Lula pone en marcha la transición con un claro guiño al centro

SAN PABLO.- En medio de la tensión en Brasil por los cortes de ruta en varios estados y el demorado reconocimiento de Jair Bolsonaro sobre los resultados del ballottage del domingo pasado, el equipo del presidente electo, Luiz Inacio Lula da Silva, aceleró este martes con sus planes de transición, para la que solo hay dos meses hasta el 1° de enero, fecha de la ceremonia de asunción.

El vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, será el coordinador de la transición de gobierno, anuncio esta tarde la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, una de las dirigentes mejor valuadas por Lula.

La elección es un gesto hacia los partidos de centro (Alckmin fue elegido para la fórmula para ser un negociador con el Congreso) y está en la línea con los discursos de Lula tras la estrecha victoria sobre Bolsonaro. El líder del PT afirmó que será necesario impulsar un diálogo amplio en el país con la participación de varios partidos políticos.

Marina Silva, Gleisi Hoffmann y Simone Tebet, la noche de la elección NELSON ALMEIDA - AFP

Hoffmann dijo que habló con el ministro de la Casa Civil (jefe de gabinete) de Bolsonaro, Ciro Nogueira, y que el presidente determinó la instalación del proceso de transición entre los gobiernos, informó la cadena CNN Brasil.

La designación de Alckmin fue adoptada en una reunión que mantuvieron Lula, Hoffman, Alozio Mercadante, responsable de la elaboración del plan de gobierno, y otros miembros de la cúpula del PT en un hotel de San Pablo. El exgobernador de San Pablo y dirigente del Partido Socialista Brasileño (PSB) estará al frente de un equipo de 50 personas, entre personal técnico y político, que dialogará con los miembros del gobierno de Bolsonaro, señaló O Globo.

“Como Mercadante fue coordinador del programa de gobierno y tiene esta relación con nuestros planes, él estará en el equipo y yo también estaré en el lado político y en la relación con los partidos. Quiero dejar claro que tendremos en esta comisión la participación de todos los partidos que nos acompañaron en este camino”, dijo Hoffmann.

La transición es una de las principales preocupaciones del PT, dada la cercanía de la asunción de Lula y las actitudes de Bolsonaro, que habían dejado entrever dificultades para un cambio de mando ordenado.

Geraldo Alckmin, vice de Lula y líder de la transición MAURO PIMENTEL - AFP

El jefe de prensa de la campaña de Lula, Edinho Silva, había dicho anoche que llamó por teléfono a Nogueira, quien “de inmediato se dispuso a conducir el proceso de transición representando al actual gobierno”. La ley establece que 48 horas después de la elección debe inscribirse un equipo de transición de hasta 50 personas.

“Espero que siga todo normal, por el bien de Brasil y del pueblo brasileño. Si Bolsonaro no quiere participar, OK. Pero tenemos instituciones fuertes, tanto que el Parlamento está comprometido a hacer esta transición con nosotros”, señaló Hoffmann, que no definió aún el resto de los nombres del equipo para la transición.

“No estamos discutiendo ningún nombre para ningún ministerio. No necesariamente quien conforma el equipo de transición ocupará posiciones en el gabinete. Podría ser una coincidencia. Esto no tiene una conexión directa, ni el presidente electo se ha expresado al respecto”, añadió la presidenta del PT.

En los próximos días, los líderes de partidos aliados al PT deberán hacer un esfuerzo para ampliar la articulación con parlamentarios aún distantes de Lula, que necesitará ampliar las negociaciones en el Congreso tras el avance del bolsonarismo en las urnas.

La intención del equipo de Lula es que el proceso se inicie “desde el jueves”, dijo Hoffmann. Alckmin mantuvo el lunes el primer contacto de alto nivel con la administración de Bolsonaro, con una comunicación telefónica con el vicepresidente, Hamilton Mourão.

“Le mandó un mensaje de WhatsApp para ponerse a disposición y Alckmin lo llamó para agradecérselo”, confirmó un vocero del vicepresidente electo a la agencia AFP.

El equipo de transición del presidente electo deberá mirar con especial atención el presupuesto del próximo año para revisar las propuestas, mientras parlamentarios aliados de Lula buscan más apoyos por fuera de la alianza que conformó el PT para garantizar la aprobación de sus proyectos. En ese sentido, Hoffmann dijo que buscarán conversar con los presidentes del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), Baleia Rossi, y del Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab.

Los asesores de Lula defienden que, junto con el presupuesto, el Congreso apruebe una medida bautizada por el mercado como un “waiver”, que sería una autorización excepcional para quebrar el “techo de gastos” establecido por el Ministerio de Economía.