Lula confirma a su vice Gerardo Alckmin como compañero de fórmula para enfrentar al hijo de Bolsonaro

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, anunció este martes que volverá a tener como compañero de fórmula a su antiguo rival y actual vicepresidente, Geraldo Alckmin, en su intento de reelección para las presidenciales de octubre.

Lula, de 80 años, que en octubre buscará su cuarto mandato y se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro -hijo del expresidente recientemente detenido con prisión domiciliaria-, había enfrentado presiones para elegir a un compañero de fórmula de un partido de derecha con mayor peso. Sin embargo, se impuso su lealtad al exgobernador de San Pablo.

Alckmin, de 73 años, un político de centroderecha que se postuló sin éxito contra Lula a la presidencia en 2006, también es el actual ministro de Industria del gobierno.

Sin embargo, el presidente brasileño aseguró que Alckmin dejará su cargo ministerial para ser elegible, de acuerdo con la ley electoral del país.

President Luiz Inacio Lula da Silva, second right, gestures beside his wife Rosangela Silva, right, Vice President Geraldo Alckmin, second left, and his wife Maria Lucia Ribeiro, after he was sworn in as new president at the Planalto Palace in Brasilia, Brazil, Sunday, Jan. 1, 2023. (AP Photo/Silvia Izquierdo) Silvia Izquierdo - AP

“Nuestro compañero Alckmin tendrá que dejar el Ministerio de Industria. Tendrá que dejarlo porque volverá a ser candidato a vicepresidente”, anunció Lula durante una reunión del gabinete en Brasilia, la capital.

Cambios en el gabinete

La ley electoral de Brasil establece que los ministros del gobierno deben dejar sus cargos en el gabinete antes del 4 de abril si se postulan a un cargo en las elecciones generales de octubre. Al menos 18 de los 38 ministros del gobierno dejarán sus cargos para postularse a otros puestos.

Alckmin tiene raíces conservadoras y de centroderecha, un perfil que resultó clave para Lula en su ajustada victoria frente al entonces presidente Jair Bolsonaro en 2022. Este año, se espera un nuevo enfrentamiento con el senador, en un escenario de paridad, con encuestas que muestran un empate técnico.

Brazil's Geraldo Alckmin, former governor of Sao Paulo State, delivers a speech during his affiliation to the Brazilian Socialist Party at an event in Brasilia, on March 23, 2022 ahead of October presidential election. (Photo by EVARISTO SA / AFP) EVARISTO SA - AFP

Lava jato

Su gestión como gobernador de San Pablo en cuatro mandatos (2001-2006 y 2011-2018) ha sido bien evaluada, aunque fue salpicado, como muchos políticos en Brasil, por la Operación Lava Jato, la mega investigación que reveló el mayor escándalo de corrupción del país.

En 2006, enfrentó a Lula en una segunda vuelta y perdió por amplio margen: el líder brasileño fue reelegido con el 60% de los votos.

En 2018, Alckmin comenzó la campaña como favorito para ganar y más tarde fue arrollado por Bolsonaro en la primera vuelta.

Bolsonaro luego derrotó al candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. En 2022, Alckmin se unió al Partido Socialista Brasileño para postularse junto a Lula, dejando atrás el Partido de la Social Democracia Brasileña, de centroderecha, que ayudó a fundar tres décadas antes.

Durante su periodo como vicepresidente, Alckmin ha sido un miembro clave de la administración de Lula en las discusiones arancelarias con el gobierno de Estados Unidos y en las gestiones que llevaron a la conclusión de un acuerdo entre el bloque comercial sudamericano Mercosur y la Unión Europea.

Agencias AP y Reuters