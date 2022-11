Polémica en Italia por la foto de un diputado de Giorgia Meloni vestido de nazi y un decreto antifiestas electrónicas

escuchar

ROMA.- En su segunda semana en el poder, el flamante gobierno de derecha de Giorgia Meloni provocó polémicas al designar en su equipo a un diputado conocido por una foto disfrazado de nazi y, sobre todo, al aprobar un controvertido nuevo decreto antifiestas electrónicas.

Meloni decidió nombrar como número dos del ministerio de Infraestructuras a Galeazzo Bignami, diputado de Hermanos de Italia ya conocido en el pasado por una foto en el que aparece vestido con camisa negra y brazalete con la esvástica nazi, tomada en 2005 en su despedida de soltero.

Nacido en 1975 en Boloña, centro de Italia, Bignami deploró que esa foto, que salió por primera vez a la luz cuando era diputado de Forza Italia, hubiera vuelto a circular ahora, en ocasión de su flamante designación en la cartera de Infraestructura. “Encuentro absurdo que vuelvan a proponer cíclicamente y a distancia de casi 20 una foto sacada en un contexto privado y por la que ya me disculpé varias veces por haberme prestado a ser representado de un modo que no me pertenece”, dijo.

Giorgia Meloni y Galeazzo Bignami, en una foto publicada por el diputado en sus redes sociales

“Es total e incondicional mi firme condena por cualquier forma de totalitarismo, por cualquier expresión liberticida y antidemocrática y aún más por el mal absoluto como fue el nazismo”, agregó. Bignami, que reivindicó su militancia política correcta, alejada de cualquier ambigüedad respecto a la condena del antisemitismo, reiteró que sentía “profunda vergüenza por esas imágenes y, comprendiendo desde tiempo su gravedad”, que no podía no renovar sus disculpas. Aunque consideró que utilizaban esa foto no tanto para culpar una conducta individual sino para atacar a su actual partido, el posfascista Hermanos de Italia.

Decreto antifiestas

Más allá de este revuelo, dio que hablar aún más el hecho de que en su primer decreto gubernamental Meloni aprobó una severa medida antifiestas electrónicas.

Meloni, durante una conferencia de prensa Roberto Monaldo - LaPresse via ZUMA Press

De ahora en más, en virtud de un nuevo artículo del Código Penal (434 bis), será delito “la invasión de terrenos o edificios para reuniones peligrosas para el orden público o la incolumidad pública o la salud pública”. Quien planifica eventos de este tipo, con más de 50 personas, se enfrenta a penas de entre 3 y 6 años de prisión y a multas de entre 1000 a 10.000 euros.

En los últimos años, debido a un vacío legal, Italia se había vuelto una suerte de paraíso para quienes organizan en toda Europa fiestas “rave”, que son masivas, duran varios días y suelen darse en terrenos descampados o galpones abandonados donde corren drogas de todo tipo. Justo en los últimos días y en pleno fin de semana largo por la fiesta de todos los Santos –que se celebra hoy-, una fiesta electrónica ilegal en las afueras de la ciudad de Modena había significado un primer desafío para el nuevo gobierno. Aunque no llegó a implementar su cierre por la fuerza, sino que la policía dialogó con los organizadores y todo concluyó pacíficamente, con el nuevo decreto antifiestas electrónicas Meloni quiso dar una señal y marcar discontinuidad con el pasado reciente.

Meloni, el fin de semana, en la Tumba del Soldado Desconocido - - Italian Government

“Esperamos que, como ocurre en otros países, la norma pueda ser un elemento de disuasión”, explicó el ministro del Interior, Matteo Piantedosi ayer en una conferencia de prensa junto a Meloni. En países como Francia y Austria, donde el fenómeno de las fiestas electrónicas ilegales logró ser desmantelado, ya existen delitos similares.

Como no podía ser de otra manera, la oposición salió hoy a criticar duramente el texto del decreto por tener una formulación demasiado amplia y que, por ello, podría llegar a significar una vuelta de tuerca también para manifestaciones de todo tipo, como marchas de sindicatos o movilizaciones estudiantiles.

El expremier, Enrico Letta, líder del Partido Democrático, de centroizquierda, directamente llamó a retirar el artículo del Código Penal reformado: “es un error gravísimo, los rave no tienen nada que ver con una norma similar”, denunció. “Es la libertad de los ciudadanos que es puesta en discusión”, advirtió, en un tuit.

Il Governo ritiri il primo comma dell’ #art434bis di riforma del Codice Penale. È un gravissimo errore. I #rave non c’entrano nulla con una norma simile. È la #libertà dei cittadini che così viene messa in discussione. #NoArt434bis. — Enrico Letta (@EnricoLetta) November 1, 2022

Fue aún más allá Angelo Bonelli, diputado de Alianza Verdes e Izquierda: “Estudié atentamente la norma sobre los rave presentada por Meloni y Piantedosi y puedo afirmar que con estas disposiciones las fiestas electrónicas no tienen nada que ver, sino que, en cambio, serán golpeadas manifestaciones de protesta que pueden ir desde ocupaciones de universidades, escuelas a movilizaciones por cuestiones ambientales”, alertó, al considerar la nueva medida “liberticida y fascista”.