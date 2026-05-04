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Complicado en las encuestas, Lula activa un plan para aliviar el bolsillo de los votantes

El programa “Novo Desenrola Brasil” está dirigido a personas con ingresos de ​hasta cinco veces el salario mínimo mensual, con descuentos que oscilan entre ‌el 30% y el 90%

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Lula gesticula durante un anuncio de gobierno en el Palacio del Planalto, en Brasilia, Brasil, el 30 de abril de 2026
Lula gesticula durante un anuncio de gobierno en el Palacio del Planalto, en Brasilia, Brasil, el 30 de abril de 2026EVARISTO SA - AFP

BRASILIA.– El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, relanzó el lunes un amplio programa de alivio de la deuda de los consumidores, lanzado ‌por primera vez ‌en ⁠2023, con el fin de reducir la carga de los intereses y aumentar la renta, una de las apuestas económicas y políticas del mandatario cuya aprobación ha caído a cinco meses de los comicios en los que buscará su reelección.

Hay mucha gente que está atascada con deudas, el dueño de un bar, el dueño de un restaurante; estamos intentando encontrar una fórmula de aflojar la cuerda que aprieta el cuello de esa gente, que vuelva a respirar normalmente, porque no es correcto que por una pequeña deuda tenga su nombre manchado en Serasa [la empresa que recopila información financiera en Brasil]“, dijo el mandatario mientras anunciaba la medida en el Palacio del Planalto.

El programa “Novo Desenrola Brasil” está dirigido a personas con ingresos de ​hasta cinco veces el salario mínimo mensual, con descuentos que oscilan entre ‌el 30% y el 90%, explicó por su parte el ministro de ​Finanzas, Dario Durigan, durante el ​acto.

La reducción de las tasas de interés de las deudas renegociadas será posible gracias a una garantía del gobierno respaldada por su Fondo de Garantía de Operaciones (FGO).

Lula dijo que el programa entra en vigor esta semana y aclaró que los beneficiarios “no podrán gastar su dinero en apuestas electrónicas”.

¿Cómo funciona el programa?

Durigan señaló que ​el FGO cuenta actualmente con unos 400 millones dólares y que además se completará con fondos no reclamados ⁠en los bancos, que oscilan entre los 1000 y los 1600 millones de dólares.

"Lo que estamos haciendo ‌es movilizar recursos que están mal utilizados y depositados de manera ineficiente en el sistema financiero a través de un fondo privado para mejorar el propio sistema, beneficiando a los titulares de cuentas y a las personas con deudas“, declaró Durigan en una rueda de prensa.

Lula habla durante la firma del decreto que promulga el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea en Brasilia, Brasil, el 28 de abril de 2026
Lula habla durante la firma del decreto que promulga el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea en Brasilia, Brasil, el 28 de abril de 2026[e]LUCIO TAVORA - XinHua

El Banco Central de Brasil estima que los denominados “fondos olvidados” ascienden ‌actualmente a más de 2000 millones de dólares.

Durigan afirmó que el gobierno brasileño publicará un anuncio oficial en ⁠el que se fijará un plazo para que los particulares reclamen su ‌dinero y que se retendrá el 10% de los fondos ⁠para cubrir cualquier futura resolución judicial a favor de los ⁠demandantes, “asegurándose de que nadie resulte perjudicado”.

El ministro informó además que el programa estará destinado a ciudadanos con ingresos de hasta 1,6 mil dólares, cuyos pagos tengan atrasos de entre 90 días y dos años.

Por otra parte, el programa extiende también la posibilidad de renegociación a los estudiantes con deudas en el Fondo de Financiación Estudiantil, al igual que a las micro y pequeñas empresas y a los pequeños agricultores familiares.

Como medida adicional, quienes decidan adherirse al programa tendrán bloqueado el acceso a todas las plataformas de apuestas en línea durante el período de un año, según informó el gobierno brasileño.

Lula y el saliente ministro de Finanzas Fernando Haddad se dan la mano durante una acto de campaña en São Bernardo do Campo, Brasil, el 19 de marzo de 2026
Lula y el saliente ministro de Finanzas Fernando Haddad se dan la mano durante una acto de campaña en São Bernardo do Campo, Brasil, el 19 de marzo de 2026Andre Penner - AP

El mismo mecanismo del FGO se utilizó en el programa “Desenrola” original, aunque en aquel momento las garantías federales se limitaban a los prestatarios con bajos ingresos que ganaban hasta dos salarios mínimos.

La ampliación del público ‌destinatario se produce mientras Lula impulsa medidas ​para aliviar la presión sobre los presupuestos familiares de cara a la carrera presidencial, con su ventaja sobre su principal rival, el senador e hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, reduciéndose a un empate técnico en las encuestas de segunda vuelta.

Agencias ANSA, Reuters y Xinhua

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