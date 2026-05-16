Israel mató a uno de los líderes de Hamas que encabezó el ataque del 7 de octubre de 2023

JERUSALÉN.- El jefe del brazo armado de Hamas murió el viernes en Gaza en un ataque del Ejército israelí, según anunciaron desde el gobierno de Benjamin Netanyahu; poco después el grupo terrorista confirmó la información.

“El Ejército y la agencia de seguridad interior anuncian que ayer, en un ataque de precisión en la zona de ciudad de Gaza, el terrorista Izz al-Din al-Haddad fue eliminado”, indicaron las fuerzas armadas.

Minutos más tarde, dos responsables de Hamas confirmaron a AFP la muerte de su dirigente. “Izz al-Din al-Haddad fue asesinado en un ataque israelí contra un departamento y un vehículo civil en ciudad de Gaza”, dijo un alto cargo del grupo.

🔴ELIMINATED: Izz al-Din al-Haddad, Head of Hamas’ military wing and one of the last senior commanders involved in the planning of the October 7 massacre.



Following the elimination of Mohammed Sinwar, Haddad assumed his role and worked to rebuild Hamas’ capabilities and planned… pic.twitter.com/6TW7Wewt7m — Israel Defense Forces (@IDF) May 16, 2026

Se registraron al menos dos ataques israelíes el viernes en ciudad de Gaza, uno de los cuales tuvo como objetivo a al-Haddad. Un ataque alcanzó un edificio residencial y otro, un vehículo. Siete personas murieron y decenas más resultaron heridas, según funcionarios de salud del Hospital de Campaña Saraya de la Media Luna Roja Palestina y del hospital Shifa, adonde fueron trasladadas las víctimas.

Según indicó el viernes la oficina del ministro de Defensa israelí, Al Haddad fue “uno de los principales arquitectos de la masacre del 7 de octubre” de 2023, cuando más de 1200 personas murieron en Israel, víctimas de la ofensiva sorpresa de Hamas.

“Tras la eliminación de Mohammed Sinwar, Haddad asumió su rol y trabajó para reconstruir las capacidades de Hamas y planeó numerosos ataques terroristas contra civiles israelíes y tropas de las FDI. A lo largo de la guerra, estuvo involucrado en la retención de muchos rehenes israelíes en cautiverio de Hamas y gestionó el sistema de cautiverio de rehenes, rodeándose de rehenes en un intento de prevenir su eliminación", indicó Israel en un comunicado.

Israel mató a uno de los líderes de Hamas que encabezó el ataque del 7 de octubre de 2023 (Omar AL-QATTAA / AFP) Agencia AFP - AFP

El gobierno de Netanyahu también lo acusa de ser responsable del secuestro de civiles y soldados israelíes aquel día. “Era uno de los comandantes más veteranos de Hamas. Se unió a la organización en sus primeras etapas y mantenía estrechos vínculos con la dirigencia del grupo terrorista”, indicaron las fuerzas israelíes.

“Izz al-Din al-Haddad fue asesinado en un ataque israelí contra un apartamento y un vehículo civil en ciudad de Gaza”, dijo un alto cargo del grupo (Omar AL-QATTAA / AFP) Agencia AFP - AFP

Ese día el grupo terrorista tomó un total de 251 rehenes. El ataque desató una guerra, en la que la campaña de represalia israelí devastó la Franja de Gaza, donde viven más de dos millones de palestinos, y mató a más de 72.000 personas, según el Ministerio de Sanidad del territorio, que opera bajo autoridad de Hamas y cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Los veinte últimos rehenes con vida recobraron su libertad en octubre pasado, días después de la entrada en vigor de un alto el fuego entre Israel y Hamas, aplicado bajo presión de Estados Unidos.

Palestinos cargan con el cuerpo de una persona fallecida en la víspera en ataques aéreos israelíes contra Izz al-Din al-Haddad, líder de las Brigadas Qassam de Hamas, durante un funeral en el exterior del hospital Shifa, en la Ciudad de Gaza, el 16 de mayo de 2026 (AP Foto/Jehad Alshrafi) Jehad Alshrafi - AP

La muerte de Haddad se produjo en un momento en que el alto el fuego alcanzado en octubre entre Israel y Hamas sigue siendo frágil, mientras cuestiones clave como el desarme del grupo terrorista frenan el avance del acuerdo.

Israel lanzó ataques sobre Gaza casi a diario a pesar del acuerdo (desde entonces más de 850 personas murieron) y advirtió que seguirá tomando acciones contra todos aquellos que participaron en el ataque del 7 de octubre del 2023.

Desde que se alcanzó el inestable alto el fuego, tanto Israel como Hamas intercambiaron acusaciones de violaciones a la tregua. Israel atacó a miembros del grupo terrorista dentro del territorio, entre ellos el hijo del principal negociador de Hamas.

Otro frente

En paralelo, Israel pelea en otro frente en medio de la inestabilidad en Medio Oriente: el Líbano. Desde el 2 de marzo, el Ejército combate a las fuerzas del grupo terrorista Hezbollah, que comenzó sus ataques tras los bombardeos israelo-estadounidenses a Irán del 28 de febrero.

En tanto, el Líbano e Israel extenderán el alto al fuego que expiraba mañana por otros 45 días, incluso cuando Israel realizó nuevos ataques. Desde que entró en vigor el cese al fuego, el Ejército israelí mantuvo sus ataques a objetivos de Hezbollah.

El sur del Líbano, blanco de los ataques israelíes contras el grupo pro-iraní Hezbollah - - AFP

Delegados de los gobiernos de ambos países se reunieron durante dos días en Washington y anunciaron la extensión del cese. El Departamento de Estado de EE.UU. auspiciará negociaciones los días 2 y 3 de junio con el objetivo de alcanzar un acuerdo político permanente.

Estados Unidos muestra su firme respaldo a Israel, pero también expresó su inquietud por el control del sur del Líbano por parte de las tropas israelíes.

Agencias AFP y AP.