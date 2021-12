Lula Da Silva habló antes de participar del acto con Alberto Fernández: “El FMI no debe asfixiar a la Argentina”

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva se refirió a las negociaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dijo que “es necesario que haya un buen acuerdo que permita que la Argentina pueda seguir creciendo y que no la asfixie”.

En diálogo con IP Noticias, el líder del PT dijo que los argentinos “deberán tener mucha paciencia” para ver la recuperación económica, aunque se mostró optimista: “Va a ocurrir”.

El exmandatario viajará en los próximos días a Buenos Aires donde se reunirá, entre otros, con la CGT, y participará de un acto junto al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández, por los 38 años de la recuperación democrática.

“Es un orgullo inmenso compartir un acto de la recuperación democrática de la Argentina, después de la dictadura, y es también un gesto de agradecimiento a Alberto Fernández quien fue muy solidario cuando me visitó en la cárcel, algo que nunca voy a olvidar”, remarcó. Y destacó: “No hay ningún brasileño ni latinoamericano que no conozca la importancia de la Argentina en el continente, desde la política, la cultural, lo social. Entonces, el triunfo de Alberto Fernández y de Cristina es una demostración de que el pueblo no se tiene que desanimar y que se puede recuperar la democracia donde el pueblo participe de las decisiones”.

Respecto de la importancia económica del Mercosur, dijo: “Brasil tiene que crecer, Uruguay tiene que crecer, Bolivia, Paraguay, Argentina, separados somos flacos, pero todos juntos en América del Sur podemos ser más fuertes”.

“Espero que sea una segunda ola de gobiernos progresistas, porque el mejor momento económico, político y social de América del Sur fue cuando los países estaban gobernados por presidentes progresistas, preocupados por las personas más pobres con una fuerte inclusión social”, auguró.

Noticia en desarrollo