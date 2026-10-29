Machado y Delcy Rodríguez se disputan el protagonismo en Venezuela en mensajes casi simultáneos sobre las elecciones

CARACAS.- Venezuela fue escenario este jueves de dos mensajes a la nación diferentes, en los que se realizó una misma promesa: elecciones presidenciales. Uno vino de parte de la presidenta de facto, Delcy Rodríguez, quien no precisó una fecha exacta. El otro fue de la líder opositora María Corina Machado, que habló por primera vez ante la prensa tras su sorpresivo regreso al país el domingo pasado y afirmó “terminar la tarea” en el camino a la transición democrática del país.

Rodríguez, que gobierna Venezuela bajo la aprobación y una fuerte presión de Washington, pronunció un discurso grabado en cadena nacional poco antes de la primera conferencia de prensa de la Premio Nobel de la Paz, tras su retorno después de diez meses de exilio.

Venezuela tiene un camino claro.



Avanzamos hacia una transformación democrática, económica y social, con reformas a la justicia, diálogo y decisiones que se traduzcan en mejoras concretas de la calidad de vida de los venezolanos. pic.twitter.com/g9arG9TjdQ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) October 29, 2026

“Muchos se preguntan sobre los tiempos electorales. Lo he dicho, habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo”, dijo Rodríguez, sin precisar una fecha, dado que el horizonte político “no se mide con una fecha en el calendario”.

La mandataria de facto, en el poder desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, aseguró que las reformas que impulsa en el sistema judicial y electoral llevarán al país a la “conformación de un poder electoral aceptado por todos”.

En su discurso, Rodríguez también presentó una evaluación de las iniciativas del gobierno a lo largo del año y destacó su “experiencia y capacidad real de ejecutar” la transición. “Venezolanas, venezolanos, les pido que me midan por los hechos. Menos peleas, más soluciones”, añadió.

La cabeza del chavismo señaló que entre los objetivos de su gobierno está la búsqueda de “condiciones reales de participación justa para todas las fuerzas políticas del país y unas elecciones que sean una solución y no un generador de conflictos irreconciliables”.

En el plano económico, Rodríguez anunció que para 2027 se efectuarán cuatro incrementos del ingreso de trabajadores y que en ningún caso deben ser “inferiores” al crecimiento que se registre en el trimestre precedente.

Anunció, además, que ha instruido “la valoración de activos no esenciales” en manos del Estado que puedan ser ofertados al sector privado o devueltos a sus antiguos propietarios.

El discurso de Machado

Poco más de una hora más tarde, Machado ofreció su primera conferencia de prensa tras su regreso a Caracas el domingo, que sacó en las calles a una multitud de simpatizantes en una caravana por distintos puntos del país.

En la rueda de prensa, que tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad Católica Andrés Bello, donde fue ovacionada por los presentes, Machado informó que en línea con lo anunciado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habrá elecciones en 2027.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habló por primera vez a la prensa desde su regreso al país el 29 de octubre de 2026. Pedro Mattey - AP

“Han quedado más claros los plazos. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado una secuencia de hechos a los efectos de avanzar hacia una transición democrática que deja claro la realización de unas elecciones presidenciales en el 2027”, explicó. “Me parece muy bien que la señora Delcy Rodríguez haya dicho hoy que van a haber elecciones: el efecto del domingo se está haciendo sentir”, agregó.

Ante las consultas de la prensa, Rubio declaró el pasado 26 de octubre que una vez que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) se hayan reformado, “Delcy tendrá que declarar una vacante en la presidencia”.

“Es necesario crear la estructura para una elección creíble antes de poder convocarla o celebrarla”, puntualizó al respecto de fijar una fecha en el calendario electoral.

Contrario a sus declaraciones, Machado opinó hoy que “designar un TSJ, un CNE y fijar una fecha de elecciones presidenciales” son procesos que “pueden hacerse de una vez, no creo que tengan que ser secuenciales”. En ese sentido, confirmó que ni ella ni su partido Vente Venezuela forman actualmente parte de la mesa de negociaciones con el chavismo, encabezada por la opositora Dinorah Figuera, aunque “no obstaculizamos sino que estamos muy interesado en que tenga éxito”.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, llega a Caracas, Venezuela, para una conferencia de prensa el jueves 29 de octubre de 2026. Pedro Mattey - AP

“La mayoría de los proceso de transición típicamente son acuerdos de élites, cúpulas, o de pocos actores. Nosotros queremos que sea una transición a la venezolana: que millones de venezolanos sean parte del diseño y de la consolidación de la nueva Venezuela”, señaló.

Machado aclaró que, desde su regreso, no ha tenido conversaciones con Rodríguez ni con la administración de Donald Trump, pero agradeció al gobierno de Estados Unidos por la abrir “compuerta a la libertad” de Venezuela y ser una aliado “a largo plazo” del país. Está en contacto con varios mandatarios de la región, a excepción de Lula Da Silva, aclaró.

Sobre su regreso al país, Machado se negó a dar detalles ya que priorizó proteger a quienes colaboraron con el proceso, dado que el aparato represivo del chavismo sigue en pie. “Claramente se han dado pasos muy importantes, pero esas personas siguen allí y su capacidad de retaliación sigue siendo una preocupación para la sociedad venezolana”, dijo, en referencia al gobierno de Rodríguez.

La líder opositora cuestionó la transparencia del acuerdo petrolero de Venezuela y Estados Unidos, firmado en agosto entre el gobierno de Rodríguez y el de Trump.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ofrece una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el jueves 29 de octubre de 2026. Pedro Mattey - AP

Ese acuerdo otorgó a Estados Unidos el manejo de 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras de Venezuela, equivalentes al 20% del total.

“Este acuerdo no refleja los niveles de transparencia que la sociedad venezolana quiere”, afirmó. El convenio no ha sido divulgado oficialmente, aunque medios de Estados Unidos lo filtraron hace unas semanas.

El acuerdo es operado por la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep), encabezada por Alejandro Betancourt, un empresario señalado por presuntos negocios opacos durante los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2026).

“Esta persona en particular es investigada por causas y por delitos muy serios en diversos países del mundo”, comentó la nobel de la paz sobre Betancourt.

También confirmó que su rol a partir de ahora será “movilizar a la sociedad” para impulsar el proceso hacia una “transición democrática irreversible”.

“He regresado a terminar la tarea”, dijo. “Venezuela será libre, próspera y soberana”.

Inhabilitada políticamente, Machado no pudo ser candidata a las presidenciales de 2024. Denunció fraude en los comicios de 2024 y reivindicó el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024.

Agencias AFP y Reuters