replicada por el diario Folha de S. Paulo .

Cuando le preguntaron si Maduro era un demócrata, Lula respondió que había sido elegido democráticamente. "Ya sea que esté haciendo un buen gobierno o no, hay otros 500. Y uno no está dando un golpe en todos los países que no andan bien ", comentó el expresidente.

Luego agregó, en referencia a las sanciones aplicadas por Estados Unidos: "No podemos criticar a Maduro y no criticar el bloqueo. El bloqueo no ataca a los soldados, no mata a los culpables. El bloqueo mata a inocentes ".

Lula rechazó especialmente el recibimiento que tuvo Guaidó en Europa y Estados Unidos . "No pueden reconocer a un farsante que se autoproclamó presidente. Eso no es algo correcto porque si la moda prende, se tira la democracia a la basura, y cualquiera puede llamarse a sí mismo presidente", dijo.

Lula también recordó que "fue Maduro el que tuvo la iniciativa de hablar, no Guaidó".

"Incluso está tratando de que Estados Unidos invada Venezuela. Creo que (Guaidó) debería estar preso. Pero Maduro es tan democrático que no lo arrestó cuando fue a Colombia a instigar la invasión a Venezuela", añadió. De esa manera el expresidente brasileño hizo referencia al viaje que realizó a Colombia en abril de 2019 para gestionar el ingreso de ayuda humanitaria internacional a Venezuela, que fue bloqueada por Maduro.

Para Lula, la mejor salida para Venezuela es el diálogo con Maduro .