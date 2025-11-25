El Supremo confirma la condena de Bolsonaro y abre el camino para que comience a cumplir 27 años de prisión

BRASILIA.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro agotó este martes todas las vías legales en el proceso penal por el intento de golpe de Estado de 2022, luego de que el Tribunal Supremo Federal (STF) confirmara el tránsito en firme de su condena. Con esta decisión, ya no podrá presentar nuevas apelaciones. La sentencia alcanza también al diputado federal Alexandre Ramagem y al exministro Anderson Torres.

El siguiente paso es el inicio de la ejecución de la sentencia, que aún depende de la decisión del ministro Alexandre de Moraes.

La condena contra Bolsonaro es de 27 años de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022 y en los días previos a la asunción de Inácio Lula da Silva. El exmandatario, de 70 años, permanece desde el sábado en detención preventiva en un complejo policial de Brasilia, después de que la Justicia considerara que existía riesgo de fuga.

23/11/2025 Tobillera de Jair Bolsonaro dañada por un soldador POLITICA SUDAMÉRICA BRASIL FISCALÍA FEDERAL DE BRASIL� FISCALÍA FEDERAL DE BRASIL� - FISCALÍA FEDERAL DE BRASIL�

Bolsonaro deberá cumplir su condena en el mismo complejo policial de Brasilia donde permanece detenido desde el fin de semana, según dispuso la Corte Suprema.

La ratificación de la sentencia fue dispuesta por la Secretaría Judicial del Tribunal Supremo después de que ninguno de los tres acusados presentara un recurso contra la decisión que confirmó sus condenas. El plazo para hacerlo venció el lunes.

Los equipos de defensa de Bolsonaro y Torres ya habían anticipado su intención de presentar otro tipo de recurso, los “embargos infringentes”, destinados a reexaminar decisiones que no fueron unánimes. Sin embargo, el criterio vigente del STF establece que ese instrumento solo puede utilizarse cuando existen al menos dos votos divergentes en el fallo de las salas. En el caso de Bolsonaro y de la mayoría de los acusados, hubo únicamente un voto por la absolución, el del ministro Luiz Fux.

El lunes, los exministros Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto presentaron un segundo recurso de aclaración, mecanismo destinado a señalar dudas, omisiones o contradicciones en una sentencia. Además, Braga Netto y el excomandante de la Marina Almir Garnier Santos también interpusieron recursos de este tipo.

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, hace un gesto en el Congreso antes de asumir como nuevo mandatario, en Brasilia, el 1 de enero de 2019. NELSON ALMEIDA� - AFP�

De los ocho condenados por el Supremo Tribunal Federal en el proceso penal por la conspiración golpista, solo el teniente coronel Mauro Cid no presentó ningún recurso. Recibió la pena más leve —dos años de prisión en régimen abierto— como parte de su acuerdo de delación premiada, y ya comenzó a cumplir la condena.

Riesgo de fuga

El expresidente ultraderechista cumplía prisión domiciliaria preventiva desde agosto en su casa en Brasilia, mientras aguardaba el agotamiento de los recursos contra su condena. Pero, según el magistrado Alexandre de Moraes, Bolsonaro “violó dolosa y conscientemente el equipamiento de monitoreo electrónico”, motivo por el cual ordenó su traslado inmediato a una prisión, de acuerdo con un documento divulgado durante una sesión virtual extraordinaria.

El juez reiteró el lunes que la decisión de enviarlo a una cárcel respondió a los “gravísimos indicios de un eventual intento de fuga” que, según afirmó, estaba previsto para la tarde del sábado, durante una manifestación convocada por el hijo del expresidente frente a su residencia. Recordó además que la embajada de Estados Unidos se encuentra cerca del vecindario y que Bolsonaro mantiene una estrecha relación con el presidente Donald Trump.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, derecha, con el presidente Donald Trump, en un almuerzo en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 7 de marzo de 2020. Alan Santos - Brazil's Presidential Press Offi

Durante la madrugada del sábado, el sistema de vigilancia penitenciaria detectó daños en la tobillera electrónica. Un video de la inspección muestra a Bolsonaro admitiendo ante una funcionaria que utilizó “un aparato soldador” para intentar abrir el dispositivo por “curiosidad”.

En una audiencia de custodia realizada el domingo, el exmandatario alegó que atravesó un episodio de “paranoia” provocado por medicamentos y que sufrió “alucinaciones” en las que creía que la tobillera contenía dispositivos de escucha.

Sus abogados solicitaron que regresara a prisión domiciliaria debido a un supuesto “cuadro de confusión mental”, argumentando que sufría efectos secundarios de los fármacos que toma para tratar crisis de hipo asociadas a las secuelas de la puñalada que recibió en 2018.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, sale de la sede de la Policía Federal donde Bolsonaro permanece detenido, en Brasilia, el 25 de noviembre de 2025. EVARISTO SA� - AFP�

El senador Flávio Bolsonaro, su hijo mayor, adelantó este lunes que impulsará en el Parlamento una amnistía para su padre, al considerar que es el último recurso disponible. “Es nuestro único objetivo a partir de este momento”, declaró a periodistas en Brasilia, acompañado por otros legisladores bolsonaristas.

La Cámara de Diputados había aprobado en septiembre una moción de urgencia para tratar el proyecto, pero la iniciativa perdió fuerza tras masivas protestas en varias ciudades del país.

Agencia AFP y diario O Globo